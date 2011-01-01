海航上海发布云集市，借助技术服务为“一带一路”构筑“软实力”

云端服务构建具有天然的无国界优势，云服务不仅对中国企业走出去、更对“一带一路”沿线国家和企业，意义重大。

中国的“一带一路”倡议提出四年了，赢得越来越多掌声。这几年来，中国与几十个国家签署协定，一家家企业沿着“一带一路”扬帆出海，在有形的建设、投资之外，还能如何向纵深迈步？尤其是在互联网技术日新月异的当下，中国如何从硬件基础设施建设中再提升，发挥自身的软实力，用中国服务最大限度的为区域合作奠定基础？

日前，海航科技集团旗下的天海投资发布一项全新的具备“端到端”服务能力的一站式云资源获取平台“云集市”。巧妙的是，借助之前收购全球最大的IT供应链服务商英迈，由收购到融合再创新，悄然间，借助无限的数字空间与英迈网络，“云集市”在重塑中国云生态同时，已迅速沿着“一带一路”完成全球布局，并与以往截然不同的方式，让更多全球企业共享数字信息红利，使“一带一路”间的纽带更加紧密。

走出去：从国内到世界

海航云集市的起步，在中国。在11月14日举行的发布会上，包括微软、阿里、金山、华为在内的20多家云厂商代表和50多位云代理商代表共同见证了海航云集市的发布。按照计划，微软、阿里、金山、华为等重量级云厂商将入驻海航云集市，而在下游，国内将拥有超过6000家渠道。

当中国经济开始全面向互联网转型，不论是大企业，抑或中小企业，对简化流程、效率最优化及成本的控制，都已上升到全新的高度，将项目通过互联网放在大量分布式计算机上进行“云”化运行的“云产业”，自然备受欢迎。Gartner报告显示，2016年全球公有云市场达到1225亿美元，预计2020年将达到1950亿美元的市场规模，年复合增长率达19%。而在中国，2016年中国公有云市场的规模约为150亿元，预计2020年将达到350亿元，年复合增长率为24%，高于全球增长率。

云计算已经成为各大公司IT投入的重头，但云服务的多样化、碎片化、专业化导致企业在采购、集成、使用和管理云服务方面遇到极大的挑战，催生了海航云集市这样的一站式云服务平台。海航集团董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长童甫表示，目前企业对数字化、云端转型有迫切需求，天海投资汇集国内外最先进的技术，搭建共享共赢的开放平台，与云服务市场里的厂商、代理商一起推进科技与实体经济的融合，嫁接起全球领先技术与中国实体经济发展之间的一道桥梁。

海航云集市，填补了国内云产业空白，但究其内在与布局，却远不止于国内。在发布会上，海航毫不掩饰云集市的背后，正是2016年12月海航收购的英迈。作为全球最大的IT供应链服务商，具备雄厚技术资本的英迈早在2007年就已推出云集市，目前已经覆盖44个国家，拥有专家团队1250人，近100家云厂商合作伙伴，能够提供近5000项云服务。

童甫介绍，未来海航云集市就将依托英迈业界领先的ODIN技术平台、超过十年的商业实践和44个国家业务覆盖的云资源整合能力以及海航的丰富资源，打通云服务的全球性产业链。再细追英迈已覆盖从东南亚、拉美、中亚、西欧和非洲的版图，又恰恰与“一带一路”倡议呼应。

能级：从基础设施到云服务

中国企业走出去，从投资基础设施到提供“云”服务，这一步很有看头。

一带一路的基本原则，是秉持合作、开放、互鉴与共赢的基本原则。上海市政协副主席周汉民曾表示，“一带一路”不是中国去规划世界、勾勒世界，而是中国去融入世界，与世界互联互通。这种互联互通是基础设施、制度规章、人员交流三位一体的互通互联，是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通五大领域齐头并进的互通互联。

如何真正的互联互通，“云集市”不但具有先天优势，且需求更加迫切。互联网让世界更加“扁平”，但由新技术而起的信息壁垒和数字鸿沟更难消除。在数字技术设施尚不发达的“一带一路”中亚、非洲等国家各地区，企业对网络安全、解决方案、软件和虚拟化、服务器等现代互联网技术，更加渴求却难以获得，如若解决不好这一问题，未来只会与发达国家的差距越来越大，形成新的数字贫困。

“云集市”的出现，将这一壁垒消于无形。借助这一全新的商业模式，上游云厂商可在一个开放的平台上对服务和产品进行优化，推出更加适合客户需求的优秀云产品；下游的云服务购买者，可以在一个平台上获取所需的各种品类的云产品和相应的增值服务，满足自身需求的产品。同时，海航云集市还提供基于云服务的增值服务，通过咨询、规划、部署、迁移、云托管、7*24呼叫中心等端到端的综合服务，为最终用户实现高效云化。

目前，从阿联酋、黎巴嫩到埃及、土耳，从阿曼、巴基斯坦到沙特阿拉伯、摩洛哥，再到非洲最南端的南非，英迈也都设立了分支机构，提供广泛的增值解决方案和产品，包括数据中心解决方案、软件和虚拟化、服务器、存储、网络安全、基础设施软件、服务等。据主管云业务的英迈全球高级副总裁NimeshDave介绍，云集市模式在基础设施落后、企业数字化水平不高的发展中国家格外有优势。比如英迈云集市引入印度后，短短一年时间，印度就发展成为英迈云集市业务版图中仅次于美国的第二大市场。

借助全新的“云集市”，“一带一路”沿线国家、企业、消费者，都能够真正的平等、充分享受从数字经济蛋糕中获利，享受与世界同步的服务与品质，第一时间完成数字化升级，这才是真正的数字数代的合作、开放、互鉴与共赢，让企业更便利、更高效的发展，让人们享受更美好的生活，让“一带一路”的联系、融合更加紧密，这也正与“一带一路”倡议的核心精神高度契合。

战略：从中国制造到中国服务

从made in China到中国制造，中国为之奋斗多年，如今，中国智造、中国创造势头正猛，下一步，还能如何向纵深发展？在互联网时代，如何经济让经济的纽带更加紧密，实现共同繁荣，无边界的“云”服务提供了充分的想象空间，更是发展的必然。

在过去，国外云计算服务商存在着如语言不通、流程复杂、服务不到位等诸多问题，对比之下，中国的云计算服务商，可以为“一带一路”出海企业提供更为本土化的云服务，知名的“摩拜单车”即是最好的例证，通过腾讯云服务的赋能，摩拜单车已经成功登陆英国、澳大利亚等国。

海航的云集市则更进一步，童甫表示，海航云集市集中体现了海航“共享、分享、生态”的发展理念，将投资布局多年形成的优质服务资源，向更多拥有独特服务能力或技术的合作伙伴开放，构建共赢共生的云生态体系，形成一个共享分享的数字化共同体。

这一数字共同体，嫁接起全球领先技术与“一带一路”实体经济之间的桥梁，不但满足企业对数字化、云端转型的迫切需求，更让企业在“一带一路”中拓展业务更加畅行无阻，由此，一个更加紧密联系的“一带一路”数字经济体系初见雏形。

共享、共赢、开放的“云集市”，不仅契合着“一带一路”倡议，更在大量服务中，使“一带一路”成为“21世纪数字丝绸之路”，让更多中国技术、中国创造、中国服务，从“云端”瞬间抵达“一带一路”的任何角落。