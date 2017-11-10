专访飞搜科技白洪亮:AI是红海 但核心技术还是蓝海

人工智能是热门领域，安防更是重头戏，市场需求巨大，但现在还处于“混战时代”，不能“一条高速公路每家收一次费”，之后一定是整合，要打破信息孤岛，这就需要一个公司或一个机构把大家组织起来。

橙色小米运动手表是白洪亮身上显着的标签，他精气神十足，是一位十多年的马拉松爱好者。

他喜欢在跑步的时候思考，喜欢结识朋友，这和这家创业公司的定位不谋而合，白洪亮说，飞搜的定位是“广结缘”，希望和尽可能多的伙伴达成合作，大家一起把行业做大做强。

白洪亮告诉网易智能，虽然创业晚，但他们属于较早一批从事深度学习、图像识别研究的团队，他的主要研究领域包括深度学习、计算机视觉、图像检索和重排、文本定位和识别等，是中科院自动化研究所模式识别与智能系统工学博士，IEEE会员、ACM会员、CCF高级会员。

他坦言，之所以没有留在自动化所做研究员，汉王的经历对他起到了很大的推动作用，那里的研究是结果导向机制，他也想做一些工业应用方面的贡献，之后就和董远教授一起坚决地走上了创业路。

两年以来，他创立的飞搜科技已经小有成就，技术授权和提供解决方案是他们的主要营收来源，今年的营收目标是1000万，“完成目标没有问题” 白洪亮自信的表示。

此外，在他看来，人工智能是热门领域，安防更是重头戏，市场需求巨大，但现在还处于“混战时代”，不能“一条高速公路每家收一次费”，之后一定是整合，要打破信息孤岛，这就需要一个公司或一个机构把大家组织起来。

谈到行业竞争，白洪亮显得很兴奋，他表示，飞搜不会把面铺的太广，要尽可能的窄，尽可能深入，人工智能领域是红海，但核心技术还属于蓝海，中国能提供过硬技术的公司还是少数。

以下内容为网易智能专访白洪亮对谈实录，我们做了不改变原意的编辑：

从汉王小兵到创业斗士

记者：谈谈您一直以来从事的工作，如何评价自己的团队？

白洪亮：我是中科院自动化所博士毕业，曾先后在汉王、富士通、法国电信工作，汉王的经历对我的创业起到了很大的推动作用，它作为上市公司，研究是结果导向的，我毕业之后没有留在自动化所作研究员，也正是因为想做一些工业应用方面的贡献，所以之后坚决地走上创业路。

在富士通的经历让我感觉比较压抑，这和日企的文化有关，在富士通主要负责笔记本与电视对接方面的文本检测、OCR等工作，但三年后我就在朋友的介绍下加入了法国电信，这里有更大的发展空间，同时，我在这里认识了对我来说极其重要的伙伴董远老师，他目前负责飞搜的研发，还是北京邮电大学信息与通信工程学院的教授、博导，在创业初期就是我们俩个人一起干，凡事都商量着来。

我们虽然创业晚，但属于最早一批从事深度学习、图像识别研究的团队，两年创业以内，我们积累了很多客户，包括华为、中国电信、法国电信、台湾广达电脑等国内外用户，在人脸识别、图像识别算法领域，目前申请专利 32项，软件着作权 14项，商标49项。

之前，来自土耳其的客户让我印象很深刻，他们在比对我们的技术和欧洲同行的技术以后，发现我们优势明显，最后选择了我们，但他们比较强势，技术授权在中国一般是三年为期限，但他们希望更长，后来我们商量决定不设时间限制，长期合作，这是在对方的总经理飞到北京，经过五天多轮艰难的谈判达成合作。

在这些过程之中，我们的团队慢慢壮大起来，目前有五十多位研发人员。董老师带领的研发团队很多都是研究生，年轻拼劲足，执行力很强，研发原型产品用时两个月的时间就成型了，另外，团队的创新力非常好，飞搜科技定位技术公司，一年可以申请30个专利，这比很多公司都要强，有专利就意味着创新, 在VOT2017（视觉目标跟踪）国际评测中，飞搜科技斩获全球挑战赛第二名。

记者：飞搜科技的商业模式是怎样的？如何建立自己的优势？

白洪亮：我们现在的商业做法是“广结缘”，希望和尽可能多的伙伴达成合作，现在有200多家公司通过授权模式用我们的产品，大家一起把行业做大做强。而且，我们专注安防领域，不会把面铺的太广，要尽可能的窄，尽可能做的更深入，人工智能领域是红海，但是核心技术还属于蓝海，国内能提供过硬技术的公司还是少数。

融资方面，我们很看重渠道，资金和渠道并重的方案，我们的pre-A轮的投资商就是一家青岛有渠道的基金公司。

营收方面，我们的营收一方面来自授权，占40%，一方面为安防解决方案，占60%，去年因为刚刚拿到投资，开始布局，营收不是很理想，但今年的营收目标是1000万，预计可以达成目标。

技术无止境 海量数据处理还是行业难题

记者：在技术方面，目前正在哪方面研发投入，还有哪些难题？

白洪亮：技术是无止境的，还需要不断提升，人脸检测、人脸识别以及检索这些方面，都还是很大的提升空间，在一个数据集上我们的人脸识别做到了99.7左右。

此外，数据是研发的燃料，我们具有海量数据，这是可以提升性能的点，算法层面我们也在研发升级，超分辨率图像复原这方面的研究对安防方面，价值巨大，因为很多时候，公安办案只能拿到一张模糊照片，通过我们的复原技术技术，能够提供多张高清的照片，这个技术在市场方面很有竞争力。

当然，行业共性难题还是有的，比如对海量数据的处理还在研究之中。

记者：人脸识别是目前人工智能的热门方向，旷视、商汤、云从等都有着不俗的实力，飞搜科技怎样面对竞争？怎样评价他们？

白洪亮：我们现在立足自己，要先做幕后英雄，和更多的人去合作，很多竞品公司看不上一些渠道客户，也有很多客户不愿意和比较强势的公司合作，但我们技术不比他们差，而且可以提供定制化开发。

我们的对标公司拿到的投资更多的是美元基金，而我们如果上市，肯定是在中国，这就决定了投资公司不同，又由于估值不高，还可以让很多人赚钱。我们和商汤、旷视在产品定位，服务质量，价格等方面的差异还挺大的。

记者：图像识别技术逐渐运用到人脸解锁和支付方面，但这面临的安全问题成为重点，今年的315晚会将人脸识别安全问题点名，对于这方面你们是如何解决的？

白洪亮：那次315晚会确实引起了行业的震动，在活体检测方面，我们已经更新了算法，提供交互和静默的方式，解决图片、视频、面具攻击等问题，安全问题是行业重视的问题，也是我们非常重视的问题。

不过，大部分人脸支付还是存在风险的，人脸识别只是提高校验规格，方便，最终还是要通过密码方式支付，不过，现在大家讨论的基于3D人脸识别的iPhone X的支付安全性很高，你需要先解锁才能支付，冒充支付的人已经被解锁阻挡了。

打破行业孤岛 不能“一条高速路每家都收费”

记者：请您分析一下行业未来的发展趋势？下一个突破口在哪？

白洪亮：人工智能是热门领域，参与企业会越来越多，行业会越来越大，安防领域有巨大的需求，但要提防泡沫，大家要理性。

同时，各家会越来越细分，现在处于混战时代，但之后一定是整合，我们要打破信息孤岛，现在很多人在西部安防市场布局，但各家相互独立，未来需要打通，分的很散是不合理的，需要一个公司或一个组织把大家组织起来，不能“一条高速公路每家收一次费”。

记者：对于网友热议的AI威胁论，您持怎样的观点？

董远：其实，现在人工智能还不能真正的叫“人工智能”，现在人工智能只是作出决策，离产生新的意识和规则还差得远，大家不必过多担心，现在没有任何威胁。

记者：我了解到您非常喜欢跑步，你怎样理解跑步和创业的关系？

白洪亮：跑马拉松是个人爱好，我曾经在香港一百公里比赛从香港最东边的北潭涌跑到香港的最西边大帽山，我喜欢在跑步或独处的时候思考，很多治理工司的新想法和新决策都产生在跑步过程中。

而且，在跑步当中，我结识了很多朋友，分享和互助，这都是难能可贵的，我非常珍惜。