“智能停车”真的来了——中国移动5G联创携手锐捷推出“小和轻停” 

11月23~26日，2017中国移动全球合作伙伴大会在广州保利博览馆隆重召开。中国移动5G联合创新中心的“小和轻停”智能停车方案在移动“大连接成果展示与体验区”隆重亮相。锐捷网络作为“小和轻停”智能停车方案的首家合作伙伴，共同参加了产品发布和现场展示。

11月23~26日，2017中国移动全球合作伙伴大会在广州保利博览馆隆重召开。中国移动5G联合创新中心的“小和轻停”智能停车方案在移动“大连接成果展示与体验区”隆重亮相。锐捷网络作为“小和轻停”智能停车方案的首家合作伙伴，共同参加了产品发布和现场展示。

展会现场，除了能看到智能停车使用的相关设备之外，嘉宾还可以使用遥控汽车进行现场停车体验。遥控车驶入和驶离停车位，6-7秒之内即可看到后台的停车位状态变化。锐捷网络研制的地磁车检器识别准确、响应速度快，良好的体验得到了广泛的关注和好评。

图：展会现场，智能停车被围观

图：展会现场展示的锐捷网络为“小和轻停”研制的地磁车检器

这一次的移动全球合作伙伴大会期间，锐捷网络还参加了中国移动举办的“万物互联创客马拉松”大赛，“小和轻停”智慧停车解决方案从全国近800个参赛作品中脱颖而出，成为进入半决赛的25个作品之一，备受瞩目。

汽车保有量的攀升让“停车难”成为社会共性问题，智能停车可以通过车位状态的检测和停车后台服务的结合实现车位实时发布，车场导流，停车计费等功能，从而减轻停车难问题，具备广阔的市场空间。但传统智能停车方案存在维护难、成本高、不稳定、施工复杂等一系列问题。中国移动5G联合创新中心通过广泛的市场调研和技术论证，将NB-IoT技术和智能停车结合，提出了“小和轻停”智慧停车2.0方案，致力于解决NB-IoT智慧停车方案中诸如能耗、覆盖、识别等核心问题，打造一个更加标准化、规范化、平台化和市场化的物联网停车领域生态链。不仅如此，中国移动5G联创中心还将整个市场调研和技术分析成功形成了《智慧停车创新行业调研报告》和其他一系列的基于NB-IoT物联网技术的技术规范和产品标准并进行发布。在整个过程中，锐捷网络一直积极响应5G联合创新中心的号召，不仅率先完成了产品的研发生产和性能功能优化，还第一个完成了和5G联合创新中心智能停车平台的对接，并在实际场所完成了规模化部署。

图：“万物互联创客马拉松”大赛现场

锐捷的物联网智能停车产品通过地磁来感应磁场变化从而进行车辆出入车位的判断，上下行的无线链路采用NB-IoT标准，并与OneNET完成对接，支持5G联创实验室的停车平台应用。该方案目前已经在中国移动创新大厦地下停车场进行了规模部署和应用，取得了很好的示范效应。

图：锐捷产品特性

锐捷基于NB-IoT的智慧停车产品具备识别精度高、耗电量低、安装灵活等特点。独创的基于云端的磁场自学习和多模式精度识别校准算法确保识别准确率高达99%以上，已经具备实际大规模部署的能力。

锐捷网络近来持续发力物联网领域。2017年上半年锐捷率先成为中国移动5G联合创新中心的首批合作伙伴，和中国移动在物联网等领域共同探索融合创新市场的新发展。这次展示的智能停车就是在移动5G联创中心诞生的。锐捷还在医疗、教育、政府、交通、商贸、酒店、住宅、能源等多个领域开展物联网方案的试点工作。相信在不久的将来，锐捷一定成为物联网领域的中坚力量。