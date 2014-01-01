华为云监控解决方案，让城市更安全

随着经济社会的不断发展、城市人口流动日益频繁，人们的安全意识不断增强，同时安全技术防范行业迅猛发展，社会治安的监控与保障手段也在日渐更新与进步，安全技术防范系统已经逐渐成为治安防控、城市创新的重要抓手。

随着经济社会的不断发展、城市人口流动日益频繁，人们的安全意识不断增强，同时安全技术防范行业迅猛发展，社会治安的监控与保障手段也在日渐更新与进步，安全技术防范系统已经逐渐成为治安防控、城市创新的重要抓手。

为提升人们幸福感，提升破案效率，公安部门对平安城市的建设和投入逐年增加，经过十余年平安城市系统的建设，在保护城市安全方面起到了不可替代的作用，但原来传统的视频监控系统经过这多年的实战应用，也出现不少问题，如系统单点故障多、效率低、维护难、成本高、不安全等问题。

作为全球唯一一家同时掌握云计算、云存储、网络、视频等领域核心技术的厂家，华为借助领先的云计算、云存储技术和视频处理技术，推出了视频云节点VCN3000系列新一代智能监控一体化平台。该平台采用一体化架构设计，集成了视频监控“看、存、管、控”等功能，并采用开放兼容的设计理念，符合行业标准协议和规范，支持ONVIF、28181、SIP、RTP/RTSP等标准协议，兼容主流厂商前端设备，可降低用户在建设方面的再次投入，同时可满足视频资源之上的警务云和大数据的媒体处理和转发需求。

华为视频云节点VCN3000系列产品具备云化集群、安全可靠和开放易集成等亮点特性，可满足不同用户不同场景的监控业务需求。

一、云化集群

结合云计算技术，华为视频云节点VCN3000系列智能监控一体化平台具备故障迁移、负载均衡、弹性升缩等特色功能。

故障迁移：集群具备自动故障检测、自动业务迁移和恢复能力，平台实时收集各节点工作状态，当检测到某节点故障时，可以快速调度集群内其他节点接管其业务，保证业务正常运转。

负载均衡：集群可以根据各节点承担的业务压力动态调整各节点的业务负担，使系统始终处于均衡稳定状态中，避免单节点过载。

当集群增加新的节点时或故障节点恢复后，视频云节点可以自动平衡各节点的业务负担，实现负载均衡。

弹性伸缩：VCN3000系列视频云节点可以对至少3台以上节点设备进行集群部署，用户可以通过平台将需要集群的节点设备列为集群成员，转变为集群模式。当业务系统持续扩大后，用户可以继续向集群中增加节点设备，新的集群节点设备将自动分担集群中的业务，最多可达16台。当业务量较少，业务节点负载较轻时，可以适当缩减集群节点数量，退出集群的节点所承担的业务可以自动切换到其他集群节点上，不影响业务正常运行。

二、高度集成

VCN3000系列视频云节点采用All in one一体化架构，集接入、存储、管理和转发为一身，具有功能集中、建设成本低、绿色节能的特点。

一体化设计：采用集成一体化设计，单设备集成前端设备接入和管理、实况浏览、录像存储、录像搜索和下载、媒体转发等功能。

绿色节能：相比传统视频监控架构，建设成本降低10%、节能50%、空间节约50%、部署周期缩短80%，具有绿色节能的特点。

高可靠性：在视频监控项目建设中，可以极大减少外置服务器的数量，故障节点数量也因此会减少，整个视频监控系统的可靠性得以提升，同时还可以有效降低项目的实施与运维成本。

三、安全可靠

VCN3000系列视频云节点采用SafeVideo技术和数据保险箱技术，可以保证用户单机设备上的录像及数据的安全性和可靠性。

SafeVideo是一种基于磁盘块的流媒体优化的存储和数据保护技术，能够最大限度地发挥视频监控系统存储设备的作用。

独有录像保护功能，实时侦测存储阵列RAID组运行状态，在多盘故障情况下，RAID组暂停数据写入防止数据破坏，原有数据仍可读取。故障磁盘被更换后，自动恢复所有读写和冗余保护功能，提升存储性能，磁盘I/O占空比大幅下降，磁盘寿命延长，年故障率大幅下降。

数据保险箱是一套运行在视频云节点上的软件系统，它会定时备份运行期可能被修改的数据，这些数据存放在系统盘上并且与视频云节点的配置、环境及应用相关。如果发生比较重大的数据故障，如系统盘损坏不可用，用户可以在恢复环境后使用数据保险箱，利用最近一次的备份数据进行全系统整体恢复。

支持将系统盘关键数据备份到数据盘中，并产生多份拷贝，在系统盘损坏时通过插入新的系统盘实现系统盘数据的恢复，支持系统重装后软件自动从数据盘中找出最新且完好的数据，这些数据可以帮助恢复系统盘数据库、配置文件、及录像索引文件到故障前状态。

四、开放易集成

视频云节点提供全方位的开放对接能力，支持向上级平台开放、支持对接第三方前端和告警平台，以及支持被第三方视频监控平台集成的能力，进行不同平台和设备之间的业务组合和调用，实现不同平台业务之间的互联互通。

作为全球领先的信息通信与解决方案提供商，华为拥有国内最大的研发平台、最先进的技术，我们将持续为公安客户提供更加安全、稳定、可靠、智能的视频监控系统，为城市安全提供更有力的保障。目前，华为平安城市解决方案已广泛服务于80+个国家，200+个城市，已为全球10亿人口提供安全的社会环境。