飞鱼星无线助名校岳阳十六中实现校园信息化建设 

湖南省岳阳市第十六中学位于风景秀丽的岳阳市君山区，按省级示范性高中标准修建，总投资2亿元，占地9万平方米，建筑面积6万平方米，规划建设72个班，可容纳学生3600人，为岳阳市人人熟知的名校。

湖南省岳阳市第十六中学位于风景秀丽的岳阳市君山区，按省级示范性高中标准修建，总投资2亿元，占地9万平方米，建筑面积6万平方米，规划建设72个班，可容纳学生3600人，为岳阳市人人熟知的名校。

学校教学区由教学楼、实验楼、图书馆和办公楼组成，拥有全国一流的理、化、生实验室和科技活动室；一流的多媒体教室、建筑面积3000平米的高标准图书馆。

新落成的教学大楼每个教室配备了64英寸精显背投、环保微尘黑板、双向多媒体系统，真正实现了网络环境下的多媒体教学；运动区有体艺馆、体育看台、400米标准化综合运动场及篮球场、羽毛球场等。生活区内7栋高规格的学生公寓和教师公寓，配有独立的卫生间、阳台，宽敞明亮、舒适大气，生活设施一应俱全；学生食堂共分三层，能同时容纳近2000人就餐。

在教育信息化快速发展的今天，校园网已经成为学校教学、校园生活的重要组成部分，无线网络一方面实现电子书包、无线校园等电子应用的普及，另一方面也是教职工和学生获取资源和信息的只要途径。校园无线网络建设将校园里教职工、师生更加紧密的联系在一起，在教育系统中发挥更为重要的作用 。

一套好的无线系统对于信息时代下名校教学教育质量以及师生日常生活是至关重要的。岳阳十六中选择的是飞鱼星专业无线解决方案，需满足以下要求：

1、教育网+100M电信光纤双线接入；

2、在原有有线主干网络上新增无线网络部分；

3、对学校教学楼、实验楼、图书馆、办公楼做WiFi全覆盖；

4、教职工在全校园工作区域范围内WiFi无线漫游，快速接入；

5、电子书包、多媒体教学设施使用网络流畅、稳定。

飞鱼星无线解决方案

飞鱼星根据岳阳十六中的主要需求，提供了如下解决方案：

岳阳十六中网络拓扑结构

安装效果和说明

实现2栋教学楼、1栋办公楼、1栋图书馆、1栋实验楼共160间房WiFi全覆盖；

为保证WiFi效果，AP选型入墙式的WS31，每个房间安装一个，共160个；

VAC300作旁路，上连原有网络中的三层核心交换机，管理全网160台AP。

上图：教室无线覆盖

左图：机房设备、右图：教师办公室覆盖

方案实现效果

在校园工作区域内每个房间安装一个入墙式AP，不仅美观整洁，还实现WiFi处处信号满格，网络流畅；

全网范围内所有AP都能在AC上一目了然的查看安装的位置、在线人数、工作状态，轻松维护管理；

教职工在工作区域随时随地都有快速WiFi接入，满足教学信息化的需求；

因教学区部署的WiFi稳定、快速，充分赢得了客户的信任，后续岳阳十六中会继续采用飞鱼星对教职工宿舍部署WiFi。