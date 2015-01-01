 产业协同，加速行业数字化转型——边缘计算产业联盟与TIAA、ISA、西电分别签署战略合作协议

近日，在北京举办的2017边缘计算产业峰会上，边缘计算产业联盟（ECC）与车载信息服务产业应用联盟（TIAA）、国际半导体照明联盟（ISA）、西安电子科技大学（西电）分别签署战略合作协议，共同致力于促进边缘计算技术与产业的发展。

近日，在北京举办的2017边缘计算产业峰会上，边缘计算产业联盟（ECC）与车载信息服务产业应用联盟（TIAA）、国际半导体照明联盟（ISA）、西安电子科技大学（西电）分别签署战略合作协议，共同致力于推动边缘计算在智慧照明、智能车载领域的应用创新、标准制定和商业落地，促进边缘计算技术与产业的发展。

边缘计算聚焦于万物智能联接，满足行业数字化在联接、实时、智能、数据优化、安全与隐私保护等方面的关键需求，已经成为行业数字化转型不可或缺的关键要素。边缘计算产业联盟（ECC）旨在推动OT和ICT产业开放协作，推进边缘计算产业协同，开放创新，示范推广，繁荣发展，由“政、产、学、研、用”共同发起成立，引领边缘计算产业蓬勃发展，深化边缘计算产业合作。

成立ECC-TIAA联合工作组，共同推动车联网产业开放协作

边缘计算产业联盟（ECC）和车载信息服务产业应用联盟（TIAA）签署战略合作协议，双方成立ECC-TIAA联合工作组，共同开展车联网领域边缘计算的技术、产品、应用、标准、专利等合作，发挥车联网领域的各自优势，共同推动车联网产业开放协作，孵化智慧车载行业应用最佳实践，促进边缘计算产业健康与可持续发展。

ECC副理事长方发和（左）与TIAA联盟副理事长邱翔东（右）签署战略合作协议

加强战略合作，共同推动照明物联网向城市物联网演进

边缘计算产业联盟（ECC）与国际半导体照明联盟（ISA）签署战略合作协议，双方充分发挥各自在智慧路灯领域的优势进行进一步合作，通过边缘计算使能智慧路灯，利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对路灯设备全面感知，实现路灯的远程实时控制、周期控制，实现故障自诊断、可预测性维护。以灯杆为无线网络的接入节点，覆盖周边垃圾桶监测、停车传感器等设备，构建可扩展的城市物联网骨架，推动照明物联网向城市物联网演进。

ECC副理事长方发和（左）与ISA副秘书长杨鹤（右）签署战略合作协议

联合举办“2018年边缘计算技术研讨会”，共同推动边缘计算学术研究的繁荣发展

同时，边缘计算产业联盟还宣布将与西安电子科技大学、中国自动化学会边缘计算专业委员会联合举办“2018年边缘计算技术研讨会（SEC-China 2018）”，为相关领域学术界、产业界提供交流合作、发布领域相关前沿科研成果的平台，大力推动中国边缘计算技术与产业的发展。“2018年边缘计算技术研讨会”将于2018年5月在西安召开，研讨主题涉及边缘计算理论、边缘计算安全和隐私保护、面向边缘计算的微处理器体系结构、面向边缘计算的系统软件、面向边缘计算的算法及程序设计、面向边缘计算能耗分析及优化、面向边缘计算系统的可靠性、基于边缘计算系统的边缘存储系统、基于边缘计算的大数据处理、边缘计算与云计算协同优化技术、边缘计算可视化、基于边缘计算的应用研究等边缘计算相关热点和前沿领域。

ECC副理事长方发和（左）与西安电子科技大学通信工程学院院长沈八中（右）签署战略合作协议

关于边缘计算产业联盟（ECC）

边缘计算作为新兴产业应用前景广阔，产业同时横跨OT、IT、CT多个领域，且涉及网络联接、数据聚合、芯片、传感、行业应用多个产业链角色。为了全面促进产业深度协同，加速边缘计算在各行业的数字化创新和行业应用落地，华为技术有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、中国信息通信研究院、英特尔公司、ARM和软通动力信息技术（集团）有限公司作为创始成员，于2016年11月30日联合发起成立边缘计算产业联盟（ECC），致力于推动“政产学研用”各方产业资源合作，引领边缘计算产业的健康可持续发展。