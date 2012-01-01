思科钱伯斯时代宣告终结 预计CEO罗卓克将正式接棒

前思科首席执行官约翰·钱伯斯（John Chambers）作为董事会主席的任期星期一正式结束，这标志着总部设在加利福尼亚州圣何塞的网络巨人思科钱伯斯时代的终结。

至顶网网络频道 12月12日 编译：前思科首席执行官约翰·钱伯斯（John Chambers）作为董事会主席的任期星期一正式结束，这标志着总部设在加利福尼亚州圣何塞的网络巨人思科钱伯斯时代的终结。

思科董事会预计将在定于下星期一下午的公司年度股东大会上任命CEO罗卓克（Chuck Robbins）担任董事会主席。

钱伯斯1991年加入思科，时任销售主管，1995年至2015年7月任首席执行官。1993年至今他一直是董事会成员。在钱伯斯任首席执行官期间，思科的收入从12亿美元增至470亿美元。钱伯斯预计将获名誉董事长的荣誉头衔。

钱伯斯去年九月在一封给董事会的信里宣布退位。他写道，“现在是思科进入下一代领导层的时候了，包括在董事会和董事会主席这一层。我对自己建立的东西不无自豪：从文化、客户信任、国家数字化到产品领导力等等各个方面。我大可继续下去。但现在对于我和公司来说都是做出改变的好时机。”

罗卓克当时曾赞扬钱伯斯拥有“聪明的头脑、热情和富有魅力的领导能力”。

思科年度股东大会定于下星期一美东时间下午1点举行。