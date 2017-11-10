“有血有肉”的智慧城市，还缺点什么？

智慧城市是“城+市+产”三位一体的组合，“城”是市民、基础设施、功能设施；“市”是政府、管理机构和社会活动；“产”是实体经济与数字经济，是城市的血液和能量。要将这三位一体的组合智慧地运作起来，靠什么？

说起智慧城市，其实背后的实质是推动城市的转型。在2017高交会期间举办的“亚太智慧城市发展高峰论坛”上，国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广将城市转型总结为三个方向：一是以拓展经济规模、GDP增长为导向的城市发展战略向以生态文明、两型社会为导向的城市发展战略转变；二是以加工制造业、重化工业为主体的城市产业发展模式向以现代服务产业、战略性新兴产业、高技术服务业、智慧产业、数字经济为主体的产业发展模式转型；三是以粗放型、经验型、公众参与少的城市治理机制向信息化、智能化、规范化、法治化的城市治理机制转化。

推动城市转型，实现智慧城市的目标概要地来说是建设幸福宜居的信息化城市，打造集约高效的经济发展模式，形成科学合理的治理决策机制，也就是我们常说的惠民、兴业、善政。

华为EBG中国区总裁蔡英华

但是要实现城市的“智慧”转型并非易事，我们每个人生活所在的城市实在是一个庞大的系统，华为EBG中国区总裁蔡英华在“华为智慧城市峰会2017”上说：智慧城市是“城+市+产”三位一体的组合，“城”是市民、基础设施、功能设施；“市”是政府、管理机构和社会活动；“产”是实体经济与数字经济，是城市的血液和能量。

要将这三位一体的组合智慧地运作起来，靠什么？除了一栋栋大楼、一条条街道等“血”和“肉”以外，华为认为还需要一个城市的“神经系统”。

打造智慧城市神经系统 让城市像人一样成为一个完整统一的有机体

华为以“新ICT，打造智慧城市神经系统”为主题亮相2017高交会，也许这句Slogan显得些许晦涩，但并非故弄玄虚，仔细琢磨其内涵，它是一个值得思考的智慧城市建设理念。

华为EBG中国区智慧城市业务部总裁张延德

华为EBG中国区智慧城市业务部总裁张延德解释说，智慧城市不再只是若干功能的简单叠加，而是一个系统工程，交通、教育、医疗、能源、环保、政府管理、公共安全等各子系统之间是普遍联系、互相促进、彼此协同的，智慧城市应该同人一样是一个有机生命体。

所以，智慧城市要具有自我演进，自我造血的功能，必须要用到新的ICT技术，包括云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术与城市场景深度融合，构建“感知无处不在、联接无处不在、数据无处不在、计算无处不在、智能无处不在”的协同生态和交互体系。

进一步来说，智慧城市神经系统应具备功能强大的中枢系统——城市智能运营中心（IOC）；全面海量的感知系统——物联网+视频；敏捷无所不在的传导系统——有线+无线网络。

在山东潍坊，其正在推动智慧城市3.0，通过联合华为构建物联网联接管理平台和全市统一规划建设的NB-IoT网络，联接城市市政基础设施，从而建设全面的城市感知系统。潍坊智慧办副主任胡延年说，“原本只是人与人之间的相互连接，物联网让我们把智慧城市建设的维度扩展到人与物、物与物的范畴，从而提供创新服务和数据支撑的科学决策。”

大数据之上的城市该怎样“智慧流动”起来

在智慧城市这个有机生命体中，数据这个 “血液”当然必不可少，但还需要脚踏实地地做数据的融合，并在此基础上开展满足用户需要的业务应用建设。华为不碰数据，但却努力打造一个应用数据的平台。在深圳龙岗区，华为联合合作伙伴整合了50多个单位215个业务系统，聚合的数据量超过11亿条，它所发挥的作用和潜在价值巨大。

华傲数据是华为智慧城市生态圈的重要合作伙伴，华傲数据副总经理何运昌指出，“华为提供数据平台，华傲提供数据治理平台，双方合力重点解决智慧城市建设过程中横向数据扁平化的问题，让碎片化的数据变成有价值、高质量的数据资产。”

例如在惠民方面，通过数据汇集、治理等形成的大数据资产，利用“城市服务APP”统一民生服务的移动入口，形成统一前台、统一数据、联通后台（委办局业务系统）的惠民闭环，让城市数据资源用起来，成为活数据，解决百姓办理业务过程中关系证明难、群众填表难、办证用证难等问题，造福于民。

并通过城市智能运营中心将这些数据打通和汇聚起来，从而展现城市的日常运行状态，提供城市治理的智慧决策。

华为与合作伙伴提供城市智慧演进的源源动力

智慧城市是一个复杂的巨系统，需要各方的参与，华为基于“平台+生态”的战略，与合作伙伴携手为智慧城市解决方案的开发、创新提供了源源不断的动力。华为EBG中国区智慧城市首席专家洪小舟说，华为本身有强大的ICT信息基础技术实力、又有丰富的智慧城市生态圈合作伙伴。华为致力于聚合众智众力，联合各个环节的企业在各自领域做好自己擅长的事情，更好服务客户、成就客户。

华为EBG中国区智慧城市首席专家洪小舟

泛华集团是智慧城市建设和投资运营商，泛华建设副董事长罗云兵指出，如果泛华做的是智慧城市建设的“血肉”和“骨骼”，那么一定少不了“神经系统”的指挥作用。同华为合作，双方致力于把智慧城市由单一的成本中心转化为效益中心，实现效能转化、商业模式创新，真正使得智慧城市富有新的生命力。

去年7月15号，华为发布了智慧城市生态圈行动计划，并公布了首批21家智慧城市领域的核心合作伙伴，如今已经增长至30家。

华为希望通过智慧城市生态的聚合，达到“1+1>2”的化学反应，实现客户、合作伙伴的共赢，让城市“有血有肉”，更有“智慧”！