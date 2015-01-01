企业级应用的802.11ax来了 更快更稳更可靠

802.11ax到底有何魔力，以致于芯片和无线厂家争先恐后地对其展开验证并推出产品，它对于用户又将带来什么？近日，至顶网对锐捷网络无线产品事业部解决方案总监毛李康进行了专访，让我们对802.11ax一探究竟。

同5G推出的动力一样，WLAN也正在向高带宽、大连接、低延迟迈进，以支持未来如AR/VR等应用对网络的要求。802.11协议族推出，经历了从b、a/g、n到ac的发展历程，数据传输速率不断提升，从最早的2Mbps到11Mbps、54Mbps、450Mbps，再到802.11ac（wave1）理论传输速率1.3Gbps，以及如今802.11ac wave280MHz频宽下速率提升至1.73Gbps（160MHz频宽时，理论上最大8条空间流，速率可达6.9Gbps）。WLAN不断演进，但这并没有结束。

新的802.11协议开始浮出水面，这就是802.11ax，随着高通、博通等芯片大厂纷纷推出802.11ax芯片，无线厂家也开始陆续发布支持802.11ax的AP。最近，锐捷网络发布了基于802.11ax平台的全新产品RG-AP860-I，成为率先推出支持最新802.11ax协议企业级无线产品的厂家之一。

802.11ax到底有何魔力，以致于芯片和无线厂家争先恐后地对其展开验证并推出产品，它对于用户又将带来什么？近日，至顶网对锐捷网络无线产品事业部解决方案总监毛李康进行了专访，让我们对802.11ax一探究竟。

锐捷网络无线产品事业部解决方案总监毛李康

802.11ax有何不同？

当然，既然是新的无线协议，“速度快”无疑是我们最先想到的。的确，更高的传输速率毫无疑问是802.11ax的首要特点。

802.11ax引入了更高阶的调制编码方案1024QAM，较之802.11ac中最高的256QAM，编码调制效率更高，结合提高数据子载波占比，降低帧间隔时间占比等方式，将每条80MHz带宽空间流的关联速率从433Mbps提升到了600.4Mbps，理论最大关联速率（160MHz带宽，8条空间流）从6.9Gbps提升到9.6Gbps左右，提升接近40%。

“快”并不是唯一，802.11ax对并发问题提供了更好的解决方案。毛李康指出，“802.11ax的核心是OFDMA(正交频分多址)，让终端有了不依赖于MU-MIMO的更稳定可靠的多用户并发传输模式。”和802.11a/g/n/ac技术采用正交频分复用（OFDM）调制方式不同，在高密度接入环境中，以往单一信道在同一时间内只能由唯一的用户使用，OFDMA机制可以同时为多个使用者提供较小（但专属）的子信道，进而改善每位用户的平均传输率。所以，OFDMA带来的改善是，高用户容量的场景下，让用户不但能连上网，而且还都能用，能用好。

此外，802.11ax还引入了更多LTE领域的组网特性，例如空间复用（SR）技术。以往AP之间协调工作较差，并且相互之间还存在着“噪音”，802.11ax的组网特性让抗干扰性能有了大幅提升。

并且，802.11ax还具有良好的协议兼容性，它同时支持2.4G / 5G Hz两个频段，前导帧结构几乎不变，可向前兼容802.11a/b/g/n/ac，完全不用担心海量的存量Wi-Fi终端在802.11ax时代被淘汰。

率先支持802.11ax企业级应用 锐捷打造极速Wi-Fi

锐捷网络无疑在WLAN领域拥有不错的声誉和口碑，之所以能够率先推出支持802.11ax标准的RG-AP860-I，毛李康表示，事实上802.11ax需要多天线、多射频等硬件设计基础，没有长时间积累很难做得好，即使芯片厂商给出了参考，但在实际场景中，大量的报文处理机制和网优算法，尤其动态CCA门限调整策略等，都需要各家自己来设计和优化。得益于锐捷网络长期良好的上下游产业链布局、自身过硬的硬件设计实力，以及自身软件预研能力，锐捷成功发布了基于802.11ax平台的全新产品RG-AP860-I。

锐捷网络RG-AP860-I

作为锐捷新一代旗舰级802.11ax平台产品，RG-AP860-I整机有线速率和整机无线速率均达到了10Gbps，其性能指标已达到业界最高规格。

据介绍，在此之前，锐捷早已在全线主流产品中采用Pre-ax技术，将802.11ax中最突出的抗干扰特性导入，通过整网的协同调度，全面降低AP间相互干扰，并在大量高密度部署场景中取得了成功应用。除了将成熟的Pre-ax技术再度优化、提升、商用之外，此次发布的RG-AP860-I还采用了三路射频电路设计，通过小报文场景下UL-OFDMA技术的优化，大幅提升了多用户场景下的上传性能，并且通过内置的全制式物联网发射单元，发挥SDI软件定义物联网的灵活性，可以调整成适合各类物联网场景的接入载体。

802.11ax的商用时间

当然，要想将802.11ax用起来，不仅是无线AP就位就可以了，这需要全产业链的成熟的和演进，特别是终端。从目前的信息来看，大家更担心的终端普及只是时间问题，2018年下半年预计第一批终端会上市。在毛李康看来，预计2019年至少30%以上的终端会支持802.11ax。

但“要致富先修路”，无线端升级和演进十分必要，因为随着Wi-Fi使用的大普及，现在场景中，大并发越来越多，短报文也越来越多。传统的Wi-Fi协议对于处理大并发和大量短报文没有什么优势，802.11ax针对性这些场景做的改进和优化将会支持更好的应用体验。

锐捷致力于提供极致的Wi-Fi体验，无论是连续三年的阿里云栖大会、苏宁之夏晚会，还是腾讯合作伙伴大会、GITC全球互联网大会、贺龙体育场中韩大战等超大规模高密度场景中已经充分验证了其自身实力，如今它正在推动将802.11ax的极致Wi-Fi体验带给用户。