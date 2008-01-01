2017年OCF学术年会举办：未来20年物联网市场将继续成长

物联网是近几年较火的话题之一，从家庭自动化到智慧城市等，物联网的技术已全面融入到各个角度。据统计，预计到2020年，物联网将提供百亿计的连接和万亿级的商业价值，可以看出，物联网的浪潮推动了全球信息化的进一步发展。

物联网是近几年较火的话题之一，从家庭自动化到智慧城市等，物联网的技术已全面融入到各个角度。据统计，预计到2020年，物联网将提供百亿计的连接和万亿级的商业价值，可以看出，物联网的浪潮推动了全球信息化的进一步发展。

为进一步普及物联网标准及技术知识，12月8日，以"物联网蓝海来袭，携手打造策略商机"为主题的"2017年开放互联基金会（Open Connectivity Foundation,OCF）学术年会与"2017物联网开发者大会"同期举行，激起了大量专业观众对物联网标准学习的热潮。

在年会上，威盛电子全球行销副总裁OCF亚洲行销团队主席Richard Brown、OCF执行董事John JoonhoPark博士、中国电子技术标准化研究院技术与标准研究所与无资源与物联网研究部主任工程师罗松、英特尔开源技术中心软件工程师杨爱琳、北京邮电大学副教授李永华教授、百佳泰业务开发总部技术副理高振家等嘉宾出度就当下物联网市场发展和OCF标准协议、场景应用及未来发展战略进行了详细剖析。

OCF是从UPnP发展而来，在2014年与ALLSeen合并，最终成为现在的OCF的基本形态。OCF包括开放、公平、跨行业等特点，其要做的包括定标准、做认证及与很多不同架构合作三项工作。另外，每个行业都有不同的标准，物联网行业也是，OCF是要将不同的标准合并起来，将比较简单的标准进行沟通。OCF不仅会定标准，更多是要确保不同标准在同一平台中可以实现应用，确保不同平台的兼容性。OCF大部分是以行业标准为主，同时也会涉及到政府相关的物联网应用标准，希望可以与政府加强相关的合作。与OCF合作可以缩短物联网产品的面市时间，OCF有相关的服务团队会针对客户问题进行及时服务。

现场，OCF执行董事John Joonho Park博士发表以"OCF总览和2018战略"为主题的演讲，并表示，未来20年物联网市场将会继续成长，达到1.9万亿美元。其中，整个物联网市场面临碎片化、安全性、可扩展性、兼容性及互操作性的五大挑战。

目前，OCF现在有全球超过300多家会员企业，其中也包括国内的海尔、华为、联想、中兴等。国内物联网市场巨大，发展迅速。据介绍，OCF在中国今年和明年（2017及2018年）主要在做三件事：

1）参加活动并举办一些相关活动，包括更新OCF的相关中国平台信息；

2）建立OCF开发者学院，包括开设一些相关课程；

3）加强与国内企业沟通并参与建设生态系统。

另外，来自中国电子技术标准化研究院技术与标准研究所与无资源与物联网研究部主任工程师罗松做了"全球物联网市场挑战+机遇"为主题的精彩报告，报告中指出，物联网在全球范围内有三个周期性动能：基础设施建设、基础性行业转型和消费升级。同时还有三大内生型动能：网络方面的连接技术的突破和扩大、平台方面的生态构建思路的一致和新技术题材的不断注入。目前物联网市场发展即将步入"万物互联，平台生态，开放发展，智能主导"的物联网2.0规模化发展阶段。如今，物联网的发展模式正在向以下三个方向发展：

1）软件与硬件、软件与服务不断整合，物联网的价值高地从"横、纵"两个维度上不断向软件和数据服务转移；

2）物联网发展模式从原来以应用为核心的封闭模式逐渐转向水平话发展模式，物联网应用的发展放在"端"或者"云"上来做；

3）物联网开源软件的兴起成为重要的生态构建手段。

在罗松看来，未来物联网的创新发展趋势包括横向的"数据流动"和纵向的"数据使能"两方面。核心技术包括硬件通用化、软件解耦、软件定义物联网应用以及边缘计算的通用架构。当下物联网缺少的不是标准，而是通用的标准。

除行业专家外，现场业内知名企业代表也阐述了当下行业的技术趋势。英特尔开源技术中心软件工程师杨爱琳以"IoTivity+OCF1.3标准更新"为主题介绍了行业标准。他提到，IoTivity项目是OCF规范的一个开源实施标准，其将开放源码社区聚集在一起，以加速单个架构的开发，以及安全连接设备所需的服务；北京邮电大学副教授李永华教授介绍了"OCF开发者学院"的相关情况； 海尔集团标准专利部总监王淼博士介绍了"U+与OCF"的相关互联互通的内容，并谈到，智能家居从最初的单品控制（1.0），到互联互通（2.0）及人工智能（3.0）。而到3.0时代，整个智能家居就已经完全相当于一个机器人，其依赖于大数据、人工智能等的发展。

据介绍，OCF致力于为物联网设备监理必要的互操作性标准，推动物联网标准化的发展。支持设备间的搜索与通信，而不受厂商、操作系统、芯片或物理传输的制约。

为了确保设备的互操作性、安全性及稳定的客户体验，OCF提供OCF、UPnP及ALLJoyn测试及认证。通过确保认证设备符合OCF标准，最终为厂商降低产品退回事件的发生。目前，OCF已发展为拥有370多个创新型企业会员，并已成为全球最大的物联网标准组织之一。未来，也希望可以有更多的公司加入到OCF中，共同加速物联网市场的发展。