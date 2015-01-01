华为成功中标内蒙古自治区人民检察院电子检务平台

华为近日宣布，成功中标内蒙古自治区人民检察院电子检务平台项目。华为端到端解决方案助力内蒙古自治区人民检察院建设电子检务云平台，加强检察院信息化建设，为“十三五”时期全自治区检察机关各项业务工程顺利建设提供保障。

华为近日宣布，成功中标内蒙古自治区人民检察院电子检务平台项目。华为端到端解决方案助力内蒙古自治区人民检察院建设电子检务云平台，加强检察院信息化建设，为“十三五”时期全自治区检察机关各项业务工程顺利建设提供保障。

加强检察信息化建设是提升检察工作战斗力的迫切需要，内蒙古自治区人民检察院以国家电子检务工程为指导，以内蒙古自治区检察机关需求为主导，以业务为主线，以网络为基础，以应用为核心，以安全为保障，建设标准统一、功能合理、安全可靠的“国家电子检务工程项目”内蒙古自治区节点。通过内蒙古自治区人民检察院运行支撑平台的建设，将为全区检察机关电子检务工程的六大平台，即司法办案、检察办公、队伍管理、检务保障、检察决策支持、检务公开和服务，提供支撑和服务。

华为从内蒙古自治区人民检察院的实际需求出发，为客户提供包括服务器、存储设备、云平台在内一体化数据中心基础设施IaaS云平台解决方案，该方案采用先进的、开放的FusionSphere云计算操作系统，高性能X86服务器、SAN存储、分布式存储、视频存储，可以为客户提供物理计算、虚拟计算、分布式大数据计算、流式计算等融合统一云计算服务。华为公司提供的融合统一的云服务平台、完善的云灾备服务体系，帮助客户实现数据中心基础设施集约化建设，有效地降低投资成本、提升效率、保证业务安全可靠。

华为数据中心基础设施IaaS云平台解决方案通过统一云平台FusionSphere实现资源集约化共享和业务数据的高度共享，帮助客户实现资源弹性调度，分钟级的资源发放，满足各部门业务的敏捷诉求，提高业务上线速度；帮助客户提升基础设施资源利用率40%，规范了数据中心的建设和管理；实现IT资源集中管控，自动化管理，运维效率提升10倍。华为助力内蒙古自治区人民检察院电子检务平台的信息基础设施，提升检查行业智能协同服务水平，推动自治区检务信息化发展再上新台阶。