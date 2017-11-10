博通恶意收购高通基本确定：从替换新董事开始 ...

博通公司实际上正试图绕过目前的高通领导层，直接向其投资者提出收购要约，同时要求投资者们任命支持这一收购交易的新一届董事会成员。

至顶网网络频道 12月05日 综合消息：就在三周前，博通公司曾开价1050亿美元收购高通技术有限公司并遭到拒绝。目前，博通方面又进一步加大了收购力度。

这家半导体巨头今天发布了一项提案，要求撤销高通董事会成员，借以回应后者上个月作出的收购价格过低的论断。博通方面已经列出包括通用汽车公司与诺基亚Oyj前任高管在内的11位替代人选。根据报道，这项提案已经得到Silver lake partners的支持。Silver Lake Partners是一家私募股权公司，此前曾与博通公司合作，但未能成功收购东家公司的存储器业务。

高通公司接下来将有明年3月6日的年度股东大会上对此进行投票表决。博通公司实际上正试图绕过目前的高通领导层，直接向其投资者提出收购要约，同时要求投资者们任命支持这一收购交易的新一届董事会成员。

然而，博通方面还没有就这一作法提出最终结论。博通首席执行官Hock Tan在一份声明中指出，“我们仍然强烈希望与高通公司进行建设性对话。”此外，该公司表示如果董事会成员替换提议得到接受，其将扩展现有11位董事名额，以确保吸引3名现任高通公司董事。

可以预见的是，这项计划受到了激烈抵制。高通公司在一份声明中驳斥了这一举动，认为这是一种“对高通公司董事会进行公然控制，从而推进博通收购计划的尝试”。高通公司同时补充称，这11位董事会成员提名者“无疑将引发激烈矛盾，特别是考虑到博通所提出的高通收购价格对股价计算存在严重的低估情况。”

一旦交易成功，那么这笔总值达1050亿美元的收购将成为科技行业历史上规模最大的收购案。然而，高通公司将博通视为机会主义者，认为其是在利用近期股价下滑的机会试图以更低代价控制收购成本。

之所以近期遭遇股价下滑，是因为高通公司与苹果之间爆发出持续不断的法律纠葛。令事态更加复杂的是，高通公司目前正在进行总值数十亿美元的收购，而这些交易已经受到严格的监管审查。这意味着博通将很难完成这笔总值1050亿美元的交易——当然，即使不存在这些阻碍因素，此次收购同样很难完成。

上述因素综合起来，共同为我们带来这场“精彩纷呈”的圣战。而一旦博通公司成功完成收购，全球半导体行业很可能因此经历一波大洗牌。