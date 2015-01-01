科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网网络频道三季度戴尔公司遇亏损 短时间内或将扭亏为盈

三季度戴尔公司遇亏损 短时间内或将扭亏为盈

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

戴尔公司服务器业务在第三季度大放异彩，PC业务有所增长，存储停滞不前，债务得到有效控制。

来源：至顶网网络频道 2017年12月9日

关键字： 财报 戴尔

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

至顶网网络频道 12月09日 综合消息： 戴尔公司刚刚公布其第三季度业绩表现，并表示即将迎来收购EMC之后的首个盈利季度。

 三季度戴尔公司遇亏损 短时间内或将扭亏为盈

戴尔公司在今天发布的报告中指出，其2018年第三季度营收同比增长20.6%，达到196亿美元。净亏损为5.33亿美元，远低于上年同期的15.1亿美元，亦低于上个季度的9.78亿美元。如我们整理出的下表所示，事情正朝着正确的方向不断推进。

从趋势来看，如果今年第四季度能够继续保持传统的营收大幅增长态势，则戴尔很有可能会在下个季度重新实现盈利。

客户端套件营收为100亿美元，较上年同期增长8%，其中笔记本电脑营收实现两位数增长，PC部门也已经连续19个季度成功完成销量提升目标。联想和惠普，看看人家！

基础设施解决方案部门本季度收得75亿美元，较上个季度仅增长2%。服务器与网络业务表现最为强劲，共带来39亿美元营收，同比增长32%，环比亦增长3%。联想和惠普，再看看人家！

不过存储营收则保持平稳，本季度为37亿美元。但同样值得肯定的是，由VxRail领衔的超融合型产品销量增幅达到三位数，而Isilon横向扩展NAS与全闪存阵列的增长率亦达到两位数。混合VMAX与Unity阵列的表现显然就没这么好了。

戴尔公司偿还了17亿美元债务，且截至目前已经在完成EMC收购交易之后累计清偿高达97亿美元总债务。目前的运营现金流为16亿美元，戴尔这台高效的赚钱机器仍在不断削减所需资金以偿还EMC收购债务，这样的结果令有关各方都感到振奋。

最后再次强调，戴尔这家技术巨头仍在轻快前行，且有望在下个季度重回盈利正轨。

科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    重磅专题
    往期文章
    最新文章
    推荐文章

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号