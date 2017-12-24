搭上2017最后一班双线快轨，高速迈向数字时代的云征程！

“云时代，华为怎么做？前面二三十年，华为在电信领域的积累可以说是厚积薄发，后面十年，华为要逐步开放我们的能力资源，与业务合作伙伴一起，构建一个开放共赢的FPGA加速的生态。”

数字化快车高速前行，

转眼即将驶入2018，

而企业向云转型的道路，还面临两大难题：

AI应用难以“提速”，数据”海啸”正在靠近

紧跟时代步伐的程序猿、开发者们，

如何才能开拓新路线，

引领更高阶的数字时代？

昨天，华为云技术私享会

异构计算和云数据库服务双线快轨齐发车

上海、深圳私享继续上演！

上海线

“挤挤”一堂，230+小伙伴共同探索

异构计算如何助力AI人工智能发展

“云时代，华为怎么做？前面二三十年，华为在电信领域的积累可以说是厚积薄发，后面十年，华为要逐步开放我们的能力资源，与业务合作伙伴一起，构建一个开放共赢的FPGA加速的生态。”

FACS异构加速总架构师胡浩

“关于FPGA开发，我们有三个目标，第一高性能，现在FPGA的设计主频越来越高，如何保证时序的收敛？第二高质量，我们看重仿真，同时还要关注实现的细节；第三是高效，如何让效率提升，在更短的时间做出高质量的产品。”

异构加速系统工程师王晓

“业务上云的时候，要作哪些考虑呢？第一浮点运算要求不能太高，第二业务流程不能用简单的计算解释，很复杂；第三业务需要用到很多memory资源，这些情况更适合FPGA来做，而不是GPU。”

FACS异构加速规划工程师赵刚

“深度学习加速方案有三大特点：第一，提供深度学习推理FPGA端到端加速能力；第二，我们有专用算法优化，推理精度、性能具有独特优势；第三，我们有配套完整的工具链，灵活易用。”

FPGA AI加速技术leader张佳

“硬件不像软件，开源软件很多，硬件开源的IP非常少，特别是大IP，编码器的收费非常昂贵，没有开源。H.265 Video Encoder IP是目前唯一开源的，Feature支持最全面的开源H.264 Video Encoder IP。”

复旦大学微电子学院副教授范益波

“赛灵思在每瓦性能比、灵活性和集成度上拥有独特价值，提供面向深度学习的高效可重配置加速堆栈，赛灵思的机器学习推断解决方案涵盖从云到端的各种应用。”

Xilinx高级资深DSP专家王宏强

“FPGA以前是个小众的技术，门槛比较高，开发周期长，现在这是行业趋势，也是教育热点。我们会把传统的培训模式升级到华为云平台上，利用这个平台，对我们的课程做升级改造。”

依元素科技总经理陈俊彦

深圳线

-讲练结合，玩转云数据库服务

“华为云数据库服务的定位有三点：第一，数据库服务化，做好运维、体检，提供最佳实践；第二，改进引擎，面向云基础设施设计提供高性能、高可靠性；第三，是自研引擎，基于云设计，提供极高性能、可扩展性和可靠性。”

华为云数据库资深架构师黄伟

“以一个互联网初创型企业为例，读写比比较高，IT运维还比较弱小。采用华为云RDS、DDM等多项综合数据库服务解决方案后，系统稳定性大幅提升，运维成本降低了70%，网点人工成本降低了50%。”

华为云数据库高级产品经理罗昭德

“以上海一家建筑科技公司为例，通过采用华为云数据库，短短三个月就完成了从研发到上线的所有工作，实现负载均衡，解决性能瓶颈，让客户全力投入到业务开发中。”

华为云数据库高级产品经理曾庆聪

“以一家全球领先的实验室综合解决方案供应商为例，在选择华为云数据库SQL Server之后，实现了对销售、产品数据的高效保存和分析，在任意时间地点可访问数据并保障了数据的安全可靠。”

华为云数据库高级产品经理姜皓楠

随后，华为云数据库高级产品经理罗昭德基于华为云管理控制台，实地上演华为云数据库的快速搭建和轻松维护。

至今，历时42天、全程累计数千人参与，

八大主题、十场活动、走遍北上深渝，

2017年的华为云技术私享会完美收官，

为程序猿和开发者们带来了

一场场云技术的盛宴！

还没有参与的小伙伴不要着急，

让我们共同期待

2018年的华为云技术私享会！

圣诞快乐！