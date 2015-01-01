全年盘点：2017物联网领域的10大新闻事件

2017年，物联网开始越来越多地登上新闻头条。像英特尔和戴尔这样的公司，正在通过关键收购、新平台发布和重新聚焦于渠道战略来更新他们的物联网战略。

物联网成为头条新闻

2017年，物联网开始越来越多地登上新闻头条。像英特尔和戴尔这样的公司，正在通过关键收购、新平台发布和重新聚焦于渠道战略来更新他们的物联网战略。

与此同时，物联网安全也成为关注焦点，越来越多的连接设备为分布式拒绝服务攻击铺平了道路，使得工业企业对运营物联网技术的安全性也越来越重视。

从新的物联网功能到安全风险，下面就让我们来看看2017年物联网领域的10大新闻故事。

第十名：Google Cloud IoT Core平台公测启动，Google称其对合作伙伴和客户是“双赢”

Google在9月推出了Cloud IoT Core公开测试版，这项全方位管理服务最早是在5月首次公布进入私人测试阶段。Cloud IoT Core工具可以管理接收数据的边缘设备。它在设备端具有一系列新的安全功能，从而私人测试用户可以验证设备密钥的所有权。现在可以客户可以带着由Certificate Authority设计签名的设备密钥，Cloud IoT Core可以在验证过程中使用这个证书来验证签名——为他们提供更多的设备可见性和管理功能。

第九名：HPE以新的软件定义运营技术领跑物联网

HPE在6月公布了自己的HPE Edgeline Services Platform，帮助合作伙伴更好地管理和控制连接系统和网络，包括边缘的物联网设备。

HPE Edgeline Services Platform是一个软件基础，让客户可以在边缘为连接运营技术设备提供应用和服务，其中包括像可编程逻辑控制或者SCADA系统这样的工业控制系统。

第八名：英特尔进军零售物联网领域，推出面向合作伙伴的新平台，投资1亿美元

英特尔在1月份发布了一个专注于零售垂直行业的新物联网平台，承诺在连接零售行业投资1亿美元。

英特尔表示，未来5年将通过新的Responsive Retail Platform在物联网零售方面投入1亿美元，该平台将通过Arrow Systems、Bluemetal和Smartrac等渠道提供给客户。

该平台提供零售硬件、软件、API和传感器以帮助零售企业整合技术、发现新的业务洞察。企业使用该平台可以监控店内员工和客户的实时自动操作，显着降低部署新店服务的成本和时间。

第七名：AWS新增IoT Core平台分析能力和安全服务

AWS在11月宣布了几项新功能以加强其AWS IoT Core平台的安全、分析和管理能力。

这项在AWS re:Invent大会上公布的服务，包含AWS IoT Device Management、AWS IoT Analytics以及AWS IoT Device Defender，帮助客户轻松地开始使用物联网，快速上手，轻松管理连接设备，强制执行安全策略并大规模分析数据。

AWS还强调了自己在物联网边缘应用方面的能力，公布了Greengrass ML Inference，AWS Greengrass边缘服务的一项新功能，让应用开发者向他们的设备中增加机器学习能力，而不要求特别的机器学习技能。

第六名：西门子凭借新物联网Mindsphere合作伙伴计划加强渠道攻势

西门子在11月公布了自己的Mindsphere合作伙伴计划，加强围绕物联网的渠道策略。Mindsphere合作伙伴计划面向众多合作伙伴，包括系统集成商、应用开发者、软件公司、咨询公司、运营技术混合业务合作伙伴以及技术合作伙伴。

该计划是基于一种三层的模式，包含白金级、黄金级和铂金级，为合作伙伴提供销售和技术培训、市场营销投入和资源、更深入地获取开发者工具包，以及未来会发布的一个合作伙伴门户。

第五名：对美国大学的大规模DDoS攻击让物联网安全再次成为焦点话题

2月发生了一起对一家美国大学DDoS攻击，最近该事件被网络应用安全公司Incapsula曝光，让物联网安全再次成为关注焦点。

Incapsula表示，该大学的网络受到“连续54小时”的大规模攻击影响，这表明入侵者越来越擅长于对易受攻击的物联网设备进行应用层攻击。据Incapsula表示，这次攻击中使用的DDoS僵尸程序隐藏在不同的用户代理之后，而不是默认的Mirai版本中5个硬编码。Incapsula表示，这次攻击可能是利用了脆弱的物联网设备上开放的Telnet端口以及TR-069端口。

第四名：蓝牙漏洞使得50亿个物联网设备暴露于“BlueBorne”恶意软件攻击中

Armis公布了一个新的漏洞，让物联网设备暴露于名为“BlueBorne”的蓝牙网络攻击中。

Armis在9月公布了该漏洞，并表示有多达50亿个安卓、iOS、Linux和微软设备可能会受到影响——也就是说，黑客可以控制设备、传播恶意软件、或者获得关键数据和网络访问权限。

Armis表示，BlueBorne是“迄今为止发现的最严重的蓝牙漏洞”，因为攻击可能会发生在实施层面而不是协议层面——意味着漏洞会绕过真正方法，让黑客完全超越设备本身。

第三名：苹果与通用电气公司合作，为iPhone和iPad装备工业物联网应用

10月，苹果和通用电气宣布达成一项新的合作伙伴关系，旨在将工业物联网应用带入苹果受欢迎的移动设备中。

这一合作关系扩展了苹果在企业领域的覆盖面，同时也进一步推动了通用电气重要的工业物联网举措。两家公司表示，通过新的SDK把应用部署到iPhone和iPad上，将使用户可以使用到通用电气的工业物联网平台Predix。

Predix SDK for iOS已经从10月26日开始提供。

第二名：英特尔推动联网企业发展蓝图 153亿美元收购Mobileye

英特尔在3月份宣布以153亿美元的价格收购Mobileye，从而加强英特尔在联网汽车方面的能力。

英特尔公司首席执行官Brian Krzanich表示，Mobileye主要是为联网汽车中自动系统制造基于芯片的摄像头系统，它将帮助英特尔加速在自动驾驶汽车领域的计算机视觉、本地化和测绘、机器学习和人工智能能力。位于以色列的Mobileye公司，其产品组合加载了一系列针对高级驾驶员辅助系统的工具，从环视、传感器融合、测绘、到驾驶策略产品，面向本田、宝马、沃尔沃等汽车OEM厂商。

第一名：戴尔成立新的物联网部门 合作伙伴计划瞄准边缘计算的“巨大热潮”

戴尔在10月宣布成立一个新部门，专注于开发物联网产品，同时也公布了一个新的物联网合作伙伴计划，以应对不断火热起来的边缘计算市场。戴尔承诺未来三年将在物联网项目中投资10亿美元。新成立的物联网部门江油VMware CTO Ray O'Farrell带领，该部门将为戴尔在物联网领域打下基础，发布了物联网网关，以及增强的Dell EMC PowerEdge C系列服务器来实现物联网应用。