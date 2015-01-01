 IDC：2017年第三季度企业级WLAN市场增长乏力

根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2017年第三季度全球消费级和企业级WLAN市场收入为24.5亿美元，同比减少0.5%。企业级细分市场在该季度同比增长2.8%达到14.9亿美元。企业WLAN市场增幅是两年多来最低的年增长，相比2017年第二季度的9.4%，增速明显放缓。

至顶网网络频道 12月01日 综合消息： 根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2017年第三季度全球消费级和企业级WLAN市场收入为24.5亿美元，同比减少0.5%。企业级细分市场在该季度同比增长2.8%达到14.9亿美元。企业WLAN市场增幅是两年多来最低的年增长，相比2017年第二季度的9.4%，增速明显放缓。

尽管该季度的结果要低于预期，但IDC认为，企业WLAN市场在潜在驱动力依然强劲，未来几个季度的市场增长将恢复到正常的中高个位数增长。我们预计，作为企业数字化转型的一部分，基于802.11ac标准的升级将重新获得动力。同时，第三季度消费级WLAN市场收入持续下滑，同比减少5.2%，这也是消费级WLAN市场连续5年下滑。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示：“虽然企业级WLAN市场在2017年第三季度的表现要远远低于目前我们所看到的，但需要记住重要的一点是，这个市场仍然处于增长之中。即使随着其他新兴无线技术的出现，WLAN仍然是一项基础的连接技术，是端到端数字转型、边缘IT和物联网战略的关键推动力，因为无线应用和服务将持续释放新的业务成果。”

从地域来看，2017年第三季度企业级WLAN市场最大幅度的增长来自于中东和非洲（MEA），同比增幅为12.9%。拉丁美洲该季度的同比增幅为10.8%，相比上个季度的1.3%有显著反弹。亚太地区（不包括日本）也有良好表现，该季度同比增长10.3%。日本和西欧在该季度表现稳健，分别同比增长8.7%和8.6%。中东欧（CEE）同比仅增长5.5%，相比上个季度的19.8%有明显减少。全球市场表现疲软的主要根源是北美。北美的表现明显拖累了关键地区市场，同比下滑了5.6%。在美国很重要但有点缓慢的教育细分市场，特别是K-12子细分市场（以及E级计划）是整体市场表现相对疲软的主要原因之一。

IDC全球网络季度追踪报告研究经理Petr Jirovsky表示：“我们看到围绕基于802.11ac的无线部署持续整合，旧技术大多数据线与对价格敏感的新兴市场子区域。除了正在进行的数字转型趋势之外，企业也正在密切关注面向他们无线部署的软件定义和云管理架构，为他们提供最佳的集成网络和安全功能。”

企业级WLAN企业亮点

思科在2017年第三季度的全球企业级WLAN收入同比增长了5.3%，超出整体市场。该季度思科的全球市场份额为44.7%，高于上个季度的43.2%，以及2016年第三季度的43.7%。IDC认为，Meraki云托管WLAN产品组合仍然是思科的主要增长动力之一，抵消了传统基于控制器的WLAN产品组合的下滑。

HPE-Aruba（除了OEM业务）该季度同比减少1.7%，环比增长19.9%，因为有大量交易延迟到了下个季度。该季度HPE-Aruba的市场份额为13.7%，低于去年同期的14.3%。

Brocade-Ruckus该季度同比减少了9.7%，同时环比增长3.2%。Brocade-Ruckus该季度的市场份额为5.9%，高于上个季度的5.8%，低于去年同期的6.7%。

Ubiquiti又实现了强劲增长的一个季度，同比增长28.1%，在整体市场中占比5.3%，高于去年同期的4.3%。

华为在该季度同比增长了20.1%，环比增长11.9%。现在华为的市场份额为5%，高于去年同期的4.3%。



