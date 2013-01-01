全年盘点：2017最酷的10项软件定义网络技术

调研公司IDC预测SDN市场将从2013年的大约4亿美元增长到2017年的66亿美元。IDC估计，SDN市场的规模到2021年将达到140亿美元，复合年增长率为25%。下面就让我们来看看2017年这个市场中最酷的、最受追捧的10项SDN技术。

SDN超级明星

软件正在推动着网络行业的创新引擎，增长最快的厂商们都加大了对软件定义网络（SDN）技术的投入，让网络变得更敏捷、更灵活、成本更低。客户正在部署SDN以改善网络访问控制、微细分、通过安全和视频应用快速实施基于软件的产品能力。

调研公司IDC预测SDN市场将从2013年的大约4亿美元增长到2017年的66亿美元。IDC估计，SDN市场的规模到2021年将达到140亿美元，复合年增长率为25%。下面就让我们来看看2017年这个市场中最酷的、最受追捧的10项SDN技术。

128T Networking Platform

网络软件初创公司128 Technology打造了一款分布式路由和网络服务产品，利用安全路由来简化网络架构，提供端到端的控制和可见性，而不会颠覆现有的基础设施。128T Networking Platform是一个基于订阅的平台，让可以可以构建基于片段的、软件定义的、以服务为中心的网络。这家位于马萨诸塞州伯灵顿的初创公司，可以本地提供有状态的防火墙、负载均衡和其他高级网络功能，从而减少对昂贵的独立设备的需求。

Apstra 2.0

作为实现自我运作网络的基于意图网络领域的先锋，初创公司Apstra在今年发布了自己厂商无关的Apstra Operating System (AOS)旗舰产品的第二代版本。新的AOS 2.0提供了一体化的基于意图的OS以及应用，可以自动防止和修复网络故障，以改善基础设施正常运行时间，它的分布式数据存储库也是一个全意图的、配置和遥测状态的存储库。AOS 2.0加速了从传统数据中心基础设施转移到现代叶脊柱式基础设施的过程，带有全自动和整合的Layer 3底层和Layer 2层。AOS 2.0还包括了机架内和跨机架基于VXLAN网络服务的全生命周期自动化。

思科ACI 3.0

作为SDC的市场领导者，思科推出4年时间的ACI现在拥有4000多家客户。ACI是基于思科交换机、软件和应用策略基础架构控制器（APIC）的。思科在今年推出了ACI 3.0，带有新的接口、增强的安全性和Kubernetes支持。思科还表示，ACI 3.0将扩展到公有云领域，让ACI能够部署在AWS、Google Cloud Platform以及微软Azure上。思科表示，客户将实现运行应用的灵活性，应用可以跨客户自己私有云和他们选择的公有云运行，同时保持一致的网络策略。

思科基于意图的网络

今年最大的一次发布，就是推出了Network Intuitive平台，这是一个基于意图的网络系统，可预测行动、阻止安全威胁、不断演化和学习。平台内部是思科新的Software Defined Access，可实现故障排除和配置等任务的自动化。Network Intuitive还包含了思科新的IOS XE软件，这个软件是可编程的、模块化的，将“在未来30年推动以意图为驱动的网络”，思科这样表示。思科基于意图的网络为企业提供了一种部署和管理多云环境和混合云环境的新方式。思科与Google Cloud的合作伙伴关系，旨在抗衡VMware Cloud On AWS，思科与VMware在SDN领域的战斗将在2018年打响。

Google Andromeda

11月，Google推出了新版本的软件定义网络堆栈Andromeda，显著加快了Google云平台上的网络性能。Andromeda 2.1降低了Google平台上虚拟机之间的延迟，比上一代Andromeda堆栈低40%，是2014年最早推出的版本的1/8。Andromeda这项软件定义网络技术为Google云提供了支撑。该解决方案能够实现对各种Google云组件的软件定义控制，包括路由器、交换机、操作系统和虚拟机管理程序。

SnapRoute FlexSwitch

这家位于加州帕洛阿尔托的初创公司的FlexSwitch旗舰产品，是一个完全可编程的开源软件堆栈，旨在帮助企业改善他们云系统的管理。SnapRoute的FlexSwitch能够让网络堆栈的每个组件对于操作者都是完全可见的，并且是完全模块化的，这样操作者就可以对基础设施所需的部分进行连续安全或者升级，在不会对业务造成任何影响或者风险的情况下运行。这款SDN产品可以运行在任何裸机硬件上，让操作者可以利用各种选项来管理网络，包括CLI、JSON或者像Puppet或者Chef这样的工具。SnapRoute在今年的融资中获得来自AT&T以及Microsoft Ventures的2500万美元资金。

Talari Networks

2017年SD-WAN专业公司Talari Networks把大部分时间都用在了打造新技术和渠道合作伙伴关系、发布围绕其Talari SDN-WAN旗舰平台的新功能上，包括对数据压缩和重复数据删除等WAN优化的本地支持。Talari的产品创造了一个响应式的网络，能够实施适应贷款需求和实际网络状况，确保关键应用具有较高优先级。这款基于订阅的SD-WAN产品可以通过云或者作为一款一体机产品的形式提供给客户。Talari Networks最近宣布了新任CEO Patrick Sweeney，他曾在SonicWall公司工作16年时间，担任市场营销和产品管理副总裁，然后去了戴尔公司，戴尔在2012年收购了SonicWall。

Versa Cloud IP Platform

2017年，软件定义WAN初创公司Versa Networks显著增强了自己的Versa Cloud IP Platform能力，增加多重恶意软件安全性，将LTE嵌入到解决方案以及支持第三方虚拟网络功能，让客户可以平滑过渡到SD-WAN。这款增强的平台现在让企业组织能够虚拟化和软件定义整个分支和WAN，降低复杂性，提高敏捷性。11月，Versa Networks在该平台上新增了SD-WAN服务，基于SD-WAN电路的质量和行为，通过基于Mean Opinion Score的流量工程和报告，实现对语音和视频片段的实施评估。

VMware NSX 6.3

在SDN领域与思科争夺领导地位的是VMware NSX网络虚拟化平台，目前该平台拥有大约3000家客户。VMware在今年年初发布了NSX 6.3，增强了扩展能力，相比上一代版本显著提升了在多租户环境中的性能。新版本采用VMware vRealize Network Insight——去年从Arkin收购来的技术——可为软件定义数据中心环境提供管理能力和智能性。VMware最近还宣布计划收购SD-WAN提供商VeloCloud，让NSX大力扩展到SD-WAN领域。

VMware NSX-T 2.0

VMware还拥有NSX-T产品，主要是为非vSphere环境开发的，在2017年上市。这个虚拟机程序无关的解决方案能够实现网络和安全管理，面向Container Networks Interface等新的应用框架和架构。VMware在8月发布了NSX-T 2.0，新增功能包括通过OpenStack实现自动化，扩展的KVM和VMware Photon容器支持，面向Kubernetes的微细分和容器插件。