海航集团：数字丝绸之路升起“中国云”

11月14日，海航科技集团旗下天海投资在上海举办云产品发布会，重磅推出具备“端到端”服务能力的一站式云资源获取平台——海航云集市。

11月14日，海航科技集团旗下天海投资在上海举办云产品发布会，重磅推出具备“端到端”服务能力的一站式云资源获取平台——海航云集市。

据悉，该平台将通过云资源汇聚、云渠道联合、云服务增值，为企业数字化转型提供服务。

当前，在“一带一路”建设的推动下，以云计算、物联网、人工智能为载体的数字丝绸之路正为全球带来新福祉。海航集团董事局主席陈峰表示：“海航云集市将沿‘一带一路’远行，让沿线各国人民享受科技创新和数字经济的发展红利；同时也将在云服务方面助力中国企业‘走出去’，为‘一带一路’沿线国家经济发展注入新动能。”

云产业跑出加速度

“党的十九大报告进一步明确，‘要深化供给侧结构性改革。推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合’，这也正是海航努力的目标。”陈峰说。

当前，海航集团正抓住数字科技时代机遇和产业红利期，开辟具有海航特色的“中国云”方案，以“云”创新成果填补国内空白，助推实体经济发展。

作为国际化综合企业集团，一年来，海航集团加快创新步伐，在数字经济领域大步迈进——

2016年12月，天海投资将全球最大的IT供应链服务商英迈纳入麾下，在建设云集市方面迈出重要步伐；2017年10月，海航集团发布线上旅游平台HiApp，吹响了全面战略转型的号角。

在国内云产业市场深耕细作的同时，海航集团也在国际市场谋篇布局。

“未来，海航云集市将依托英迈业界领先的ODIN技术平台、超过10年的商业实践、全球44个国家业务覆盖的云资源整合能力以及海航的丰富资源，打通云服务的全产业链。”海航集团董事局董事、海航科技董事长、天海投资董事长童甫在云产品发布会上说。

云服务突出本土化

过去，中国企业出海往往选择国外云计算服务商，但存在语言不通、流程复杂、服务不到位等诸多问题。如今，以海航、阿里、腾讯、华为为代表的中国云计算企业，可为出海“一带一路”的企业提供更为本土化的云服务，解决企业的后顾之忧。在“一带一路”建设的推动下，中国云服务企业也正成为国际云服务市场上的一股新兴力量，在全球主要经济版图上大显身手，输出中国智慧和中国方案。

有别于以往的云服务，海航云集市类似于电商平台，“集市”中包括上游云厂商等“卖方”，分销商、代理商、系统集成商等“中间商”，以及“买方”最终用户。

同时，海航云集市又并不是一个简单的云分销平台，它将打通各个云供应商的IaaS、PaaS、SaaS等服务及产品，提供包含最佳实践解决方案、计费管理等在内的一站式云资源管理服务。

此次海航云集市的发布，标志着海航云集市成为英迈云集市的“中国版”，英迈云集市成为海航云集市的“国际版”。云上“一带一路”建设将带来巨大的经济效益。

云市场释放新动能

在“一带一路”建设中，海航集团始终走在前列。旗下航空公司已开通“一带一路”相关国家70多条航线，每年运送客流约两三百万人，并在“一带一路”的重要节点设立了区域航空公司。从航空到物流，海航大力助推“一带一路”建设发展，呈现从天到地的广阔路径。

如今，海航集团将服务“一带一路”建设的范围拓展到数字科技领域，助力托举“一带一路”上“云端”。据介绍，海航云集市的推出，一方面顺应了国内企业云化转型的趋势，另一方面也将进一步服务“一带一路”沿线的企业和国家。

从全球范围看，根据权威市场调研机构Gartner报告，2016年全球公有云市场达到1225亿美元，预计2020年将达到1950亿美元的市场规模，年复合增长率达19%。

分析人士指出，目前云产品渠道销售比例上升迅速，预测2019年中国云市场渠道占比可达市场总量30%，将会释放上百亿市场。世界云市场的格局同样如此，提供一站式云解决方案的需求日益迫切。下一步，在布局“一带一路”市场的基础上，海航也将推动云集市在更多地方落地。