华为助力甘肃省国土资源厅打造高清应急指挥会商平台

政府信息化作为国民经济和社会信息化的重要组成部分，不仅是政府发展全局中的一个关键环节，也是实现政府办公现代化的一种必然选择。

政府信息化作为国民经济和社会信息化的重要组成部分，不仅是政府发展全局中的一个关键环节，也是实现政府办公现代化的一种必然选择。甘肃省作为“一带一路”的重要节点，在推动丝绸之路发展、深化各领域合作中具有广阔的空间，ICT信息化建设逐渐向政府生产办公系统转变，越来越受到各级政府的重视。

甘肃省国土资源厅承担全省土地资源、矿产资源的保护、规划、开发及合理利用工作，同时负责全省突发地质灾害应急响应、应急指挥等工作。传统的集中式的会议方式，已经很难满足业务开展的需要，为了提高行政效率，增强地质灾害应急指挥能力，甘肃省国土资源厅决定建设全省高清应急指挥视频会商平台。

结合甘肃省国土资源厅的业务需要及未来发展方向，华为提出了全网高清视频会议解决方案，覆盖全省14个地州市及86个县区，实现部、省、市、县区四级互联互通。充分地将视频会议能力融入到应急指挥与会商平台的业务当中，提供了业务培训、行政会议、视频会商、地质灾害应急指挥等多种能力。同时高可靠的硬件能力及整体解决方案使系统能7*24小时不间断地运行：

全网MCU资源池，智能调度会议资源满足开会需求

甘肃省国土资源厅高清视频会议采用华为视讯解决方案，支持将分布于省、市两级总计16台MCU组成资源池，可将MCU资源灵活划分为独立的服务区，为不同区域的用户提供各自独立的会议服务。系统可以满足全网行政会议的召开需求，同时满足小规模分组会议的召开需求，用户可通过系统的会议Web portal查看和选择会场的忙闲状态，自助预约会议。系统在会议资源智能调度和管理上具备独特的领先优势，系统可根据服务区内MCU资源的可用情况，动态实现自动的负载均衡和冗余共享，确保系统保持在最优的运行状态和稳定状态，极大地增强系统整体的可靠性。

除了智能负载均衡，系统的关键网元MCU支持芯片、网口、电源、等多重热备，最大程度避免单点故障隐患。

华为高清视频会议终端TE50部署在省、市级区县等各级单位，除了支持1080P的高清会议能力外，还特别支持智能语音呼叫、WIFI无线互联、VGA环回等功能，利用这些功能特性，客户既省去了复杂的连接线，又可以便捷地通过WIFI发送辅流，使得会议操作更简单，开会效率提升20%。

目前，华为公司高清视频会议系统也成功应用于省内其他主要政府部门，包括甘肃省省政府、甘肃省信息中心、甘肃省食品药品管理局、甘肃省财政厅等，得到越来越多客户的认可和推广，此次甘肃省国土资源厅应急指挥视频会商系统的成功建设真正融入了客户的生产业务系统，提高了行政效率及应急指挥能力。