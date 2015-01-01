华为云私有云解决方案在中国市场取得多项第一

据最近的IDC报告显示，华为云FusionCloud私有云解决方案在中国市场取得多项第一。

至顶网网络频道 12月26日 综合消息： 根据最近的IDC报告显示，华为云FusionCloud私有云解决方案在中国市场取得多项第一。

凭借技术创新、未来战略和市场表现等，FusionCloud全球表现优异，并成为中国市场的领路者。其中，根据IDC、Gartner、GlobalData等第三方报告，华为云政务云解决方案、华为云FusionInsight大数据解决方案和华为云FusionAccess桌面云解决方案在中国市场均取得第一，华为云FusionSphere虚拟化解决方案在中国厂商中排名第一、FusionInsight进入Gartner大数据DMSA魔力四象限，而华为云NFVI解决方案被GlobalData评为全球NFVI解决方案综合实力领导者。

华为云FusionCloud私有云解决方案是华为基于不同客户私有云和大数据建设要求所提供的私有云解决方案系列，包括：

· 通用解决方案：FusionCloud私有云解决方案、FusionSphere虚拟化解决方案、FusionInsight大数据解决方案和FusionAccess桌面云解决方案

· 行业解决方案：针对运营商行业的融合资源池解决方案、NFVI解决方案、政企托管云解决方案；针对政府行业的政务云解决方案、政务大数据解决方案；针对公共安全行业的视频云解决方案、警务云大数据解决方案和智慧交通解决方案；针对向金融、医疗、制造、大企业等其他行业的解决方案

FusionCloud目前服务于全球142个国家和地区超过3500家客户，覆盖政府及公共事业、运营商、能源、金融等多个行业。在技术方面，经过多年的积累，FusionCloud提供极致性能、一致体验、智能分析和敏捷创新等差异化特性，并且在美国、加拿大、欧洲等全球IT能力聚集地建立了研发能力中心；在战略方面，华为IT实行云+大数据双平台战略，多头推进市场；在生态方面，华为持续向开源社区贡献力量，并成为亚洲唯一OpenStack白金会员、首届Kubernetes指导委员会席位、亚洲首家OCI社区全科maintainer。在2017年11月的OpenStack用户调查中，华为云被评为最受欢迎的OpenStack云供应商。

华为云致力于将华为公司30年所有的技术积累和能力，用云服务的方式提供给客户。华为云加强投入，将公有云和私有云并列发展，为客户提供混合云解决方案，希望在运营、运维系统上来满足客户的需求，帮助企业完成数字化转型。华为云的公有云和私有云具备统一的API、统一的服务、统一的生态、统一的架构，企业的业务可以高效且自由的部署在公有云或私有云平台之上，相互之间可以迁移和扩容。华为云期望成为客户面向未来发展的发动机和永远的伙伴，并携手伙伴提供稳定可靠，安全可信和可持续演进的云服务。



