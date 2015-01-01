华为与威派格签署合作协议，加速水务行业数字化转型 

华为与上海威派格智慧水务股份有限公司在2017边缘计算产业峰会上联合宣布：双方正式达成重要合作协议，将通过华为边缘计算物联网（EC-IoT）解决方案，与威派格的智慧供水管理平台强强联合，建设以数据驱动的城市智慧供水的设计制造一体化平台。

近日，在北京举办的2017边缘计算产业峰会上，华为与上海威派格智慧水务股份有限公司联合宣布：双方正式达成重要合作协议，将通过华为边缘计算物联网（ EC-IoT）解决方案，与威派格的智慧供水管理平台强强联合，建设以数据驱动的城市智慧供水的设计制造一体化平台，为供水行业实现数字化转型奠定基础。

互联网、物联网飞速发展，万物互联时代即将到来，但在网络边缘侧面临着联接海量与异构、业务实时性、应用智能性、数据优化和安全隐私等挑战。华为边缘计算物联网解决方案，通过深度开放的边缘计算能力和云管理架构，简化客户边缘APP开发和适配不同合作伙伴应用系统，快速满足不同行业边缘智能数据处理诉求，帮助客户实现制造、维护、管理、检测、安全等智能化，加速数字化转型。

威派格自主研发的智慧供水管理平台以保障供水安全为中心，以解决行业智能化水平低、运维管理差的问题为目的，采用工业互联网先进技术，实现智慧供水个性化定制、标准化设计、最优化生产，并通过远程监控、移动施工、故障预警、快速响应等应用和APP、Web等多层次、多元化用户界面，实现供水行业“设备-企业-社会”三级服务化延伸。

华为上海企业业务部副部长王宏有（左）与上海威派格智慧水务股份有限公司副总经理杨峰（右）签署合作协议

华为企业网关领域总经理王少森表示：“华为与威派格联合创新智慧水务解决方案，通过拥有强大边缘计算能力及开放架构的物联网关，联接供水设备及各类传感器；云管理架构，具有百万设备管理能力的敏捷控制器，提供设备管理、计算资源管理及应用管理等功能，并通过开放接口与威派格智慧供水管理平台和系统对接，通过实时采集供水设备的运行数据，结合云端大数据分析平台，可全面了解供水设备各部件的‘健康指标’，实现对供水设备的预防性维护，这将大幅提升供水设备正常运行时间，让供水更安全。 ”

上海威派格智慧水务股份有限公司副总经理杨峰表示：“供水体系直接影响着居民用水体验和水质好坏。而供水设备的维护和水质监测，已成为水务公司或运营管理部门面临的一项重大挑战。智慧水务方案，通过边缘计算物联网，实现供水设备联接，实时监控供水设备状况和水质状况，助力水务企业及运营管理部门降低故障时间70%，降低人力维护成本80%，保障供水质量。”

随着行业数字化转型的深入，华为-威派格联合方案将全面提升传统供水系统的数字化、信息化、智能化以及高可靠程度。

华为企业网络已广泛应用于全球100多个国家和地区，通过智联万物的网络，加速企业数字化转型。截至目前，世界500强中已有197家，前100强中有45家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。