网络领域的又一件大事：基于意图的网络（IBN）

根据Gartner分析师们的表述称，基于意图的网络（IBN）正在萌芽，但可能是网络中的下一件大事，因为它承诺提高网络可用性和敏捷性，这是企业向数字业务过渡的关键。另外，负责网络的管理者需要决定何时进行这项技术的尝试。

至顶网网络频道 12月15日 北京报道：基于意图的网络（Intent based networking,简称IBN）——这听上去又是一个全新的概念。近年来，在网络领域已经不断涌现出包括NFV、SDN、SD-WAN等一系列新的网络技术趋势。那IBN到底有何含义及前景呢？

根据Gartner分析师们的表述，基于意图的网络（IBN）正在萌芽，很可能是网络中的下一件大事，因为它承诺提高网络可用性和敏捷性，这是企业向数字业务过渡的关键。负责网络的管理者需要决定何时进行这项技术的尝试。Gartner认为，基于意图的网络系统（IBNS）是提升网络基础设施可用性和敏捷性的中间件产品，其中包含对网络基础设施的设计、实施、运行、保障等完整生命周期的管理。

根据Gartner给出的预测，到2020年底，将有1000多家大型企业在生产中使用基于意向的网络系统。而在过去一年中，已经相继有超过10家初创企业进入这一领域，每家公司融资均超过了1000万美元。

IBN的市场有多大？

普林斯顿大学的Nick Feamster和Jennifer Rexford在给IBN的定义中提到，网络监测是由任务驱动的，将与网络控制紧密地结合在一起，而网络控制将依赖于对整个网络系统的学习和大规模的数据分析。

从定义中可以看出，诸如监控网络、软件定义网络（SDN）、机器学习、大数据分析等技术都将成为IBN的基础和前提，那么在目前的网络市场中谁会对这些技术更感兴趣呢？

思科：The Network. Intuitive

今年，思科最大的一次发布就是在全球范围内推出基于意图的全智慧网络解决方案，据思科表示这是一款具有颠覆未来30年网络的创新性解决方案，具备预测行动、阻止安全威胁、持续自我演进和自我学习的能力。支撑这种能力的基础就是思科新的Software Defined Access，可实现故障排除和配置等任务的自动化。而另外一个起核心中枢作用的部件是DNA中心（DNA Center），这也是思科基于之前推出的DNA（全数字化网络架构）打造出的一款中央管理仪表板，能够通过网络意图和可视性与情境信息提供涵盖设计、部署、策略和合规等方面的应用支撑。

瞻博网络：Self-Driving Network（SDN）

瞻博网络之前也曾提出了Self-Driving Network（SDN）概念，但此SDN非彼SDN，这是一个基于开放、敏捷、灵活的基础架构。按照瞻博网络的说法，此系统能够基于源自数据的网络操作知识深入洞察并指导自动化的决策，通过策略驱动的可编程基础架构完成对基础架构的配置、反馈及循环，并通过从所有基础架构资源中收集的丰富分析以及虚拟层和物理层之间的关联改进测量准确度和可见性、容量规划和优化、故障排除和实时网络遥测。其实，这就是IBN网络。

云杉网络：基于意图的自动驾驶网络

云杉网络在GNTC 2017全球网络技术大会上率先提出了基于IBN的自动驾驶网络概念。云杉网络称，这是一种面向数据中心网络的创新产品，能够把网络工程师从繁琐的网络运维工作中解脱出来，从而有更多时间去从事创造性工作，并把定义意图作为重心，通过白名单配置、策略生成与下发、数据采集和评估与修正等步骤形成一个完整的闭环控制系统。

IBN帮助实现安全的自愈网络

基于意图的网络到底是如何应用的，我们不妨看一个有关安全的场景。不容忽视的是未来的安全将大量引入AI技术及自我学习的功能来打造自愈型的安全体系。但从目前传统的网络环境来看，很难为这种自愈的安全能力提供更加智慧的平台支撑。

而基于意图的网络相比传统网络而言，能够更加轻松的实现IT系统的自动化、情境化，和直观化，并依次通过网络监测、大数据分析及机器学习等相关技术，不断对网络环境中所反馈的数据进行洞察与分析，快速生成策略并下发配置到设备中，实现完全自动化的资源部署、故障排除、安全威胁防护和网络隔离等功能，这样就大幅简化了针对用户、设备和事物的网络访问和管理工作，而最终基于意图的网络是要达到预知判断的境界，相比以往任何一种网络环境都更加的拟人化和智慧化。

IBN与SDN有何区别

众所周知，SDN的核心理念是将转发与控制进行分离，以此提高网络的运行效率和网络的灵活性。从广义上看SDN代表了一种新的网络思想，从狭义上看其就是一项网络转发技术。而在我们看来IBN与SDN有很大不同，IBN似乎更像是一种网络架构，或者是一种网络平台方案，Gartner也将其定义为一种中间件级产品，其和SDN并不处在一个层面之上。

总之，无论从Gartner、思科、瞻博网络，还是云杉网络在内的多家机构和厂商对IBN的定义和应用来看，都是将其建立在SDN基础之上，而SDN只是支撑IBN众多技术中的一种。另外，我们还了解到IBN将更靠近业务和应用的需求侧，这种网络似乎能更有针对性的来提升业务性能，因而也更容易被商用化，而这一切的前提是其在业务和系统之间必须实现精准对接。

我们从字面中也不难看出，在基于意图的网络中，意图最为关键，这种意图可能来自于人，也可能来自于物，但终归还是来源于业务本身的需求。因此，业内人士普遍认同，未来在基于意图的网络IT环境中，技术部门将与业务部门实现更加无缝的连接，IT工程师们也需要更加熟悉业务特点与流程，并定义出更为精准的意图及策略，这样才能真正驱动“无人驾驶网络”的持续运转。