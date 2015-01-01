混合云成气候 光环有云携手AWS打通用户上云之路

2017年的云计算市场，混合云已是主旋律。中国信息通信研究院《云计算关键行业应用报告（2017年）》指出，当前越来越多的企业发现，市场上并没有全面的通用解决方案，而必须选择使用不同的技术。

至顶网网络频道 12月13日 综合消息：2017年的云计算市场，混合云已是主旋律。中国信息通信研究院《云计算关键行业应用报告（2017年）》指出，当前越来越多的企业发现，市场上并没有全面的通用解决方案，而必须选择使用不同的技术。

混合云的优势在于能够适应不同的平台需求，既能提供私有云的安全性，也能够提供公有云的开放性，在未来也将是企业采用云服务的主流模式。而工信部《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》也表明，云计算带来了软件开发部署模式的革新，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供了基础支撑。接下来云计算将要与实体经济进行深度融合——这也预示了混合云市场经过了过去几年的发展，已经逐渐形成了完整的厂商技术路线和生态圈，2018将迎来混合云的黄金时代。

客户的业务种类多种多样，对于云服务的要求也是各不相同，正是在中国市场需求的快速推动中，光环有云经过一年多的发展，在混合云实践中积累了丰富的经验，已经为多家跨国企业及国内客户提供服务。

作为AWS APN 高级咨询合作伙伴，光环有云基于 AWS 之上，携手绿盟科技-云安全、白山云-CDN、ZDNS-智能DNS、云首信息-云管平台、Kyligence大数据分析，以及光环新网的IDC/DX专线和同方有云的OpenStack私有云，共同构建了整个混合云生态体系与完整解决方案。

为了加速客户实现云化服务，加快数字化转型之路，光环有云与多个企业级服务合作伙伴开展了合作，推出集CDN、智能DNS、云安全、专线连接及CMP等服务为一体的端到端的AWS 混合云解决方案，借助合作伙伴在各领域的领先技术及服务，为客户提供更加优质更完整的混合云服务体验。

12 月 13 号，光环有云携手众多合作伙伴在京一起，为客户共同展示其专业的云咨询、迁移、部署、DevOps、定制开发、Managed Cloud Service服务，从而打造端到端的“产品+技术+服务”完整体系。

本次活动中，光环有云总经理程辉致开幕辞，对到场的嘉宾和观众表示感谢，同时希望行业内外的各界人士积极关注云计算业务，共同促进云服务行业的发展。而光环有云技术总监刘虎为大家带来了一年一度的AWS re:Invent大会的最新分享，总结回顾了光环有云成立一年多来的发展轨迹。未来，光环有云将继续基于AWS 技术平台，依托合作伙伴的力量，提供集网络安全、CDN加速、DNS、跨云管理、大数据分析、数据中心互联等完善混合IT架构解决方案，让企业客户的上云之旅更加顺畅，更快实现IT系统的转型升级。

随后，刘虎总结并分享了自己对于云服务发展演进的看法：

▪ 在过去，IaaS是主导方向。厂商以虚拟机、网络、存储为主要对象的管理、兼顾PaaS解决方案，为客户提供技术咨询、迁移、部署和运维管理服务，但服务与应用关联度不高。

▪ 现在，云服务向微服务和无服务器架构演进、IoT+Big Data 的方案设计、定制开发和深度集成与管理正带来更多价值，让服务更加贴近客户应用需求。

▪ 展望未来，服务面向行业和领域进一步延伸，如制造业、快消行业、在线教育领域等。解决方案将变成工业云、工业大数据、车联网等。服务面向客户应用和业务，需求从下至上的导向特性日趋明显。

光环有云也将在云服务行业发展中顺势而为，面向基础设施的服务逐步深入到面向行业和领域，深入客户的业务场景，聆听客户的深层次需求，提供高价值的云技术服务。光环有云将以成为云服务领域的领导者为自己的使命，促进云计算在国内的普及与发展。

与会同时，绿盟科技副总裁宫智发表了题为《互联时代 智绘安全》的主题演讲，阐述了绿盟科技对于信息安全的看法及在安全威胁防护方面做出的努力。随着科学技术的不断发展，尤其是信息技术的高速发展，当今社会已经进入了万物互联的时代。网络安全面临着攻击产业化、多样化、自动化等新的威胁，云计算平台更是面临着网络、数据、业务、基础设施等方面的安全挑战。绿盟科技秉持智能化、开放化、服务化等特点，打造了完整的安全产品组合，构建了一套持续安全的运营体系，为客户提供集监测、评估、防护等一体化的云上的安全服务方案，与光环有云携手，共同为客户提供安全的混合云解决方案。

随后，AWS解决方案架构师蒋华介绍了AWS是如何利用其先进的云计算平台为客户提供IOT及大数据解决方案。AWS IOT是一个领先的、完全托管的物联网云服务平台，通过AWS IOT，客户能够安全连接海量物理设备，适配多种协议，并根据自定义规则提取和过滤来自设备的数据，保障Web和移动应用以在任何时间与设备进行可靠交互。蒋华还介绍了如何通过AWS服务实现云计算、物联网、大数据的无缝集成，实现企业自身业务价值。通过构建混合IT架构，能够满足客户对于IOT应用场景的各类需求，在充分保持安全性、可扩展性、易维护性等基础上，简化业务部署的难度，提升企业IT运营效率。

AWS商业市场部北方区业务主管田灼详细介绍了AWS对于混合云服务的支持。AWS作为全球最大的公有云平台，对于私有云及客户的本地数据中心环境抱着开放互联的态度，为客户提供了多种构建混合IT的服务。田灼还带来了使用混合云构建企业IT系统的应用案例分享，为准备使用混合云服务构建业务的企业提供了有价值的参考。

光环有云高级解决方案架构师饶霓从技术及应用场景角度，深度介绍了企业混合云IT架构解决方案。混合云的诞生源自于客户的业务需求，兼有公有云及私有云优势的混合IT架构是目前非常受客户青睐的系统部署模式。光环有云通过与大量客户的深入交流，借助AWS对于混合架构充分支持，为客户定制了多种混合IT组网、迁移、部署、维护方案，帮助客户轻松实现企业IT架构的转型和升级。

混合云的实现离不开物理数据中心、物理链路的支撑，光环新网项目经理赵玉衡为现场听众带来了光环在混合云上做的努力。光环新网在北京及周边地区拥有6个大规模的高级别数据中心，同时有着丰富的链路资源，为客户提供从数据中心到AWS的专线接入服务。依托光环的资源及AWS的服务支持，已经为中国大量企业客户提供了跨地区、甚至跨国的混合云专线互联服务。

在演讲环节结束后，光环有云与合作伙伴开展了一场关于混合云行业发展的圆桌讨论。AWS商业市场部北方区业务主管田灼，光环新网IDC大客户总监宋庆革，绿盟科技副总裁宫智，ZDNS 互联网域名工程中心云服务部销售总监王勇，Kyligence 合作伙伴与生态业务VP/ Apache Kylin 项目管理委员会委员刘一鸣，云首信息产品和项目总监唐文军以及光环有云总经理程辉各抒己见，对于与光环有云合作，构建混合云解决方案的前景表示了极强的信心，各方希望能够通过合作，为客户提供最为优质的IT服务体验。

光环有云

光环有云为北京光环新网科技股份有限公司和UNITEDSTACK（北京）科技有限公司于2016年8月共同成立的合资公司。作为AWS APN合作伙伴，旨在为广大企业客户打造领先的、适合中国市场需求的基于AWS技术的云服务产品和混合云资源，加速客户向云端迁移，实现企业的数字化转型。同时光环有云针对客户对混合云的需求，为企业用户上云提供咨询、集成、迁移及运维服务，并帮助客户培养人才和提供技术支持。