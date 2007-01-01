服务“双创” “海航云集市”助力中小企业数字化升级

日前，由海航科技集团旗下A股上市公司天海投资打造的“海航云集市” 正式在上海发布，该平台具备“端到端”服务能力，可为中小企业提供云平台服务，进一步降低企业成本。

日前，由海航科技集团旗下A股上市公司天海投资打造的“海航云集市” 正式在上海发布，该平台具备“端到端”服务能力，可为中小企业提供云平台服务，进一步降低企业成本。

与会嘉宾云赛智联经济运营部副总经理陈灼砾说，从市场来看，用户慢慢往云方向转型一定是不可逆的。作为上海仪电旗下的老牌国企，云赛智联在上世纪70年代上海最大的电子产品厂商。从2010年开始，开始转向云服务。目前，他们正不断转型，希望成为中国市场面向智慧城市解决方案的提供商和运营商。

全球云市场正处于持续快速增长之中，国内公有云市场的容量也在迅速扩大。

金山云高级副总裁侯震宇说，国内云计算发展的第一批客户基本来自于互联网企业。现在，不管是互联网+，还是未来的5G时代，传统行业越来越互联网化，有大量上云的需求。

据了解，中国目前有8000多万中小企业，信息化水平不足导致企业管理水平和生产效率相对较低，因此企业对数字化、云端转型有一定的需求。

英迈全球执行副总裁Nimesh Dave说，英迈国际2007年就推出云集市，目前已在44个国家开展业务，具有独一无二的技术和运营经验。他们帮助天海投资在中国建立“海航云集市”，就是希望把不同的云提供服务商集中在一个地方，这样买家就会有更多的选择，进一步降低成本，同时满足上下游企业需求。

目前，海航科技旗下有专门为创业企业打造的智能化、数字化基础服务平台海创·创业云，可为不同类型的创新创业企业提供包括基础云、开发测试云和应用云在内的云计算服务。同时，创业云还推出了园区服务对接、产业资源对接，实现“技术整合服务+创业孵化服务”的线上线下双融合。

海航集团董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长童甫表示，此次天海投资推出的海航云集市平台将集聚大量优秀的云厂商，同时提供精细化、定制化的端到端的服务，可大大降低企业向云转型的难度，助力中小企业数字化升级。这些都将助力于中小企业发展，服务双创。

据悉，海航云集市平台将在今年12月正式启用，首期将包括微软等云产品。海航云集市还将陆续上线国内外主流的云厂商产品，包括金山云、阿里云、科天云等，打造云服务产业的厂商、渠道代理商、云增值服务商和最终用户多赢的生态系统。