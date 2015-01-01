中国联通携手新华三 最大规模全业务承载vBRAS局点正式商用

12月19日，中国联通与紫光旗下新华三集团联合召开了山东枣庄IP城域网重构试点总结与vBRAS成果发布会，标志着国内最大规模的全业务承载vBRAS局点正式商用。

12月19日，中国联通与紫光旗下新华三集团联合召开了山东枣庄IP城域网重构试点总结与vBRAS成果发布会，标志着国内最大规模的全业务承载vBRAS局点正式商用。

中国联通运营公司副总裁 韩志刚

中国联通运营公司副总裁韩志刚出席了成果发布会，并充分肯定了枣庄试点的突出成绩。韩志刚表示：“山东联通在集团的统一组织下，积极主动探索网络转型之路，不怕困难，敢于尝试，充分结合了SDN和NFV技术的特点，把枣庄山亭区全部宽带用户和业务割接到vBRAS上来，在网络重构方面迈出了坚实而有效的一步，为其他省分公司作出了表率，值得肯定和表扬。”

山东联通总经理、党委书记 彭胜军

山东联通总经理、党委书记彭胜军同时表示：“山东联通作为省内规模最大的宽带运营商，近年来持续加大网络建设投资和升级改造。此次与新华三合作的枣庄试点工作，为下一步网络虚拟化及云化的推进奠定了坚实的基础。”

新华三集团联席总裁 黄智辉

新华三集团联席总裁黄智辉表示：“枣庄城域网重构试点取得今天的成绩，是将中国联通网络转型的战略和新华三的能力相结合，大胆摸索、不断验证的结果。新华三有雄厚实力，也有强烈意愿和中国联通携手，共同应对网络重构这一历史性的挑战。”

根据联通集团的统一安排，山东联通与新华三联合，2016年开始在枣庄开展了基于云计算、SDN和NFV等技术下的IP城域网整体网络架构研究和试点，实现了BRAS的虚拟化。在此基础上，2017年积极开展以实现vBRAS资源池化为目标的第二阶段试点工作。经过不懈努力，2017年11月，枣庄试点验证和割接工作已全面完成，山亭区全部宽带业务割接至vBRAS资源池承载，实现了IPTV业务的转发控制分离，现网运行稳定、服务质量得到进一步提升。

枣庄试点成功构建了中国联通首个城域网 DC(R-CORD)，标志着网络重构从试点走向商用落地，为中国联通网络重构摸索出一条可落地、可操作、可复制的全新道路，具有标杆性的示范意义。继往开来，新华三作为中国联通CORD联盟成员和全方位战略合作伙伴，将以全面能力、开放心态、创新实践的领先优势，与运营商携手，继续扩大vBRAS商用规模，重构网络价值，构建数字未来发展蓝图。