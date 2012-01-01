发布解耦光系统、升级Contrail Cloud平台 瞻博网络向产业价值链高位转移

近日，瞻博网络发布和更新两大重磅产品和方案，一是业界首款开放的解耦光系统，二是Contrail Cloud全新版本，虽然表面上看起来这是一家网络及安全厂商的跨界之作，不过实际上却是瞻博网络近年来技术投入及产品方案向高价值链拓展的规划范围内。

近日，瞻博网络发布和更新两大重磅产品和方案，一是业界首款开放的解耦光系统，二是Contrail Cloud全新版本，虽然表面上看起来这是一家网络及安全厂商的跨界之作，不过实际上却是瞻博网络近年来技术投入及产品方案向高价值链拓展的规划范围内。

解耦光系统颠覆光网络格局

伴随瞻博网络可编程光层开放线路系统和proNX Optical Director的推出，使其成为了业内首个提供集中的、与网络硬件解耦的开放光线路控制软件供应商。一直以来光网络是相对比较封闭的市场，即使用户想要打破被厂商锁定的局面也面临局限性，例如一个大型运营商要建立全国的传输系统，做法可能是把几个省划给A厂家，另外几个省划给B厂家。这种做法也只是减少被锁定的程度，事实上一个省内还是一家，无法打破这个生态，任何系统的改造都要在厂家的框架下进行。

用户想要采购某家的光传输系统，往往还要伴随着终端等一整套系统采购，厂家将转频器、光路系统和控制软件捆绑在一起，对于用户自主选择及议价能力都是一个挑战。

瞻博网络大中国区技术总监王栋

在软件定义网络及解耦的大潮下，很多人关注在光传输这个层面如何能迈向一个新的架构，比如开源、开放的概念。瞻博网络大中国区技术总监王栋在接受至顶网采访时指出，“客户希望追求相对简单、成本更优的光网络解决方案，以及吸纳业界最新的技术去构造他们的系统，而不是被单一厂家锁定。”

自从收购BTI后，瞻博网络开始重力投入光网络市场，此次发布的解耦光系统，包含开放可编程的光路系统以及基于微服务的管理和控制平台，使得用户能够灵活部署相应的转频器解决方案，从而降低成本、优化光层控制平台。通过融合基于开放的、标准的API，全新的瞻博网络proNX Optical Director管理和控制平台能够帮助客户更加容易地部署统一的DWDM转频器。

“解耦光系统不仅仅可以让用户用瞻博网络的产品，也可以让用户集成更多更新的产品，这套系统的开放性给用户提供了和自己系统更好的集成能力，这是过去封闭生态不能实现的。”王栋说。

当然，瞻博网络不是一个传统的传输厂家，也并非瞄向运营商特别复杂的应用，解耦光系统重点关注的是DCI（数据中心互联）市场，帮助如OTT等大型企业将线路系统硬件从转频层和光层控制平面中分解出来。

上云迁移要“三明治”还是“面包、火腿和生菜”？

自从发布Contrail SDN网络平台后，瞻博网络不断丰富Contrail的平台特性，如今已将其扩展为云平台。此次，瞻博网络发布Contrail Cloud 2.0，进一步丰富了增强功能，包括集成红帽的OpenStack平台和Ceph存储、置入AppFormix自动化和可视性能力、预先验证的VNF虚拟网络功能以及全新的端到端支持服务等等。

在王栋看来，企业传统上部署云平台，更像是DIY，把一个个零件买回来，然后再配置到一起。Contrail Cloud实际上是一个预包装产品，集成了用户想要的一切。它提供了一整套云编排软件以及参考架构、专业服务和合作伙伴支持，旨在提供集成的一站式解决方案，为云端部署和运营带来前所未有的便利。

王栋形象地将Contrail Cloud比喻为麦当劳、肯德基一个做好的三明治，而不是要用户分别去买面包、火腿片、生菜来自己组合。看得出，前者是原料、后者是已经做好的成品，包括第三方或开源的产品。

在瞻博网络看来，Contrail Cloud提供了一种为构建和运营云端部署的更规范的方法，从而降低用户上云的复杂性。其中，虚拟网络功能无疑是瞻博网络的优势所在，它支持瞻博网络vSRX虚拟防火墙、Affirmed Networks行业领先的Mobile Content Cloud虚拟演进分组核心网（vEPC）解决方案、以及未来的第三方虚拟网络功能，以及集成了对Smart NIC的支持，从而给用户提供交钥匙的解决方案。

当然，对于瞻博网络来说，无论是拥抱开源、开放，还是向Contrail Cloud等软件平台扩展，这都是向产业价值链的高位转移，这无论对于用户还是瞻博网络自己都更有价值和意义。