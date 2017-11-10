华为3GPP 5G预商用系统获世界互联网领先科技成果奖

近日，举世瞩目的第四届世界互联网大会在浙江水乡乌镇隆重开幕，大会表彰了为世界互联网进步发展做出突出贡献的厂商，华为5G预商用系统喜获“世界互联网领先科技成果奖”，华为轮值CEO徐直军出席颁奖典礼并做了大会发言。

至顶网网络频道 12月03日 综合消息： 近日，举世瞩目的第四届世界互联网大会在浙江水乡乌镇隆重开幕，大会表彰了为世界互联网进步发展做出突出贡献的厂商，华为5G预商用系统喜获“世界互联网领先科技成果奖”，华为轮值CEO徐直军出席颁奖典礼并做了大会发言，以下为发言全文：

华为轮值CEO徐直军在第四届世界互联网大会发言

尊敬的各位领导，女士们，先生们，大家下午好！

首先感谢组委会授予华为 “3GPP 5G预商用系统”科技成果奖，感谢各位对华为的支持！

华为从2009年开始投资5G技术的研究。在过去的8年中，华为与来自全球各地区、各国政府、管制机构、研究组织、学术界、工业界、以及各个行业的伙伴们密切合作，共同定义需求、共同研究技术、共同制定标准，才有了今天华为5G预商用系统的推出。所以，此奖项不仅仅是颁给华为的，同时也是对所有以上合作伙伴的认可，我代表他们再次对组委会表示感谢。

今天很荣幸来参加第四届互联网大会，我想我们应该特别感谢中国电信、中国移动、中国联通以及全球的600多家电信运营商，正是他们数十年来的不懈努力，建设了连接与覆盖全球的互联网和移动互联网，才有了今天丰富的搜索、电商、社交、内容等互联网应用，也才有了家喻户晓的基于互联网的应用公司。华为有幸为全球电信运营商提供了约三分之一的网络设备，支撑他们建成了今天如此强大的互联网和移动互联网。同时为全球消费者提供智能手机，使越来越多的人能够因移动互联网而受益。

华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，并构建万物互联的智能世界。投资5G就是我们的一个具体实践。

5G究竟能为我们的社会带来什么，想必是大家都很关心的。首先5G能够大大提升消费者的移动互联网体验，比如，用5G技术，下载6GB的高清电影只需不到2秒钟即可完成。其次，5G能够支持1000亿级别物的连接，并提供工业级的可靠性和实时性，这些能力使得5G成为支撑工业4.0，中国制造2025等产业战略顺利实施的关键基础。我们预计，5G将成为一种通用无线技术，未来社会，5G将无处不在，人类社会所有需要无线连接的地方都将可以通过5G得以实现。

华为将于2018年推出面向规模商用的全套5G网络设备解决方案，支持全球运营商部署5G网络，让移动互联网再上一个新台阶，开启万物互联时代，承担起各行各业数字化的历史使命。华为也将于2019年推出支持5G的麒麟芯片，并同步推出支持5G的智能手机，让广大消费者尽快享受5G网络的极致体验。

再次感谢组委会！感谢各位！



