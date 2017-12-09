华为：打造智慧城市神经系统，助力城市数字化转型

12月20日，由中国通信工业协会、中国通信工业协会物联网应用分会主办，华为技术有限公司等单位支持的第八届中国物联网产业与智慧城市发展年会 “中国智慧城市创新与合作论坛“成功举办。

12月20日，由中国通信工业协会、中国通信工业协会物联网应用分会主办，华为技术有限公司等单位支持的第八届中国物联网产业与智慧城市发展年会 “中国智慧城市创新与合作论坛“成功举办。工业和信息化部原副部长杨学山出席并致辞，工业和信息化部、发改委国家信息中心等部委和国内权威专家出席。华为公司以“新ICT，打造智慧城市神经系统”为主题参会，华为EBG中国区智慧城市总工姚健奎分享了华为智慧城市理念和丰富的实践经验。桂林市人民政府副市长樊新鸿，益阳市人民政府副市长毛知兵、秘书长龚悟云参会并分享了智慧城市建设的经验。

“智慧城市”是信息时代的一种全新城市形态，是城市发展的新驱动力，是一种提升城市品质的新思维。智慧城市不仅是一个发展愿景，更是增强城市核心竞争力的精准切入点，为城市管理效率增强、百姓幸福感提升、经济结构优化提供有效途径，将不断推动城市向高端发展。

打造智慧城市神经系统，助力城市数字化转型

在主题演讲环节，华为EBG中国区智慧城市总工姚健奎表示：智慧城市是城+市+产三位一体的组合，是实体城市与数字经济的结合，三位一体的城市构成有机生命体，城市不再只是若干功能的简单叠加，而是一个有机整体，各子系统之间普遍联系、互相促进、彼此协同。智慧城市具备自我演进、自我生长的功能，是一个迭代演进的过程，因此城市有机生命体需要神经系统。智慧城市的神经系统，就是将云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息通信系统，与城市的场景进行深度的融合，为城市构建“感知无处不在、联接无处不在、计算不出不在，智能无处不在”的协同生态和交互体系，提升城市公共服务能力，增强市民幸福感，促进城市产业发展，促进城市有机生命体演进，助力城市数字化转型。

华为EBG中国区智慧城市总工姚健奎

华为智慧城市解决方案帮助全球40多个国家，120多个城市建设智慧城市。在2017年，华为在中国参与了北京、深圳、敦煌、潍坊、益阳等48个智慧城市项目，与80个城市签署了战略合作，与合作伙伴一起落地实施的智慧城市应用涵盖了智慧政务、智慧警务、智慧交通、智慧教育、智能制造、智慧路灯等多个领域。

做智慧城市实干家，为城市打造神经系统

桂林市是信息惠民国家试点城市、国家级信息化与工业化融合试验区。桂林市人民政府与华为就桂林华为信息生态产业合作区展开合作，双方将在智慧城市、云计算与大数据等领域密切配合，共同建设桂林云计算数据中心、智能展示中心等项目。桂林云计算数据中心由华为提供整体解决方案，未来规划达到1万个以上机柜规模，将作为桂林智慧城市的“智基”，全面承载智慧桂林“智脑”、“智心”、“智理”、“智惠”、“智业”建设，实现数据兴市、信息强市、智慧融市，支撑桂林国际旅游胜地建设愿景的实现。

桂林市人民政府副市长樊新鸿说：桂林希望通过智慧城市的建设和产业发展，引入新ICT产业，构建三大城市功能板块：第一个板块是漓江山水，通过智慧河长、智慧旅游、智慧生态、智慧农业，保护好漓江，保护好桂林的绿水青山，保护好桂林发展的命根子。第二个板块是桂林老城，以信息技术和文化、生态、旅游相融，疏解提升成世界一流的国际旅游目的地。第三个板块是漓江流域之外的产业新城，将桂林经济技术开发区打造成中国最绿色、最高效，最美丽的经济开发区，实现产业和城市融合发展，帮助桂林人民从事现代智慧产业，过上现代城市生活。

桂林人民政府市副市长樊新鸿

湖南益阳是国家信息惠民国家试点市、国家电信普遍服务试点市和宽带中国示范城市。目前，益阳与华为和中国电信达成战略合作，共同致力于新型智慧城市建设，正在努力争创新型智慧城市全国标杆市。为此，益阳请华为公司为益阳编制了智慧城市顶层设计方案，为益阳新型智慧城市建设绘制了科学的蓝图。

湖南省益阳市人民政府副秘书长龚悟云说，益阳新型智慧城市建设完全按照顶层设计方案要求，坚持统一规划、统一建设、统一标准、统一管理、统一运维的“五统一”原则，实行“全市一盘棋”的整体推进，努力打造新型智慧城市建设的“益阳模式”。目前，在湖南新型智慧城市建设研究院落户益阳，互联网+政务服务系统上线运行，形成了独具特色的“一单统表、一厅统管、一窗统受、一网统办、一号统揽”的政务服务益阳新模式。华为帮助益阳建设的智慧大脑项目已经启动，将建设智慧大脑运营管理中心，承载全市智慧应用业务系统，汇聚融合全市各类政务大数据，实现“智慧益阳”目标。

湖南省益阳市人民政府副秘书长龚悟云

在大会颁奖典礼上，桂林和益阳等城市获得“2017中国智慧城市示范城市奖”， 华为公司获得“2017中国智慧城市优秀解决方案奖“。

桂林和益阳市获得“2017中国智慧城市示范城市奖，益阳市人民政府副市长毛知兵（左二）、桂林市经济技术开发区副主任楚政 （左三）领奖

华为公司获得“2017中国智慧城市优秀解决方案奖“，华为EBG中国区智慧城市总工姚健奎（左二）领奖