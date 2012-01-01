华为人才观：咖啡吸收宇宙能量，浆糊链接世界智慧

作为ICT行业的航母级企业，华为成就了中国企业史上的一个奇迹：成立30年来，华为始终保持了高速增长，抓住了通信产业每一个爆发的节点，并迅速走向每一个细分领域的巅峰，取得了举世瞩目的成就。

作为ICT行业的航母级企业，华为成就了中国企业史上的一个奇迹：成立30年来，华为始终保持了高速增长，抓住了通信产业每一个爆发的节点，并迅速走向每一个细分领域的巅峰，取得了举世瞩目的成就。

是什么让一家技术型公司在科技浪潮中始终保持青春？“大学之大在于大师，企业之强在于强人”。在近日举行的世界互联网大会上，华为消费者业务CEO余承东在人才分论坛上分享了华为始终站在行业前列的三大核心要素：把握战略方向，持续压强投入，构建价值驱动从而激发组织活力。而这背后，是30年来华为一直坚守的核心价值观：以客户为中心，以奋斗者为本，长期艰苦奋斗，坚持自我批判。

聚焦战略方向持续投入 构建价值驱动

能取得今天的成就，首先得益于华为从一开始就从战略格局出发，构建未来基本技术理论和思想。30年来，华为始终保持对通信行业的洞察并坚持正确的战略方向。在华为看来，未来二三十年人类社会将演变成一个智能社会。华为牢牢把握这个战略方向，并提出了智能社会的特征：智能社会包含端、管、云三个特征，即万物感知、万物互联、万物智能，终端是万物感知的触角，网络连接万物，而云则是万物智能的数字化大脑 。未来，华为将把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

“不在非战略机会点上消耗战略竞争力量”，华为持续压强投入，聚焦在战略机会点构建持续领先的优势。余承东现场跟大家分享了一组数字：“华为把每年销售收入的14.6%投入研发，过去十年，华为累计研发投入超过3100亿人民币。未来，华为还将每年投入100—200亿美元，研发人员超过8万人。”余承东表示，华为持续投入的目的在于，将今天的利润投入转化成明天的核心竞争力，让我们有持续的竞争优势，能够把握大机会。

聚焦主航道，持续强投入，没有人才，依然无法成功。而激励人才创造价值，保护每一位贡献者的合法利益，构建合理的分享机制、共享机制，是人才聚拢的关键，更是华为的核心思考。人心齐，泰山移，构建的价值驱动激发了组织活力，这种人心聚力如同浆糊一般，能粘结全世界最优秀的人，形成更加强大的战斗力。这是华为公司人才政策的内核，而从更深刻的层面去理解，这是华为30多年走过枪林弹雨，坚持的华为核心价值观的具体体现。

以客户为中心，艰苦奋斗，自我批判

文化构成了伟大企业人才资源的向心力。华为的核心价值观一直被外界视为企业人才管理的教科书：坚持以客户为中心，以奋斗者为本，长期艰苦奋斗，坚持自我批判。在华为，人力资源管理政策是围绕核心价值观展开的，核心价值观是人力资源管理政策内在一致性的保证。

以客户为中心。为客户服务是华为存在的唯一理由。“深淘滩，低作堰”，华为人的目标是成就客户、心中始终装着客户，为客户的成功全力以赴。华为从创立至今，始终为创造价值而创新，保持开放的心态，基于客户的需求，持续为客户创造价值。力出一孔，利出一孔。这种心态促进了产业链的合作共赢，也是华为始终保持与合作伙伴共享成长的重要保障。

以奋斗者为本。“猛将必发于卒伍，宰相必起于州郡”，奋斗体现在为客户创造价值的任何微小活动和劳动中，它不仅促进了自我的价值发挥和提升，也最终促进了公司持续的成功。“天道酬勤，在人才激励上，华为坚持多劳多得，做好做坏不一样，公司的机会和资源都会向奋斗者倾斜，包括物质激励和非物质激励。”余承东说。

长期艰苦奋斗。华为没有任何可依赖的外部资源，唯有持续艰苦奋斗。正如任正非所言，“不仅是身体上的艰苦奋斗，更多是思想上的艰苦奋斗。”在这样的精神激励下，华为涌现了无数聚焦工作、在本职岗位上扎扎实实做出贡献的人，主动担责、愿意付出超出职责努力的人，为客户和公司的成功全力以赴、永不言弃的人，他们长期坚守在自己的岗位上，为理想、使命和责任而长期奋斗，他们也是永远是晋升最快、酬劳最多的一批人。

坚持自我批判。前进的道路上没有鲜花，华为坚持长期奋斗和自我批判。数十年来华为人也从未松懈过。在企业层面，这种自我批判精神用以警惕企业强大后的以自我为中心；在个人层面，自我批判可以让员工心胸更加开阔，在实践中吸收先进优化建设，不断超越自我。余承东介绍说，为了将自我批判这一精神贯彻到切实的工作中去，华为通过民主生活会、心声社区、蓝军等组织结构，推动组织与个体的自我纠偏与进步。

对待前进路上的挫折，华为坚持脚踏实地，厚积薄发，拒绝浮躁与机会主义。“从泥坑里爬起来的人就是圣人。”任正非的这句话代表了华为人最为宝贵的自我批判精神。

看未来，唯有文化生生不息

华为早已成为一家全球化公司。2016年，华为销售收入达到5215.74亿人民币，同比增长32%；在运营商业务领域，持续做强网络产品与服务，以视频、云化、运营转型等为重大战略方向，推动产业发展壮大；在企业业务领域，持续与伙伴密切协作，为企业数字化转型提供创新的解决方案，实现在智慧城市、能源、金融、交通、制造等重点行业持续增长；而在消费者业务领域，在双品牌战略指引下，华为品牌位列全球top3，未来增长空间巨大。在全球高端市场也实现了关键性突破，全球品牌影响力进一步提升。

未来是一个全联接的世界。人类的过去、现在、未来，都在致力于突破时间和空间的限制而保持联接。做全联接世界的使能者，是华为在这个最好时代的最佳角色。华为横跨两大体系：全球互联网生态链、全球工业制造体系，而智能终端是物理世界和数字世界融合的绝佳连接点。

《哈佛商业评论》曾指出，文化与核心价值观，是华为成功的关键。“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土”。取得巨大成功的企业无不说明：企业的基本价值观念是不变的，它是企业的基因。面向未来，在AI和5G时代，华为需要聚焦行业最顶尖的人才，突破天花板。面向未来，开放合作，互利共赢，华为更需要来自世界各地的人才涌入，贡献每一份智慧与力量。成功不是未来前进的可靠向导，物质资源终会枯竭，唯有文化才能生生不息。核心价值观是扎根于华为人内心深处的核心信念，是所有华为人长期坚持、一致认认同的文化基因。可以预见的是，在卓越的价值观念引领下，华为将继续保持青春和活力，与全世界最顶尖的优秀人才为伍，在未来广阔的舞台上持续绽放属于华为的光彩！