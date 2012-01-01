华为智能电网一站式ICT解决方案亮相埃及国际电力新能源展

华为已与电力合作伙伴联合发布超过20个创新解决方案，超过50个解决方案完成了集成测试。未来华为将与更多的电力行业合作伙伴推动智能电网发展。

12月3日至5日，北非及中东地区规模最大的国际电力新能源展（Electricx 2017）在埃及开罗国际会议中心举行。期间，华为以“新ICT，迈向智能电网”为主题，从智能电网的“发电、输电、变电、配电、用电” 全环节展示了智能业务解决方案，可感知、可量化、可互动地展现了智能电网最新发展成果和最新技术。

华为智能电网一站式ICT解决方案有望大幅优化能源效率

随着需求不断增加，资源日益枯竭，电力行业面临着前所未有的挑战，能源危机成为日益突出的全球性问题，如何实现电网可靠、经济、高效、绿色的目标是电力行业面临的最大挑战，智能电网的出现则让目标成为可能。智能电网是新ICT技术，包括云计算，大数据，物联网和移动等技术与传统电力系统的深度融合，实现各种电力终端的全面感知，互联和业务智能。

华为全面展示智能电网一站式ICT解决方案

现场展示的华为智能光伏发电解决方案，将数字信息技术、互联网技术与光伏技术跨界融合，实现优化初始投资、降低运维成本，提高系统发电量，增加投资回报率。华为输变电通信解决方案，最新的软硬管道一体化通信解决方案及华为与本地伙伴推出的OPGW（光纤复合架空地线）解决方案引起了参展人员的极大兴趣。华为配电自动化方案，为客户配电自动化提供低延时、高可靠、端到端的通信解决方案。

此外，现场展示的华为用电环节AMI（高级智能抄表）解决方案，基于IoT（物联网）技术和开放式架构，为客户解决高线损、抄表成功率低、难运维等痛点，能为配电公司促进营收。智能电表Huawei Inside解决方案，是业界推出的第一个开放的Hi-Grid Kit解决方案套件，能大大简化电表的设计、生产、运维流程。华为智慧照明解决方案，将城市照明路灯接入物联网络，实现可视化管理，预测性维护，能平均节能40%。

埃及电力部长参观华为展台并详细了解华为电力解决方案

丰富的全球实践已服务全球170多个电力客户

华为凭借领先的ICT技术，践行开放、共赢的平台和生态圈，与合作伙伴打造贯穿电力全环节的智能电网一站式ICT解决方案，显著提升电力企业效率和创新水平，并已帮助全球170多个电力客户提升能源管理效率并保障电网安全可靠运行，给更多地区带来光明和丰富的现代生活，并促进可再生能源的利用。

华为智能抄表解决方案在尼日利亚配电公司成功部署后，在节能降耗、管理升级、实现智能化、现代化管理提供可靠的技术支撑，不仅提升了尼日利亚配电公司运营管理效益，并推进了尼日利亚整体的电力智能化建设进程，增强了在电力领域的国际竞争力。此外，华为全联接电网解决方案助力泰国PEA（泰国地方电力局）建设高速安全生产网络，并共建电力创新中心。华为IP硬管道解决方案助力哥伦比亚最大公共企业EPM实现生产业务高可靠承载、迈向统一运维之路。

华为已与电力合作伙伴联合发布超过20个创新解决方案，超过50个解决方案完成了集成测试。未来华为将与更多的电力行业合作伙伴推动智能电网发展。