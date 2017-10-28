游即墨古城 享锐捷“灵动网络” 

一张智慧的“灵动网络”，将文化旅游的魅力和优势发挥到极致。

近年来，依托历史名城和文化古镇的旅游越来越受到人们的青睐。在这些火热的“访古”旅游项目中，坐落在胶东半岛，传承了千年商都文化和海洋文化的“即墨古城”也通过焕然一新的建设，迎来了慕名前来的八方宾客。不过，与许多千篇一律、走马观花式的古镇游不同，即墨古城不仅景色宜人，更通过一张充满智慧的“灵动网络”，将“文化旅游”的魅力和优势发挥到极致。

即墨古城的Wi-Fi诉求

即墨古城位于即墨市老城区，占地40多公顷，城内的街巷建筑均为参考即墨县志及胶东地区风土人情恢复重建。即墨古城的复兴带来了鲜活的生活气息，“吃、住、行、逛”等丰富配套陆续筹建和完善，以求全方位满足游客的需求。而“复活”的古城不仅需要古代文化的挖掘，更需要现代无线Wi-Fi等技术的支撑，才能给今天的游客带来最佳的体验。即墨古城给负责无线网络建设的锐捷提出了相当高的要求。

第一，景区要实现免费Wi-Fi全覆盖，支持所有类型的移动设备端接入，为客户提供免费、良好的Wi-Fi体验功能。尤其是要确保高峰时段数万游客的正常应用，不能出现性能应用的瓶颈。

第二，不但用户接入网络的方式要方便快捷，也要符合公安机关实名制的要求，上网日志和用户评价反馈等需要长期储存并能精确定位到人。

第三，用户游览景区的时候，管理方能够为其有针对性地推送营销、商业服务信息，并且可以通过无线网络监控客流密度，在高峰时段有效疏导人流，确保安全。

第四，部署的无线AP产品需要长期放置在户外工作，其工艺设计需要应对风蚀、雨水、潮湿等恶劣环境。此外，需要设计配套智能化的无线网络运维系统，在运营管理方面减少人为排查故障，实现无线信号的自动高效优化。

“灵动”背后的“四三二”原则

旅游景区的的无线网络，需要“灵”：一键注册、智能分析、灵活推送；还需要“动”：随处满格、无线定位、人流引导。按照这一主线，再结合用户需求，锐捷网络的工程师对古城中的各个角落进行了实地勘测，最终提交的智慧无线网络设计，遵照“四三二”原则达到“灵动”目标，并最终获得了用户认可。所谓“四三二”原则，即四高：高带宽、高可靠、高性能、高安全性；三易：易管理、易扩充、易使用；两支持：支持客流分析、支持认证管理的原则。

虚拟子网满足多部门个性化建网需求

在基础网络部分，整网采用三层星型拓扑结构形式，通过虚拟网设置，可将各套网络划分为不同规模和数量的虚拟子网，以满足网络、营销、市场、安全等各业务部门的不同使用需求。另外，通过统一的用户接入平台和无线热图等可视化管理功能，将景区和酒店内无线信号覆盖强度、质量等情况一目了然，极大地减少整网运维的工作量。

图：即墨古城RG-SNC智能网络运维管理系统

“实名制”接入增强安全

在接入方面，采用了短信、二维码扫描、微信公众号认证的多种方式，游客关注“即墨古城”微信公众号之后，就能自动获取上网链接，点击后轻松认证上网。另外，这套方案完全符合了《公安部令第82号》关于“实名制”的要求，无论是用户接入网络、上网日志，还是策略管理，都能实现基于用户身份落实到人。

景区运维随人流而动

灵动网络设计包括了无线跟踪定位、消息精准推送功、数据智能实时分析等特性，可以精确统计出区域内的人流热点和人流分析统计，不仅为高峰客流建立了“双保险”，还能为广告投放、商业服务项目的定价定租提供数据依据。

图：无线跟踪定位和客流分析系统

高峰时段网络通畅无阻

为了全面提升用户体验，锐捷在Wi-Fi网络中采用了自动流量识别和信息主动缓存功能。基于REF（锐捷特快交换技术）所建立的高性能NAT、PBR（策略路由），彻底解决了基础转发性能问题，并且在内嵌高性能DPI引擎作用下，可精确识别上千种应用，确保高峰时段用户上网通畅无阻。此外，本地缓存速度能达到1-2MB/s，把即墨古城旅游营销的视频、文字、图片等资源都存储在本地，确保游客打开景区营销页面非常流畅。

智慧景区捷足先登

3月7日，国家旅游局正式印发的《“十三五”全国旅游信息化规划》提出：到2020年，我国将努力实现4A级以上旅游景区免费Wi-Fi、智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等全覆盖。而即墨古城所建设的灵动网络，在实现这一规划的道路上树立起了阶段性的标杆。

针对无线网络建设和应用过程中的实际效果，即墨古城的主管单位领导表示：之前每到旅游旺季，景区领导就担心各种安全问题，尤其是人流大导致的安全事件。而现在景区内可以通过收集客户手机发出的探针，来确定客户的位置，从而得知人流状况，为安全管理提供了数据支撑。此外，整套网络运行已经一年有余，锐捷室外AP的质量非常有保障，游客也对无线网络的信号十分满意。

锐捷无线方案为即墨古城的形象传播和项目营销提供了一个最佳的移动互联网入口，已经成为了景区聚客精准营销的一大利器。据介绍，灵动网络部署之后，每月把所产生的数以万计的数据组合、筛选，进行人群的归纳和总结，进而有针对性的投放用户感兴趣的内容，形成管理方与游客的多维互动，通过整合大数据资源，让智慧旅游、文化传导、精准营销真正落在了实处。