粘接未来智慧世界 华为“一桶浆糊”背后的“三观”

“一杯咖啡吸收宇宙能量，一桶浆糊粘接世界智慧”——这是第四届世界互联网大会互联网人才论坛上，华为消费者业务CEO余承东的演讲主题。这里的咖啡是指，华为需要开放的心态，多和业界的专家喝咖啡，吸收思想；同时，要用一桶浆糊，粘结人与组织。

“一杯咖啡吸收宇宙能量，一桶浆糊粘接世界智慧”——这是第四届世界互联网大会互联网人才论坛上，华为消费者业务CEO余承东的演讲主题。这里的咖啡是指，华为需要开放的心态，多和业界的专家喝咖啡，吸收思想；同时，要用一桶浆糊，粘结人与组织，粘接全世界优秀的人。

从余承东此次乌镇发声来看，在“一桶浆糊“背后，实际上蕴含着华为在新时代的“三观”：人才观、连接观、技术观。

人才观：胶水团结十八万员工的人才价值观

一般而言，提到华为的员工，大家首先想到的就是在网上疯传的华为员工年薪高、年终奖多，而对于华为的高管而言，如何管理18万的铁军，尤其是其中还有4万多外籍员工，这支队伍的管理是需要有格外有力的策略的。

有一部关于华为的纪录片中描述了这样一个故事，说的是一位巴西籍员工，在没有人要求的情况下，为公司节省了3000万美元的费用。而这位员工的薪酬待遇是不与费用挂钩的，节流并未其职责和目标所在。没人提要求的情况下，这位小伙子缘何会如此？如果没有组织的有序自运行机制，是很难让员工如此自觉、自发去完成超预期工作的。另一个小伙子，在华为的非洲公司一干就是十多年。这两个例子其实说明一个问题，就是华为的人才之道是高效和稳健的，员工能像对待自己的家一样，去对待公司、对待工作，这种人力资源层面上的效率和效果是难能可贵的。

而这种高效的人力资源策略的核心，则是激励人才创造价值。如余承东此次在乌镇所言，没有人才就无法成功。而激励人才创造价值，保护每一位贡献者的合法利益，构建合理的分享机制、共享机制，形成一个集群，是人才聚拢的关键，是华为的人才哲学。在余承东看来，人心齐，泰山移，构建的价值驱动激发了组织活力，这种人心聚力如同浆糊一般，能吸收全世界最先进的思想，粘结全世界最优秀的人，形成更加强大的战斗力。

可以说，这种人才哲学正是华为30多年来人力资源管理过程中沉淀的精华，是经过在全球的竞技场上锤炼所得。而余承东更是强调，过去三十年这桶胶水团结了华为十八万员工，现在这桶胶水要把全世界的科学家紧密连接成一个群体，引领未来智能社会的变革趋势。这句话的背景正是，5G、人工智能等新兴技术驱动大连接新时代的到来，华为的“浆糊”有了新的用场。

连接观：发力大连接 5G夯实未来智慧互联根基

未来的时代是一个万物连接的时代，不仅物联网让设备之间的连接成为可能，而且作为基础网络设施的5G网络，更将推动大连接时代的到来。尽管目前的3G、4G网络能很好支持文字、图片、标清视频等信息内容的交互，但无法满足新型的人机交互模式，如虚拟现实VR和增强现实AR，它们都要求能实时、随时随地在人类视野中构建所需的虚拟场景，这不仅对目前AR/VR自身设备提出了挑战，更对数据计算和传输带宽提出了更高要求。

与之相比，下载一部6GB的高清电影只需要2秒钟，这是5G网络的基础能力。而根据华为官方的数据，5G网络的最高速度能够达到20.74Gbps，也就是2.6GB/s。除了速度之外，5G技术还能够支持1000亿数量级别中端的连接，并且达到极强的实时性。这意味着 5G不仅能够使地球上每个人平均拥有15台同时接入网络的设备，并且在需要高精度、低延迟的工业生产上也会有重要作用。这些数据正是来自于华为在全球多个地区部署的5G预商用网。数据显示，华为的5G全球预商用网已经覆盖了6个国家，包括加拿大温哥华和多伦多、英国伦敦、日本东京、韩国首尔、意大利米兰以及中国北京。

大连接带来的是人与设备、设备与设备的全连接，物联网+5G交织融合带来的是对普通用户和工业制造业连接的全盘赋能。而从3G、4G、4G+到5G，华为可以说再一次走在了前面。通过在上述地区的预商用，相信华为能积累更多的网络部署和应用经验。余承东在乌镇的发言中透露，华为将会在2019年推出支持5G的麒麟芯片，支持5G的智能手机也会同步推出。由此来看，再过两年，全球各地的用户便能享受到5G网络带来的便利和大连接生态。而作为率先发力者，华为自然有更多的想象空间。

而当5G+AI组合在一起，这个故事还有更多好戏。如余承东所言，5G不仅能提供海量的连接、Gbps级别的传输带宽和ms级的网络延迟，而且还能实现数字世界和物理世界合二为一，为人类提供非凡的生活体验，让人类能自由穿梭在精彩的物理世界和数字世界。

技术观：AI先行 粘接世界智慧释放更大可能

麒麟970是华为推出的全球首款人工智能芯片，目前搭载这一芯片的华为Mate10和荣耀V10手机已经上市。而这款芯片最大的亮点便是内置独立NPU（神经网络单元），打破移动端硬件能力的瓶颈，可训练形成通用知识模型并传递到手机上运行，让手机具有通用知识能力。结合本地个性化模型的训练和应用，麒麟970将为用户提供更完整的知识能力，不仅可识别物体类别，更可以理解与用户有关的信息。通过情景感知和用户画像，智慧手机则能实现匹配精准服务。搭载AI芯片的手机，一个可以展望的情境是，当用户下班回到小区快要路过快递柜时，手机便会及时且适时地提醒用户取快递，并在屏幕上显示快递取件码。

而对华为而言，从芯片到手机，可谓站在了AI时代的前沿，形成了自身的AI矩阵，即，将麒麟970、EMUI智能引擎、智慧服务三层能力作为人工智能移动计算平台，开放给全球的开发者和合作伙伴，实现更多智慧化应用。如余承东所言，“未来个人终端设备将成为人工智能应用最重要的载体之一，最重要两点：自然交互和主动服务。”基于此，华为提出了终端人工智能战略Mobile AI =自然交互+智慧服务。

从更宏观的角度看，目前，华为也已经拥有了在人工智能时代粘接世界智慧的立体布局，即，余承东口中的“三把钥匙”：智能手机每一代发展是十年一个周期，再过一两年可能是下一个新周期来临，这是人工智能的来临，也是5G的来临。下一代的智能手机将更加智能，更加智慧。“连接是驱动信息世界发展的本质，我们开启下一代连接的第一扇门是人机交互，第二扇门是万物连接IoT（物联网）的时代。第三扇门是即将到来的5G。”

由此来看，华为在每一个具体领域的布局，都是有着大局的考虑，也是设计大局的必要环节。如5G切中的是大连接、全连接。人工智能切中的是智慧手机、人机交互。无论是AI、IoT还是5G，华为在做的不是简单的加法，而是乘法。如仅有AI芯片还算不上是真正的人机交互，因为还需要软件系统的支持，这一点上，华为的EMUI智能引擎则从系统软件层面与麒麟970组成CP。再如，仅仅是物联网还无法实现万物互联，需要有开放的平台和标准去推动设备与设备的互联互通，而华为的智能家居开放互联平台HiLink则解决了这个问题。而无论是AI还是IoT，大连接、全连接同样离不开基础网络设施的支撑。华为率先部署的5G网络恰恰是未来发展的网络设施。

以HiLink为例，其不仅能让所有支持HiLink的终端实现自动发现、一键连接，无需繁琐的配置和输入密码，而且通过HiLink将和所有智能硬件厂家的设备和服务聚合，正在形成开放、互通、共建的智能家居生态。数据显示，通过HiLink联接，华为已经与80多个各牌合作，涉及50多个产品品类，正式推出的产品已达300多款，适配产品数量为Apple Homekit的2.5倍。合作伙伴覆盖智能家居厂商、家电提供商、房地产开发商以及内容服务提供商等。

AI+IoT+5G，华为的布局是立体的，也是交织的。三位一体，缺一不可。

结束语：

如果将“一桶浆糊”看做是华为的人才观，那么，大连接、全连接则是华为的连接观，AI软硬融合是华为的技术观。而在AI和5G时代，华为则需要持续聚焦行业最顶尖的人才，突破天花板。

由此，华为的“三观”实际上是一件事，即，用浆糊粘接智慧世界。这种粘接在新时代的布局中，是无边界的，也是无上限的。而余承东的乌镇发声，不仅让我们看到了进击的华为的“三观”，而且也向外界勾勒了一个智慧世界的未来，无论是万物互联的大连接，还是深度学习的AI人机交互，亦或是2秒钟下完6G高清大片，未来已来，华为这次又跑在了前面。