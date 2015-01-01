 三季度戴尔公司遇亏损 短时间内或将扭亏为盈

戴尔公司服务器业务在第三季度大放异彩，PC业务有所增长，存储停滞不前，债务得到有效控制。

至顶网网络频道 12月09日 综合消息： 戴尔公司刚刚公布其第三季度业绩表现，并表示即将迎来收购EMC之后的首个盈利季度。

戴尔公司在今天发布的报告中指出，其2018年第三季度营收同比增长20.6%，达到196亿美元。净亏损为5.33亿美元，远低于上年同期的15.1亿美元，亦低于上个季度的9.78亿美元。如我们整理出的下表所示，事情正朝着正确的方向不断推进。

从趋势来看，如果今年第四季度能够继续保持传统的营收大幅增长态势，则戴尔很有可能会在下个季度重新实现盈利。

客户端套件营收为100亿美元，较上年同期增长8%，其中笔记本电脑营收实现两位数增长，PC部门也已经连续19个季度成功完成销量提升目标。联想和惠普，看看人家！

基础设施解决方案部门本季度收得75亿美元，较上个季度仅增长2%。服务器与网络业务表现最为强劲，共带来39亿美元营收，同比增长32%，环比亦增长3%。联想和惠普，再看看人家！

不过存储营收则保持平稳，本季度为37亿美元。但同样值得肯定的是，由VxRail领衔的超融合型产品销量增幅达到三位数，而Isilon横向扩展NAS与全闪存阵列的增长率亦达到两位数。混合VMAX与Unity阵列的表现显然就没这么好了。

戴尔公司偿还了17亿美元债务，且截至目前已经在完成EMC收购交易之后累计清偿高达97亿美元总债务。目前的运营现金流为16亿美元，戴尔这台高效的赚钱机器仍在不断削减所需资金以偿还EMC收购债务，这样的结果令有关各方都感到振奋。

最后再次强调，戴尔这家技术巨头仍在轻快前行，且有望在下个季度重回盈利正轨。