当自动驾驶还些许遥远时 我们还是谈谈互联网汽车吧

尝鲜了各种新兴科技的“斜杠青年”也许不会对RX3所具有的“互联网”属性本身感到兴奋和尖叫，但是当它真真切切发生在传统的汽车身上时，两者的结合还真能人感到兴奋，并且让我们充满了对未来汽车的期待和幻想。

近日，至顶网记者受邀参加荣威RX3试驾体验会，作为一家IT媒体参加汽车活动，听上去很跨界，实际上这并非完全跨界，只因为一个关键词——“互联网汽车”。

在人们大谈特谈并期待“自动驾驶”的乐趣时，殊不知短时间内自动驾驶也仅仅是期待，因为面临复杂的技术和环境挑战，没有个3、5年时间要想让自动驾驶汽车商用和量产还很难。

但是消费者追求汽车与科技的结合并不会就此打住，作为一个交通工具该怎么让它有科技范儿、更有个性化，这是以泛85后“斜杠青年”为代表的消费群体最现实的需求。

如今，互联网SUV荣威RX3就能满足这种需求，虽然尝鲜了各种新兴科技的“斜杠青年”也许不会对RX3所具有的“互联网”属性本身感到兴奋和尖叫，但是当它真真切切发生在传统的汽车身上时，两者的结合还真能人感到兴奋，并且让我们充满了对未来汽车的期待和幻想。

我们在此不会对荣威RX3的性能和配置做多阐述，因为相比于汽车圈的专业媒体实在是门外汉，还是让我们看看RX3到底是怎样一台“互联网汽车”吧！

这台汽车很“听话”

“Siri，打电话给Alice”，很多人也许习惯了用语音操控iPhone。现在荣威RX3也可以，“打开天窗”、“我要听郭德纲相声”、“我要座椅加热”，要实现这些功能，车主不用在疾驰的道路上紧张地去操控一个个按钮，只需要轻轻的呼叫“斑马”，这些指令均可以被RX3读懂并执行。

之所以叫“斑马”，是因为荣威RX3搭载的汽车智能系统称为“斑马智行”。据介绍，荣威还正在将这套语音交互平台升级为“人工智能语音”，以增强情景式语音交互功能。其中，“AI在线语音客服”对于很多并没有对汽车深有研究的车主作用很大，例如，“用九十几号的汽油”、“燃油箱容积多大”等等，这些问题均可以被实时地得到解答。当然，这还不够，AI在线语音客服还将其能力扩展到生活、娱乐等诸多领域。

借助于阿里云机器学习，即使今天AI语音客服不懂的，明天它会懂。

当汽车拥有一个互联网ID

“让汽车从一个移动的交通工具，成为一个具有平台开放属性的智能移动空间”，这是荣威打造互联网汽车的理念。当上汽集团选择与阿里巴巴打造互联网汽车时，意味着荣威汽车的互联网属性并不仅仅是附加，而是核心卖点。

荣威赋予每位用户独一无二的ID身份账号，带来极具个性化的服务体验。借助这个账号，用户不仅可以通过手机远程定位汽车、启动空调等，更可以逐步实现车辆自动支付等互联网汽车专属体验。

例如当你出门的时候，可以通过手机了解到汽车的具体方位，方便找到自己的汽车。再比如，在当下寒冷的冬季，出门之前可以预先远程开启车内的空调系统，上车就能感受到浓浓暖意。还可以通过手机远程监测车辆健康状况，规划完整的保养计划。

此外，车主还能向其他账号进行授权，这意味着你可以隔空把车“借给”其他人，而无需对方再特地来找自己拿钥匙。荣威RX3的互联网汽车智能系统，将更精细地覆盖到从出行、娱乐到购物等用户日常生活场景，带来更加便捷、人性化的互联网汽车新生活。例如接入支付宝，从而支持在智慧加油站/停车场自动支付费用。

等等这些，只因为一个互联网ID，满足了一台汽车很“互联网”的所有想象。

当RX3变身智能硬件平台

除了互联网的软件方面，在硬件方面，荣威RX3配备8英寸超高清触控电容屏、3.5英寸行车辅助屏，支持全时4G高速通信和高速蓝牙4.0连接，硬件设备超越同级产品两代。从单向WIFI升级为双向WIFI，实现手机车机流量自由共享。对于汽车本身的基础服务、基础流量终身免费。

RX3还可以无缝连接运动相机、无人机、行车记录仪等智能设备，荣威RX3还将升级为可无限扩展智能外设，开创自驾游旅途生活服务，车友圈一键组队、车友实时在线对讲及位置共享。

当RX3变身智能硬件平台，无疑带来了更多的驾驶乐趣。

当然这些互联网特性的引入，让汽车从用户低频使用的交通工具，变成了他们愿意主动去高频接触的智能出行生活平台。荣威相关负责人介绍，自从荣威互联网汽车诞生15个月以来，总计超过40万辆互联网汽车行驶在道路上。超过99%的用户每月登录汽车账号总时长63647406小时，总计语音唤醒次数396643389次，总计授权共享338896次。

最后，再让我们用一组图片说下荣威RX3本身吧，毕竟它是一台汽车。