华为助力哈萨克ENU大学打造智慧校园网

截止目前，华为已在全球多所高等院校实现规模应用。未来， 华为将凭借在ICT领域的深厚技术积累和在教育行业的创新解决方案，更好的服务全球客户，引领新ICT建设，将优质的教育资源和服务实现全球共享。

哈萨克国立欧亚大学(Eurasian National University ,以下简称ENU大学)，位于首都阿斯塔纳，依总统令而建，是哈萨克斯坦两大重点高校之一，先后有26个国家的元首前往访问并作演讲，在当地被称为“总统大学”，根据2016年 QS 世界大学排名显示，ENU大学进入世界优秀大学前 450 名，ENU大学现有 12个系，61个本科教学专业、64个硕士研究生专业、29个博士研究生专业。目前在校学生超过了12000名。

ENU大学校园网已经使用了接近10年，随着师生的规模不断增加，校园各种智能终端数量达到了30000+，原有的无线网络设备不堪重负，经常出现网速过慢、接入困难等情况；对于重点实验数据传输、高清视频会议等业务，对网络的可靠性要求高；

目前的网络存在有线、无线网络分离、分散认证管理，运维管理复杂，如何简化网络的运维管理，将运维管理人员从繁琐的设备配置、升级维护、故障定位中解决方案，也是网络急需解决的问题；

移动化的教学使得师生需要访问不同院系的数据库，同时1.2万师生账号管理以及1300+ IT账号变更，也给运维人员带来了巨大的配置修改工作量；为了避免学生长时间沉浸于上网而影响学业，校方需要基于时间或流量动态调整学生的上网策略，确保学生能平衡好学习和娱乐的时间。

全场景Wi-Fi解决方案，打造全无线校园

对于普通教室、图书馆、办公室、会议室场景，原有无线接入点仅支持802.11a/b/g协议，在使用高峰期人均带宽只能达到300kbit/s，根本无法满足教学资源下载及视频会议的需求；华为802.11ac无线接入点AP5030DN无线带宽可以达到千兆，人均带宽可达2Mbit/s，性能提升了十几倍，学生可以轻松访问教学视频资源，彻底摆脱视频卡顿，下载过慢的问题。

同时对于师生较为密集的图书馆和食堂，最让师生苦恼的还不仅是网速慢，终端接入也十分困难，校方曾经尝试通过增加AP数量来缓解这一问题，但效果并不明显，因为问题的根源在于单纯增加AP数量反而导致AP间的干扰更加严重；

华为WLAN产品采用针对高密场景定制的自动射频调优及高密加速特性，通过自动信道调整、多用户冲突控制、airtime公平调度等手段有效解决师生上网体验差的问题。

CSS2集群：打造不中断的无线校园网

核心层交换机采用交换网集群CSS2（Cluster Switch System 2）技术，支持主控1＋N备份，集群系统中只要保证任意一框的一个主控板运行正常，多框业务即可稳定运行；接入层交换机分别使用iStack技术，从逻辑上组合成一台交换机，通过集群+堆叠的无环网络方案保障网络可靠，再通过设备本身99.999%的电信级可靠性，综合保障校园网应用的稳定运行。

有线无线深度融合的敏捷校园，极致简化运维管理

融合转发：原有有线、无线两张网的架构，对运维、管理及维护人员要求较高，且故障定位难度大、周期长。敏捷交换机S12700采用随板T比特AC，通过自研ENP芯片全可编程能力真正实现AC能力，有线、无线在转发、控制、管理层面融为一体，有效的解决了现网中有线、无线网络独立控制和转发的带宽瓶颈问题。有效的解决了现网中有线和无线网络独立控制和转发的突出问题。

融合管理：敏捷交换机把接入层交换机也管理起来，有线无线采用一种协议，通过CAPWAP隧道实现一致的管理机制，实现接入交换机即插即用，降低信息中心老师日常工作中的管理复杂度。

集中用户管理：认证点统一部署在S12700上，师生在校园实现有线无线统一认证，同一帐号能够实现有线无线的切换，师生通过802.1X以及配合MAC记忆的方式，支持在不同场景下进行不同的接入认证，有线无线统一认证，减少账号配置管理工作量。有线和无线用户在后台体现为一套认证系统，统一安全策略，统一计费，并可以配合使用第三方计费平台通过Radius协议进行时长/流量或组合的计费。

正是由于华为对教育行业需求和网络的深刻理解，并通过自主研发的产品，为ENU大学打造高可靠、大带宽、易管理的敏捷校园网络，高效承载了学校的教学、科研和管理，使得广大师生的有线无线接入带宽分别提升高达10~20倍，网络维护工作量下降70%以上。

截止目前，华为已在全球多所高等院校实现规模应用。未来， 华为将凭借在ICT领域的深厚技术积累和在教育行业的创新解决方案，更好的服务全球客户，引领新ICT建设，将优质的教育资源和服务实现全球共享。