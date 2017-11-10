济南高新区、浪潮、思科签署战略合作备忘录 打造智慧产业园区

12月4日上午，济南高新区、浪潮、思科共同签署战略合作备忘录。思科以其智慧城市产业经验，支持浪潮在济南打造以网络通信为特色的产业园区。

12月4日上午，济南高新区、浪潮、思科共同签署战略合作备忘录。思科以其智慧城市产业经验，支持浪潮在济南打造以网络通信为特色的产业园区。这是浪潮与思科进一步深化合资合作的又一重要举措，对实现区域产业升级乃至推进新时代网络强国建设具有重要意义。山东省委副书记、济南市委书记王文涛，济南市委副书记、市长王忠林，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕，思科公司CEO罗卓克，思科全球高级副总裁、大中华区董事长陈仕炜，思科全球高级副总裁、首席战略官罗思基，思科全球高级副总裁、首席人才官樊凯等出席签约仪式。济南市委常委、高新区管委会主任王宏志，浪潮集团总裁王茂昌，思科全球副总裁、大中华区CEO萧洁云代表三方签署战略合作备忘录。

根据备忘录，三方合作将以浪潮思科合资公司的网络通信产业链为载体，借助思科与浪潮领先的技术优势与产业经验，在济南高新区投资建设以网络通信为特色的产业园区，吸引全球合作伙伴投资，汇聚国内外优秀网络通信产品配套厂商和科技人才，打造以济南为核心的网络通信产业生态链，成为国内领先的网络通信产业聚集区和新高地。园区建成并投入运营后，预计将引入上下游优质企业上百家，从业人员超过2万人。

与此同时，浪潮还将携手思科围绕建设济南智慧城市，打造一带一路网络通信解决方案，构建中小企业云平台，发展智能制造，培育网络人才，扶持创客发展等领域开展广泛合作。

浪潮作为中国领先的云计算、大数据领导厂商，始终致力于打造先进的云计算核心装备技术、产品和方案能力，拥有国内领先的智慧城市建设解决方案和丰富的实践经验，正为全国130多个省市政府提供云计算、大数据服务，推进智慧城市建设。在产业园区建设中，浪潮将向产业园区注入其云服务、智慧城市、大数据等业务，为产业园区提供智慧解决方案，并与核心生态伙伴合作，带动云计算、大数据、智慧城市、网络通信等产业相关项目落户，进而打造国内先进的特色产业园区。

思科是全球科技领导企业，拥有与全球各行业合作的最佳实践。在此次合作中，思科将携手合作伙伴为产业园区提供其智能制造云服务技术、物联网智慧云服务、物联网大数据服务、创新孵化中心等产业资源和平台，以及园区产业、研发、商业、宜居融合发展规划。同时发挥行业领先优势，拉动网络通信产业上下游生态合作伙伴资源落户产业园区，打造“万物互联”生态系统。

在“相互尊重、互利共赢”的中美关系新定位下，此次备忘录的签署是中美两国高科技企业顺应国际科技发展融合趋势，打造全新合作模式的具体体现。不仅如此，浪潮与思科合作的落地将进一步为中国信息化建设提供更高水平的产品与解决方案，构建高度安全、可信的信息基础设施。同时为中国信息产业注入新活力，优化中国信息产业链，提高整体竞争力。