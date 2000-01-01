 武汉爱帝集团选择飞鱼星无线实现3万平仓库覆盖

武汉爱帝集团有限公司位于湖北省武汉市江北国家民营科技园，系一家集科工贸于一体的大型民营针织企业集团。公司连续多年进入全国针织行业销售、利税、出口综合排序前10名，并多次进入全国服装行业销售收入、利税“双百强”企业行列。

武汉爱帝集团有限公司位于湖北省武汉市江北国家民营科技园，系一家集科工贸于一体的大型民营针织企业集团。公司连续多年进入全国针织行业销售、利税、出口综合排序前10名，并多次进入全国服装行业销售收入、利税“双百强”企业行列；曾先后荣获“武汉市年度质量管理先进单位”、“武汉市优秀企业”、“湖北省优秀民营企业”等荣誉，是华中地区崛起的大型民营针织企业集团。

2013年7月，爱帝集团进入全国工业品牌培育示范企业行列，为了打造传统服装行业的新生态，爱帝集团在武汉市黄陂临空经济区投资兴建了建筑面积超10万平方米的时尚产业园，旨在将其打造成为产品研发、营销展示、生产制造、物流配送于一体的现代制造基地。

爱帝产业园无线覆盖需求

为了打造高效的信息化物流配送中心，爱帝集团需对仓库大楼进行无线全覆盖，并满足以下重点需求：

1、覆盖范围：共4栋大楼，A2栋1层楼、A3栋5层楼、A4栋4层楼、B2栋4层楼，共计14层楼、每层面积约2000平方米的仓库区进行无线全覆盖；

2、所有无线AP集中PoE供电，方便管理，AC控制器统一管理，统一SSID下发，出现故障时故障容易排除，维护简单；

3、手持扫码枪移动过程中信号切换快，在角落接收信号强度不低于-70dB，重点区域接收信号强度不低于-60dB；

4、网络稳定，要求手持扫码终端无线连接后，ping存储服务器的IP延时低，扫码信息传输快；

5、无线网络具有易扩展性，为将来继续增加AP数量提供方便；

客户需求分析

1、覆盖面积大，覆盖空间大

2、同时在线的终端（扫码枪）数量不会很多

3、园区内的无线干扰小，无高密接入需求，使用2.4G单频即可

4、不提供互联网接入服务，仅为无线局域网

飞鱼星解决方案

综合考虑客户需求，飞鱼星工程师提供了由以下产品构成的标准三层网络架构的解决方案：

解决方案组网清单

解决方案拓扑图

方案说明

本无线覆盖方案不提供互联网服务，只提供手持扫描枪无线接入，对接内网存储服务器，因此是一个内部局域网无线覆盖；

4栋仓库共计14层楼无线全覆盖，每层楼面积约2000平方米。针对覆盖面积大和客户主要使用手持扫描枪无线接入的这一需求特点，选用500mw大功率单频AP——VP450来进行无线覆盖。经测试，每层楼4个VP450呈平行四边形部署覆盖，能够更好的覆盖整层楼，达到最好的覆盖效果，此次项目使用总计56个AP；

所有AP使用千兆PoE供电交换机VS1510GP集中统一供电，每层楼部署一台VS1510GP，给4个AP集中供电；每栋楼部署一台千兆汇聚交换机VS5326G，每栋楼的PoE交换机通过网线接入汇聚交换机VS5326G；每栋楼汇聚交换机VS5326G（共计3台）通过光纤接入到主机房核心交换机VS5956G上（设备之间的连接方式见上面的拓扑图）；

鉴于客户未来有增加AP来扩展无线覆盖的需求，因此选用VEC50作为一体化网关和AC，来集中管控所有AP，实现SSID信号的统一下发；VEC50可管理150个AP，现已部署56台AP，尚有充分的余量，在满足客户带机量的基础上，完全可以满足未来无线扩展的需求；

所有AP的管理IP由AC控制器VEC50分配，手持终端无线接入获取的IP由万兆三层交换机VS5956G分配，内部存储服务器接在VS5956G上。采用VS5956G可在核心管理层上来满足客户未来对网络的扩展需求，通过不同VLAN的划分和DHCP服务器的设置，来实现不同业务需求，比如仓库电脑办公与多信号SSID下发，更好的保障各项业务数据流量的并发。

安装效果

运营效果及反馈

项目调试：在AC控制器里对所有AP进行统一配置管理，此次调试重点在于各个AP的物理位置描述，每个AP的序号都在楼层CAD图中以MAC地址加序号的方式进行标注。56个AP全部在线，在搜索栏中输入位置，可轻松查找定位每栋楼、每层楼、每个点位的AP的信息，包括在线状态、接入终端数量、信道获取等，实现了AP的集中管理，简单方便。

信号测试：在仓库最角落进行测试，信号强度为-65dB，每层楼任一角落都不低于-65dB，达到了全覆盖的效果。

ping测试：通过手机无线接入，使用ping软件测试，效果如图，平均延时11ms，延时较低，通过扫码枪扫描传输信息测试，完全能满足客户的传输需求。

注：以上测试均为爱帝集团信息部工作人员进行操作

此外，飞鱼星技术工程师还对客户信息部工作人员进行了集中培训，直至客户技术人员完全具备这套无线网络的基本维护能力。

此项目的覆盖效果、信号强度、网络稳定性和运行速度以及飞鱼星的服务态度令客户非常满意，项目成功验收！