锐捷精彩亮相全国政法信息化建设研讨会 助力新时代智慧政法

11月29日，2017政法信息化建设研讨会暨政法信息技术装备展在北京中国国际展览中心隆重召开，锐捷网络应邀参加并以《场景创新 全面服务政法信息化》为主题发表精彩演讲。

11月29日，2017政法信息化建设研讨会暨政法信息技术装备展在北京中国国际展览中心隆重召开。中国数据通信解决方案厂商锐捷网络应邀参加并以《场景创新 全面服务政法信息化》为主题发表精彩演讲，分享了锐捷针对雪亮工程、云桌面、IT运维管理等应用场景带来的创新产品和解决方案，以及服务政法信息化建设的实践经验与落地成效。

锐捷网络公共安全系统部技术总监黄浩俭做主题演讲

作为目前国内唯一针对政法系统的展示平台，会议邀请了最高人民法院、公安部、工信部、司法部相关部门领导，全国20多个省份政法系统的领导和工作人员、国内知名企事业单位代表、行业专家共200余人齐聚一堂，围绕政法信息化建设、政法大数据安全与运用等主题进行了深入交流与研讨。会议现场，锐捷网络公共安全系统部技术总监黄浩俭发表了题为《场景创新 全面服务政法信息化》的主题演讲。

视频安全加固，为雪亮工程保驾护航

雪亮工程是以“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”为总目标，推动重点公共区域、重点行业领域的视频监控系统建设。近年来，针对视频监控摄像头的入侵攻击事件时有发生，危害性和影响力越来越大。为了保障视频监控系统的安全，锐捷提出针对视频监控网络安全加固的解决方案，助力公安机关实现：

摄像头身份识别、非法设备接入发现，构建合法有效的视频监控准入控制机制

视频流量监测、异常流量分析，病毒及恶意代码过滤

安全事件告警，设备统一管理，实现轻松运维

场景化云桌面，助力政法系统高效办公

传统政法行业的PC办公模式存在数据安全无法保障，后期运维效率低，整体运维成本高等问题。锐捷采用VDI(Virtual Desktop Infrastructure)和IDV(Intelligent Desktop Virtualization)两种云桌面架构进行有机融合，根据不同用户的使用场景，为用户打造专属桌面,实现集中管理、简化运维、随时随地登录个人桌面、数据漫游等功能，真正提升办公体验。

此外，针对公检法司行业的培训教室，锐捷推出培训专版云桌面，可附加实现屏幕广播、远程协助、文件下发、请求帮助等功能，有效满足在特殊场景下的客户需求。

行业专版IT运维，构建运维管理新模式

黄浩俭表示，对于政法信息化建设，三分在建设，七分在管理。要使信息系统高效运行，且便于管理和维护，综合运维管理系统就显得格外重要。针对公检法司各行业信息化运维建设的背景和需求，锐捷网络提出各行业专版的IT运维解决方案，助力打造各行业特色运维体系。

公安行业，“全国公安装备建设十三五规划重点项目”中提出要在部、省、市建设视频监控运维管理系统。锐捷推出综合视频监控运维解决方案，可兼容多厂商设备，支持视频监控和IT基础架构统一监管，帮助运维责任者和管理人员主动发现视频系统在通断和质量方面的故障，提高感知度与处理效率。

法院行业，在“智慧法院信息化3.0”的指导下，各级法院都要建设可视化运维管理平台。锐捷推出科技法庭端到端运维解决方案，帮助法院信息化部门建立质效型运维保障体系，降低工作强度、提高效率，保障庭审业务不中断，确保法院庭审每庭必录，符合最高法要求。

检察院行业，在智慧检务的“四梁八柱”中把安全运维平台作为智慧支撑的一部分。锐捷推出检察院涉密网加密机穿透运维解决方案，帮助检察院行业客户实现从省到市，再到区县的分级纵向管理。

司法监狱行业，在“智慧监狱”的整体建设框架下，将监狱信息化综合运维的建设也提上日程。锐捷推出监狱行业综合安防运维解决方案，帮助用户在同一平台上实现对所有监狱安防设备、IT设备等的统一监控管理，同时实现快速定位问题故障，有效提高运维效率。

信息化是推动社会不断向前发展的一大重要“引擎”。在新形势下，积极主动拥抱现代科技，促进政法工作与现代科技深度融合，已成为各政法部门的建设重点。锐捷网络致力于扎根行业、深入场景应用进行解决方案设计和创新，以技术实力助推新时代智慧政法建设落地。

锐捷凭借专注于数通领域十余年的行业经验，目前产品与解决方案已全面覆盖公安、检察院、法院、司法、武警、军队等系统近千家行业客户，受到用户广泛信赖与认可。