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潼湖科学城项目动工 思科携手惠州打造数字化创新产业高地

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12月5日，数字化创新产业高地——潼湖生态智慧区潼湖科学城项目动工，思科公司将携手合作伙伴通过建设“一院四中心”， 打造“超级云店端数”产业生态，有力推动惠州信息产业升级。

来源：至顶网网络频道 2017年12月5日

关键字： 智慧城市 惠州 潼湖科学城 思科

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至顶网网络频道 12月05日 综合消息： 12月5日，数字化创新产业高地——潼湖生态智慧区潼湖科学城项目动工，思科公司将携手合作伙伴通过建设“一院四中心”， 打造“超级云店端数”产业生态，有力推动惠州信息产业升级。市领导陈奕威、麦教猛、黄雁行、李敏、胡建斌、徐云枢、钟一尔；省经信委总工程师詹若兰、省科技厅副厅长刘炜；思科首席执行官罗卓克，思科全球高级副总裁兼首席战略官罗思基，思科全球高级副总裁兼首席人才官樊凯，思科全球高级副总裁、大中华区董事长陈仕炜，思科全球副总裁、大中华区首席执行官萧洁云；思科客户和合作伙伴代表碧桂园集团董事局主席杨国强、浪潮集团董事长孙丕恕、TCL集团董事长李东生、九立供应链有限公司董事长邹浩等共同出席了本次活动。

潼湖科学城项目动工 思科携手惠州打造数字化创新产业高地

活动中，市委书记、市人大常委会主任陈奕威与其他领导嘉宾一道，共同为潼湖科学城项目奠基培土。

思科首席执行官罗卓克表示，“思科植根中国二十余年，与政府和合作伙伴紧密协作，共同助力中国实现未来发展的愿景。思科通过与中国的合作，参与了潼湖生态智慧区等创新实践项目，该项目将借助安全、智能的全数字化网络技术推进区域经济的进一步繁荣。今天标志着惠州智慧城市建设开启了一个新篇章，能够受邀与惠州市政府领导一同见证潼湖科学城项目的圆满启动，我感到十分荣幸。”

潼湖科学城项目动工 思科携手惠州打造数字化创新产业高地

潼湖科学城项目是集“产、学、研、商、居” 于一体，将产业创新与都市生活相结合，打造产城融合的智慧城市形态。思科公司将携手合作伙伴，利用云计算、大数据、人工智能等新兴技术，积极布局“云”（打造云基础架构及服务平台），“店”（以智能制造、智能物流和智慧医疗为代表的行业应用平台），“端”（智能终端），“数”（人工智能及大数据的分析和应用）新型产业生态，形成创新集聚区，构建生态友好环境，从而有力推动潼湖生态智慧区打造成为数字化产业高地。在智慧科技应用方面，将着眼于出行、安全、能源、建筑、生态科技等领域，推动数字化智慧零售、智慧绿色制造、智慧供应链和创新办公体验等多种智慧场景的全景智慧城市建设，形成高度信息对称、和谐和高效的未来城市形态，向居民和入驻企业提供智慧而高效的医疗、教育、文化娱乐等服务。


 

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