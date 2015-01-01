IDC：2018年全球物联网支出将超过7720亿美元

IDC全球半年度物联网支出指南预测，2018年全球物联网支出预计将达到7725亿美元，比2017年的6740亿美元增长14.6%，2017年到2021年预测期内的复合年增长率（CAGR）将达到14.4%，到2020年超过1万亿美元，到2021年超过1.1万亿美元。

至顶网网络频道 12月11日 编译：IDC全球半年度物联网支出指南预测，2018年全球物联网支出预计将达到7725亿美元，比2017年的6740亿美元增长14.6%，2017年到2021年预测期内的复合年增长率（CAGR）将达到14.4%，到2020年超过1万亿美元，到2021年超过1.1万亿美元。

到2018年物联网硬件将成为最大的技术类别，其中2390亿美元主要用于模块和传感器，以及一些基础设施和安全方面的支出。服务将成为第二大技术类别，其次是软件和接入。软件支出方面，以应用软件为主导，此外还有分析软件、物联网平台、安全软件。软件还将成为增长最快的技术细分，5年复合年增长率为16.1%。服务支出的增长也要快于整体支出，复合年增长率达到15.1%，到预测期末与硬件支出相当。

IDC物联网和移动副总裁Carrie MacGillivray表示：“到2021年，物联网项目支出中有超过51%将用于软件和服务。这与IDC的2017年全球决策者调查的结果相符合，各种组织表示，软件和服务是他们物联网项目投资的关键领域。软件是基石，在此之上可以实现物联网应用和使用实例。然而，这些服务将所有技术元素结合到一起，打造出一套全面的解决方案，使得企业组织受益，并帮助他们更快速地实现价值。”

预计2018年在物联网解决方案上投入最多的行业分别是：制造业（1890亿美元）、交通运输业（850亿美元）、公用事业（730亿美元）。制造业的物联网支出将主要集中在支持制造运营和产品资产管理的解决方案上。运输业方面，2/3的物联网支出将用于货运监控，其次是车队管理。电力行业的物联网支出则主要以电力、天然气和水组成的智能电网所主导。跨行业的物联网支出（例如联网汽车和智能建筑）到2018年将达到920亿美元，在五年预测期内支出最高的领域中排名第一。

IDC客户洞察与分析研究总监Marcus Torchia表示：“消费者物联网支出到2018年将达到620亿美元，这将成为第四大细分行业，其中领先的消费者使用实例将涉及到智能家居，包括家庭自动化、安全和智能家电。预计在五年预测期内智能家居的支出将有强劲增长，有助于消费者市场成为增长最快的细分市场，整体复合年增长率为21%。”

除日本之外的亚太地区（APeJ）将是2018年物联网支出最多的地区，将达到3120亿美元，其次是北美（美国和加拿大）的2030亿美元，以及欧洲、中东和非洲（EMEA）的1710亿美元。中国将成为2018年物联网总支出最高的国家（2090亿美元），主要受到了来自制造、公用事业和政府的推动。到2018年美国的物联网支出总额将达到1940亿美元，以制造业、交通和消费领域为主。到2018年，日本（680亿美元）和韩国（290亿美元）将成为2018年第三和第四大支出国，物联网支出很大程度上是由制造业驱动的。拉丁美洲的物联网支出总体增长最快，复合年增长率为28.3%。