华为终端业务攻入行业无人区之后，余承东为何谈及全连接战略？

面对即将到来的智能互联网、5G和人工智能时代，华为消费者业务已经攻入了“本行业无人区”，华为终端业务需要自主探路与引领行业发展，改变过去“对标苹果三星”的发展策略。

2016年5月，华为创始人任正非曾在全国科技创新大会表示“华为正在本行业攻入无人区”，处在“处在无人领航、无既定规则，无人跟随的困境”。

一年半时间之后，任正非的判断在华为消费者业务上成为现实。

在全球首款内置独立NPU的人工智能处理器麒麟970，以及Mate 10手机系列发布之后，华为已经成为全球首个拥有自主人工智能处理器和智慧终端的手机企业，并以此打造了“芯-端-云”协同战略。在即将到来的5G方面，华为更是全球5G标准和技术的重要推动者，并计划2019下半年领先推出5G商用智能手机。

可以说，面对即将到来的智能互联网、5G和人工智能时代，华为消费者业务已经攻入了“本行业无人区”，华为终端业务需要自主探路与引领行业发展，改变过去“对标苹果三星”的发展策略。

在今年第四届世界互联网大会上，华为消费者BG CEO余承东首次公开系统阐述了华为面向智能社会的技术创新方向、人才发展和“全连接”战略。

华为终端“全连接”战略

从结绳记事到文字书信，再到电报电话和手机，人类历史同时也是一部信息记录与连接的历史。

1983年第一款面向消费市场的“大哥大”面世之后，手机这种形态就开启了人类的沟通与连接的效率革命，并在以大约12年一个周期快速演进，如1995年摩托罗拉推出第一代功能手机，2007年苹果发布第一款iPhone智能手机，以及2019年即将进入的5G“全连接”时代。

余承东在讲演中表示，通信产业的不断进步和革命改变了整个世界的连接方式。手机产业发生对周期变化，最重要的两个动力是交互方式和信息服务。余承东称，预计未来2-3年，随着AI、IoT、5G等新技术的推动，人类将正式进入全连接的智慧互联网时代，而智能手机也将演变成为智慧手机。

实际上，全球所有科技企业都认识到了即将到来的这一改变，但应对的方式和选择各异，比如Google与苹果，以及国内BAT企业就在人工智能、大数据和智能终端布局上其侧重各有不同。

华为认为，开启“全连接”时代的首先需要找准变革方向，并将其归纳为“三扇门“。

第一扇门，是与智能手机触摸屏不同的全新交互方式。毕竟通过手指触控APP不是真的“智能”，也非人类习惯的交流方式。数据显示，人类日常生活的信息交流85%是通过视觉，11%通过语言，因此在智慧手机时代，融合视觉、听觉、触觉、体姿等多模态的交互方式成为主流，人与智能设备的交互将更加自然。模型算法会在机器智能的帮助下，随时随地了解人的需求、理解人所处的环境和情感状态，主动提供所需的丰富信息和服务。

第二扇门，是将万物连接在一起，互相感知，并通过数据赋予终端设备新的生命，实现所有设备的智能化。未来当所有的IoT设备都具备智能连接、感知、深度学习和决策能力，让机器与适应人，而不是人与适应机器，才能推动推动智慧化生活和社会演进。

第三扇们，则是下一代高效、高速、海量的基础网络平台，目前的4G网络只能满足文字、图片、标清视频的连接与传输，而AR、VR等增强现实技术都对数据计算和传输宽带提出了更大挑战。

清晰定义“三扇门“之后，华为开始寻找具体的应对之策，并将其定义为打开全连接时代的“三把钥匙”。

第一把钥匙是人工智能（AI）。华为将提出终端人工智能战略为Mobile AI =自然交互+智慧服务，并将智能感知、精准认知、安全系统、动力系统确定为Mobile AI的四大方向。智能感知类似于人类感知外界信息的视觉、听觉系统，需要能看清、看懂，听清、听懂；精准认知则是大脑神经中枢，需要实现情景识别、意图预测、信息推荐；安全系统则要保障数据的安全，构建起芯、端、云三级数据安全保障；动力系统则像心脏一样，通过强劲的芯片和电池，为系统提供必要的体力、耐力。随着搭载麒麟970人工智能平台、EMUI 8.0操作系统，以及“智慧助手”等直达服务的华为Mate 10系列手机发布，华为Mobile AI战略已经完成了首次终端落地，并且快速复制在荣耀V10等后续机型上，成为华为手机攻入“本行业无人区”的重要标志。

值得关注的是，华为认为AI将成为一种基础能力，未来由应用场景驱动主动服务，端侧AI计算在突破了性能瓶颈后，一定会带来大量的全新的AI体验，这种发展一定离不开全行业的共同创新，就如3G+4G时代创新企业和开发者共同创造了繁荣而全新的移动互联网革新。为此华为正在将HiAI、EMUI AI Engine、智慧服务平台作为三级能力，开放给全球的开发者和合作伙伴，共同打造更多全新人机交互方式，让机器思考与交互方式主动适应人类。

余承东介绍称，华为HiAI是面向移动终端的AI计算平台，HiAI API是平台中的人工智能计算库，该计算库可以让开发者便捷高效地编写移动设备上的人工智能应用程序，专注于开发新颖的AI应用程序，而不用关注针对计算的性能调优。随着EMUI AI engine的API开放，华为将计算机视觉,、NPU等AI能力直接封装成API，这样应用开发者不需要关心AI模型，直接开发使用。

第二把钥匙是智能家IoT连接标准。华为将家庭设备的智能化分成三个阶段：1）广联接，解决设备与设备的互联隔裂问题；2）全联接，解决人-设备-服务的闭环问题；3）智联接，解决各种复杂应用场景中多设备的自我学习-智能协同问题。华为在智能家居IoT布局的核心是HiLink开放互联平台，共同的标准支持所有智慧设备自动发现、一键连接，可以实现用户账户、习惯于配置、数据在各个终端和场景间自由流传。不管用户走到哪里，智慧服务都会随时跟随，很多台智慧终端可以服务一个人，同时一台智慧终端也可以服务更多人。因此华为也将HiLink定义为“设备生命化引擎”。

目前，华为智能家居生态通过HiLink联接，已经与80多个各牌合作，涉及50多个产品品类，正式推出的产品已达300多款，适配产品数量为Apple Homekit的2.5倍。

第三把钥匙是5G。与过去所有的2G、3G、4G通信技术标准不同，5G除了通信技术标准还是万物互联时代重要的连接标准。5G网络的特点是高速率、低时延、高带宽，是万物互联和人工智能设备的网络基础。华为是5G网络技术的重要推动者，根据官方数据，华为5G全球预商用网已经覆盖6个国家，包括加拿大温哥华和多伦多、英国伦敦、中国北京、日本东京、韩国首尔和意大利米兰。华为5G最高的小区速率达20.74Gbps，最低网络时延达0.368毫秒，最大连接数已经达到10.8亿。

华为认为，人类社会所有需要无线连接的地方都将可以通过 5G 得以实现，并计划于2019下半年领先推出5G商用智能手机。

余承东表示，预计从2005年到2025年，从20年时间的跨度来看，人的连接将增长4倍，物的连接将增长100倍，而信息的连接则会增加10000倍，连接是驱动信息世界发展的本质，这也是华为推动“全连接”战略的根本原因。

华为攻入无人区之后的人才引进与组织创新

1987年到2017年，华为从一家2.1万元开始创业的中国科技公司，取得了连续30年的高速增长，并几乎抓住了通信产业每一个爆发的节点，成长为2017年预计超过6000亿元人民币（1000亿美元）的全球第一大通信设备企业、全球前三大智能手机企业，以及排名83位的世界100强企业。

在全球科技企业发展历史上，能够在长达30年技术发展大潮中始终保持青春与旺盛战斗力的科技公司并不多见。在第四届世界互联网大会的发言上，余承东发表演讲的主题是《一杯咖啡吸收宇宙能量，一桶浆糊粘接世界智慧》，详细分享了华为始终站在行业前列的三大核心要素：把握战略方向，持续压强投入，构建价值驱动从而激发组织活力。而这背后，是30年来华为一直坚守的核心价值观。

聚焦战略方向持续投入：华为连续30年的成功和高速增长，其中重要的原因是长期坚持的“聚焦”主航道战略。华为不在非战略机会点上消耗战略竞争力量，持续压强投入，聚焦在战略机会点构建持续领先的优势。过去十年，华为累计研发投入超过3100亿人民币。未来，华为还将每年投入100—200亿美元用于研发，华为持续投入的目的在于，将今天的利润投入转化成明天的核心竞争力，从而保持自己在聚焦行业的长期竞争优势。

人类社会正在快速迈进人工智能时代，这几乎是全球所有科技巨头的共同判断。华为消费者业务提出面向全连接时代的“三把钥匙”也是华为聚焦战略方向的再次体现。

“大学之大在于大师，企业之强在于强人”。余承东曾成功带领华为无线业务在西欧市场取得重大突破，也成功带领华为终端业务完成从B2B运营商模式向B2C知名消费品牌转型，更加明白企业在高速发展，特别是重大业务突破关口，优秀人才和企业组织变革的重要性。

可以说，在华为发展历史上，从来没有像终端业务发展一样，聚合了内外各方面优秀人才，同时又具有凝聚力、战斗力和学习力的团队，大大缩短了华为终端业务成长周期，减少了“撞墙”几率，让华为终端业务在六年时间中从一个运营商品牌成长为全球前三、BrandZ品牌百强榜第49位、在人工智能领域领先行业的知名大众科技品牌。

其中的奥秘在于华为“力出一孔 利出一孔”的人才激励措施和艰苦奋斗文化。华为鼓励人才积极学习和创造价值，对员工一视同仁，保护每一位贡献者的合法利益，构建合理的分享机制、共享机制，是人才聚拢的关键，而人才聚集起来就需要建立优秀的组织体系和企业文化，这种人心聚力如同浆糊一般，能粘结全世界最优秀的人，形成更加强大的战斗力。这也是余承东将讲演主题定义为《一杯咖啡吸收宇宙能量，一桶浆糊粘接世界智慧》的原因。

以客户为中心，艰苦奋斗。团队作战首要要保障思想统一，优秀的企业必须有强烈的文化核心与员工认同感。余承东表示，坚持以客户为中心，以奋斗者为本，长期艰苦奋斗，坚持自我批判，是华为长期坚守的企业核心价值观。

以客户为中心，是华为成立以来一直坚守的企业发展底线。“深淘滩，低作堰”，基于客户的需求，持续为客户创造价值，强调产业链的合作共赢，成就了合作伙伴，也成就了今天华为在全球科技领域的地位。

以奋斗者为本，主要是华为的人才激励政策，华为坚持多劳多得，做好做坏不一样，公司的机会和资源都会向奋斗者倾斜，包括物质激励和非物质激励。

长期艰苦奋斗，是华为成长过程中的核心支柱。从无线网络到智能手机，从国内农村市场到海外市场，从交换机技术到人工智能突破，华为几乎没有任何可依赖的外部资源，唯有员工的坚持奋斗。华为员工是中国科技行业薪酬晋升最快的一批人，也是工作强度最大、创造价值最多，最早走向国际局势动荡的海外市场的一批人。

坚持自我批判，是推动华为员工和企业机制不断进步的保证。任正非曾评价称“从泥坑里爬起来的人就是圣人”。余承东介绍说，为了将自我批判这一精神贯彻到切实的工作中去，华为通过民主生活会、心声社区、蓝军等组织结构，推动组织与个体的自我纠偏与进步。

总结：

过去六年，华为从一个运营商白牌手机企业，成功攻入了全球智能终端行业的“无人区”。

华为是唯一具备大规模商用核心处理器和人工智能技术的中国手机企业，也是国际上能打造“芯-端-云”协同战略的两家终端企业之一（另一家是苹果）。华为麒麟970处理器发布甚至早于苹果A11一个月、高通骁龙845处理器半年。

《壹观察》分析认为，这或许也是余承东首次公开阐述华为未来技术创新方向、发展战略和人才观的重要原因。作为攻入“无人区”的行业领导者，需要有承担技术引领者的担当和胸怀，也需要有“一杯咖啡吸收宇宙能量”的智慧，同时在企业发展与行业变革关口，华为消费者业务也需要对内统一思想，对外引入更多的优秀人才，组成新的有凝聚力、战斗力和学习力的团队共同在无人区“探路”。

在第四届世界互联网大会上，余承东的分享，既是华为终端业务准备快速开进“无人区”的重要标志，也让外界看到了一个更加开放、更加自信和更加有担当的华为。