华为余承东的乌镇足迹：人才、技术与连接

2017年12月3日~5日， “第四届世界互联网大会“在乌镇盛大举行，当笔者跟随华为消费者业务CEO余承东的脚步，分别在大连接论坛、互联网人才论坛、人工智能论坛聆听他的演讲后发现，华为的一系列技术创新与引领，无不烙印着华为文化的色彩。

2017年12月3日~5日， “第四届世界互联网大会“在乌镇盛大举行，当笔者跟随华为消费者业务CEO余承东的脚步，分别在大连接论坛、互联网人才论坛、人工智能论坛聆听他的演讲后发现，华为的一系列技术创新与引领，无不烙印着华为文化的色彩。华为人”浆糊“般的凝聚力，通过全球领先的5G、AI等新技术，正为世界打开着全连接时代的三扇门。

上图为：消费者业务CEO余承东

人才价值观：价值驱动 打造浆糊般凝聚力

华为人清醒认识到未来一定是智能社会，面向未来的智能社会，组织结构必须创新。余承东指出：“华为的生存哲学里，资源会枯竭，唯有文化生生不息；人才可以千差万别，但核心价值观必须几十年如一日。文化和价值观是一切发展的底层支柱，构建价值驱动是华为公司人力资源政策的内核，并由此激发了组织活力。“

华为的人才文化里，华为追求团队凝聚的力量，激励人才创造价值，保护每一位贡献者的合法利益，构建合理的分享机制、共享机制，形成集群，实现人才聚拢，并通过价值驱动的凝聚人心，最终让这种聚力如同浆糊一般，吸收全世界最先进的思想，粘结全世界最优秀的人，从而形成更加强大的战斗力。

余承东强调：“一杯咖啡吸收宇宙能量，一桶浆糊粘接世界智慧，过去三十年这桶浆糊团结了华为十八万员工，现在这桶浆糊要把全世界的科学家紧密连接成一个群体，引领未来智能社会的变革趋势。”

基于这个战略愿景，华为人力资源管理通过人才全球化布局，获取各个关键领域的核心人才，包括AI、5G、VR、AR等，从而为华为引领智能社会的战略目标而努力。余承东说：“过去十年，华为累计研发投入已超过3100亿人民币。未来，华为还将每年投入100—200亿美元用于研发，华为持续投入的目的在于将今天的利润投入转化成明天的核心竞争力，对研发的持续投入很大程度上也是对人才的投入，这样的投入将让华为有能力把握未来发展的大机会。“

开启大连接时代：三把钥匙打开三扇门

华为期望能够引领未来智能社会，而智能社会需要实现万物感知、万物互联、万物智能。余承东认为：未来是一个全联接的世界。人类的过去、现在、未来，都在努力突破时间和空间的限制而保持联接。华为定位于做全联接世界的使能者，智能终端是物理世界和数字世界融合的绝佳连接点。

余承东说：“大连接时代，华为一直在思考如何让连接变得更加高效、更加智慧？随着通信技术的不断发展，手机已经被证明是连接人与信息世界的最佳工具，预计未来两到三年，随着AI、IoT、5G等新技术的不断推动，人类将正式进入全连接的智慧互联网时代，而手机也将从智能手机演变成为智慧手机。”

目前，华为积极推进的5G网络部署正走在行业前列。华为提出了预商用网络的概念，并开发出全套的端到端预商用系统，且在不久前与韩国运营商LG U+结合IPTV、无人机VR直播业务等，共同测试了全球首个5G 3.5GHz频段CPE以及28GHz 频段CPE。余承东透露，华为将在2019年下半年推出商用的5G智能手机。

但未来的智慧手机将如何开启大连接时代的到来？余承东给出了答案，余承东认为：开启新连接时代需要通过三把钥匙打开三扇门。

第一扇门与“AI“钥匙

实现大连接需要推开的第一扇门叫“新的人机交互世界“之门，进入这个世界需要融合视觉、听觉、触觉、体姿等多模态的交互方式，让手机等终端设备真正“懂你”。“懂你“便要求信息不再是通过冷冰冰的设备呈现在人类面前，而是在机器智能等技术的帮助下，可随时随地了解人的需求、理解人所处的环境和情感状态，主动提供所需的丰富信息和服务，人机交互将进入简单自然、个性化有温度的全新模式。

华为为第一扇门配备了一把叫“AI“的钥匙。华为认为：AI已经是一种基础能力。目前，华为已推出了第一款人工智能芯片Kirin 970，还发布了全球首个内置AI芯片的智能手机Mate10系列，同时，华为正在将麒麟970、EMUI智能引擎、智慧服务三层能力作为人工智能移动计算平台，开放给全球的开发者和合作伙伴，以实现更多的智慧化应用，真正成为一个“懂你”的手机。

第二扇门与“HiLink“IOT钥匙

实现大连接需要推开的第二扇门叫“互感互知的物联网世界“，物联网（IoT）可将所有信息经过加工整理，使数据变成人类和智能设备决策的依据，实现服务人类美好生活、为社会提升效率的功能。华为认为：未来所有的物联网设备都需具备智能连接、智能感知、认知、学习、推理决策等能力，让物体根据人类的需求和行为而自动调整，真正实现人、万、物、信息的融合，实现三个要素之间的自然交互、自动沟通。

华为为第二扇门配备了一把叫“HiLink“的钥匙，HiLink是华为的智能家居开放互联平台。华为认为智能家居是IoT的重要领域之一，华为通过HiLink将和所有智能硬件厂家的设备和服务聚合，形成开放、互通、共建的智能家居生态。HiLink智能家居开放互联平台能让所有支持HiLink的终端实现自动发现、一键连接，无需繁琐的配置和输入密码。在HiLink智能终端网络中，配置修改可以在终端间自动同步，实现智能配置学习、远程控制。目前，华为智能家居生态通过HiLink联接，已经与80多个各牌合作，涉及50多个产品品类，正式推出的产品已达300多款，合作伙伴覆盖智能家居厂商、家电提供商、房地产开发商以及内容服务提供商等。

第三扇门与“5G”钥匙

实现大连接需要推开的第三扇门叫“高效、高速、海量的基础网络平台“。人、物、信息的自然融合，离不开高效、高速、海量的基础网络平台。5G显然是最好的基础网络，能提供海量的连接、Gbps级别的传输带宽和ms级的网络延迟，实现数字世界和物理世界合二为一。

华为为推开第三扇门配备的钥匙就是“5G”。华为官方数据显示：华为5G最高的小区速率达20.74Gbps，最低网络时延达0.368毫秒，最大连接数已经达到10.8亿。目前，华为5G全球预商用网已经覆盖到6个国家，加拿大的温哥华和多伦多、英国伦敦、中国北京、日本东京、韩国首尔、意大利米兰，用户都可以畅快体验高速网络。

写在最后

乌镇之行，与其说笔者在跟随余承东的脚步聆听世界的声音，不如说笔者更多地徜徉在智能终端、信息、技术、人才的世界里去想象未来。

大连接正从今天的小连接开始，从小范围的智能家居，至AI越来越多的应用到各种领域，再到一年后即将面世的5G世界，智能社会展现出的美好已经越来越清晰。华为正在以全球化公司的标准承担着为我们引领智能社会全联接世界使能者的角色！这个任务，任重而道远！