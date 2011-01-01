赋能人工智能 Mellanox互连方案助力美团网加速大数据和云数据中心

Mellanox今日宣布, 中国最大的生活服务电商平台——美团网现已部署Mellanox以太网适配器、交换机和线缆，为其数千台服务器提供加速，助力人工智能、大数据分析和云数据中心。

至顶网网络频道 12月19日 综合消息： 世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox今日宣布, 中国最大的生活服务电商平台——美团网现已部署Mellanox以太网适配器、交换机和线缆，为其数千台服务器提供加速，助力人工智能、大数据分析和云数据中心。美团网是目前全球最大的按需交付在线订餐平台，覆盖中国2,180座城市，为2.8亿移动用户和500万商户提供服务与支持，高峰期每天可处理高达 2100万个订单。基于Mellanox 25Gb和100Gb智能互连解决方案以及RDMA技术，美团网可以更快、更精准地分析用户需求，以更好地匹配和提供在线商户信息，同时还能降低数据中心的运营成本。

美团云架构师胡湘涛表示：“Mellanox拥有业界领先的性能、可扩展性以及RDMA技术优势，因此我们选择采用Mellanox 25Gb和100Gb智能以太网适配器、交换机与线缆解决方案为美团人工智能、大数据平台和云数据中心加速。美团网很高兴与Mellanox合作，通过将其全球领先的互连技术整合至我们的数据中心，帮助我们为用户提供更优质的服务并且降低运营开支。”

“我们很荣幸与美团网合作，基于我们的互连技术加速其业务决策流程，为用户提供更好的服务”，Mellanox公司商务拓展高级副总裁Amir Prescher表示。“Mellanox RDMA和领先的25Gb及100Gb以太网适配器和交换机为系统提供了所需的数据容量，能够对持续增长的数据进行实时分析，以助力企业实现更快、更准确的业务决策，为在线用户提供更优的服务。美团网的数据中心基础设施在持续扩展，我们期待未来与美团网能有更多的合作。”



