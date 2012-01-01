瞻博网络软件定义网络OpenContrail将加入Linux基金会

瞻博网络（Juniper Networks）日前宣布，旗下的开源网络虚拟化云平台OpenContrail也将加入Linux基金会。

至顶网网络频道 12月13日 编译：Linux基金会远非是Linux而已，Linux基金会也是许多开源网络项目的老家，如软件定义网络（SDN）OpenDaylight、网络功能虚拟化开放平台（OPNFV）及开放网络自动化计划（ONAP）等开源网络项目。瞻博网络（Juniper Networks）日前宣布，旗下的开源网络虚拟化云平台OpenContrail也将加入Linux基金会。

SDN公司Contrail在2012年被瞻博网络收购。瞻博网络随后在2013年发布了Juniper Contrail开源产品。今年早些时候，瞻博网络进一步扩大此项目的治理，目的是要创建一个更加以开放社区为主导的项目，以加强此项目下一个阶段的增长。现在，Contrail项目加入到Linux基金会的网络项目里，这意味着OpenContrail离在云生态系统NFV / SDN方面进一步增长的目标又近了一步。

说得更详细一点，OpenContrail是一个可扩展的网络虚拟化控制层。OpenContrail提供了功能丰富的软件定义网络和强大的安全性。一些云服务提供商、电信运营商和企业数据中心已经部署了OpenContrail，用于简化操作及跨云自动化工作负载管理。

OpenContrail支持者没有OpenDaylight支持者那么多。OpenDaylight两大持者美国电话电报公司（AT＆T）和NTT对OpenContrail不是很满意。美国电话电报公司技术部主要成员Paul Carver从事 SDN和NFV工作，他最近在接受SDXCentral网站采访时表示，“Contrail最大的挑战是缺乏一个开源社区，我本人尚未放弃将更多的非瞻博网络人士拉到这个项目里来做些事的努力，但真是件大难事。关键的一点是：社区对我们来说非常重要。

瞻博的官方说法是，瞻博网络认为，有Linux基金会负责，以社区为先导的开源项目将促进更大的创新。考虑到美国电话电报公司的态度，很明显，加入Linux基金会之举的另一个主要动机是令最大的客户满意。

笔者也希望这一举措可以为现存的多个开源网络项目带来更多的凝聚力。笔者写这方面的文章维持生计，但也没法跟踪每个项目的细节。 SDN和NFV正在改变电信和数据中心的高端网络。二者的合理发展可以防止软件的蔓延泛滥，合理发展自然是越早越好。

Linux基金会的网络和流程副总裁Arpit Joshipura在一份声明中表示，“我们的全球社区将广泛采用、管理和整合OpenContrail，以管理和保护各种云环境，我们对于其前景感到兴奋。我们的社区以先进的科技水平著称，OpenContrail加入我们的开源项目对于我们的社区达到先进的科技水平十分重要。“