喊了这么多年，现在IPv6真的要来了！

众所周知，IPv4地址早在几年前就已经在全球范围内宣布告馨。尤其在亚太地区，普遍使用的C类地址空间更加紧缺。据互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)统计，IPv4地址在2011年8月基本耗尽，而要解决这一问题，启用新的IPv6地址将成为主要途径。

众所周知，IPv4地址早在几年前就已经在全球范围内宣布告馨，尤其在亚太地区，普遍使用的C类地址空间更加紧缺。据互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）统计，IPv4地址在2011年8月就已基本耗尽，而要解决这一问题，启用新的IPv6地址将成为主要手段。

然而，近年来IPv6始终没有在中国得到全面落地，个中缘由众说纷纭，其中业界普遍的说法是针对IPv6的防火墙技术还不完善，无法做到有效隔离，因此安全问题成为推迟IPv6部署的主要因素之一，对此我们不置可否。

面对IPv4地址紧缺，我们是如何应对的

以往，我们为了应对IPv4地址空间的不足曾做过很多努力，其中使用最为广泛的是子网技术和超网技术（CIDR）。这两项技术从一定程度上提高了IPv4地址的利用率，解决了IPv4地址类别之间差异过大、利用率低下的问题。

另外，利用私网（NAT）技术对IP地址进行重用也非常普遍，同样也能实现对IP地址空间的扩展。现在我们经常在电脑上看到如192.168.1.10这样的IP地址，这些都属于私网地址，通过此技术利用端口号进行地址转换之后能够实现IP地址的极大扩展。

总之，这些技术都是为了解决IPv4地址短缺，而发展起来的“权宜之计”，但都无法从根本上解决IPv4地址总空间不足的问题。

切换到IPv6已经箭在弦上

中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨

随着物联网的不断兴起，更加速了中国对IPv6地址的迫切需求。在GNTC 2017全球网络技术大会上，中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨在接受采访时表示，“由于目前我国IP地址属于动态分布，无法实现地址与计算机、人、物体之间的一一对应关系，因此更换新一代IPv6地址协议将成为解决这一问题的唯一途径。”

另外，邬贺铨表示，“中国是最需要IPv6的国家，但中国的IPv6地址占比还不到0.3%，我们的互联网发展起了大早，却赶了晚集。什么原因呢？因为中国很早就没有地址了，很多运营商包括一些互联网的内容服务商，很早就用了私有地址，IPv4的地址转换可以暂时应对地址的不足，但实际上跨过多个网络管理私有地址是非常复杂的，而且私有地址破坏了端到端的透明性，没办法对用户溯源。”

邬贺铨还指出，“目前很多应用和网站上针对IPv6的迁移严重滞后，也拖慢了国家全面部署IPv6的进度。另外还有一些做法是把网络隔离起来，认为IPv6颠覆了IP环境，只有隔离起来才安全，导致很多IPv6的部署按兵不动，这也违反了我国坚持全球一个互联网的主张。实际上美国目前还拥有很多空闲的IPv4地址，而美国却还在大力发展IPv6，原因是IPv6可以有利于对用户的溯源，有利于反恐。”

中国将建立全球最大规模的IPv6网络

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，计划全面推进部署 IPv6，协同推进网络实名制，将用5到10年时间建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。

对此，邬贺铨称，“行动计划要求大力发展基于IPv6的下一代互联网，这有助于提升我国互联网的承载能力和服务水平，更好的融入国际互联网，共享全球发展成果，有利的支撑经济社会发展，赢得未来的发展主动。”

另外，邬贺铨还分享了相关的行动细节，“到明年年底，要形成良性的思想驱动环境，IPv6的活跃用户数要达到2亿，在互联网用户的占比不低于20%，到2020年底，IPv6的活跃用户数要超过5亿，占比要超过50%，新增的网络地址不允许再使用私有的IPv4地址。到2025年底，我们国家IPv6的网络规模、用户规模、流量规模将位居世界第一。网络应用终端全面支持IPv6，全面完成向下一代的互联网的平滑演进升级，形成全球领先的下一代互联网技术产业体系。”

全面部署IPv6意义何在

由于在IPv6协议下，IP地址数量几乎接近于无限，这也将打破现有地址资源分配的整体格局，未来将能够实现网络地址空间的自由使用。

此外，邬贺铨认为，“IPv6时代将能实现真正的网络实名制，可以说我们目前的IP地址资源是严重匮乏的，不但限制了我国互联网的发展，还给安全管理带来了难度。但到了IPv6时代，有了足够多的地址，我们每个人就可以实现实名制，网络安全管理能力也将提高，网络诈骗追溯的难度也会大大降低。”

据称，为了更好的定位用户，我国还将编写一套IP地址的分配规则，目的是让IP地址有规律可循，如同电话和手机号码的分配一样，通过区号或者号段就能判断该号码所属的区域、运营商、年代等诸多信息，未来IP地址的分配也会采用类似的方法进行管理。

最后，邬贺铨还强调要深化国际合作，“我们IPv6的发展不是关起门来，而是要密切跟踪全球下一代互联网的研究、实验、技术、产业应用情况，加强和国际标准化组织的合作，共同推动IPv6国际标准化的进程。中国要在发展下一代互联网上做出我们应有的国际贡献。”

我们认为，在这样一个由政府大力倡导的前提背景下，相信中国未来IPv6的实施部署也将真正跑上快车道，实现与产业的融合发展，就让我们一起迎接IPv6时代的到来吧！