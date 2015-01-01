从“2017智能交通年会”看智慧交通的趋势：顶层设计、AI应用、路口创新

上周召开的“2017第十二届中国智能交通年会”上就城市智能交通、汽车自动驾驶技术发展论坛、智能车路协同、轨道交通智能化、道路交通安全技术、交通大数据应用、“智慧公路”建设与发展、水路交通智能化、城市交通组织优化与控制技术。

上周召开的“2017第十二届中国智能交通年会”上就城市智能交通、汽车自动驾驶技术发展论坛、智能车路协同、轨道交通智能化、道路交通安全技术、交通大数据应用、“智慧公路”建设与发展、水路交通智能化、城市交通组织优化与控制技术、“人工智能+交通”创新发展、智能交通青年科技、智能交通产业发展等议题进行了深入碰撞。

我们可以看到本次年会的关键词汇是“系统思维、AI、创新”，这也描绘了智慧交通正在进行的趋势：顶层设计与规划、基于AI的技术应用、交通组织与道路路口的微观创新。

先来看一下最近一年多的交通行业重要会议的关键信息：

2016年11月，公安部在上海召开“全国公安交通管理工作会议”:“公路安全”与“城市畅通”,依法科学共治城市交通。

2017年4月，公安部在深圳召开了“全国城市道路交通管理工作现场会”:部署加强和创新城市交通管理工作，健全城市交通综合治理体系，深入开展治乱疏堵行动，强化科技信息应用，不断提升城市交通现代治理能力水平。

2017年7月，在南宁、济南召开了“城市道路交通秩序整治现场推进会”:以斑马线、电动自行车为突破口，为切入点推进稳重整治、常态治理这种严重交通违法行为。

2017年8月，公安部与中央文明办，住房城乡建设部，交通运输部联合印发了《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017-2020）》，在全国开展城市交通文明畅通提升行动计划，推动各城市试点。

2017年11月22日，在江苏常熟举行的“2017第十二届中国智能交通年会”：创新驱动与智能出行

综上来看，系统解决交通问题、以科技手段提升治理水平、优化道路路口的通行效率，多层次、多维度地实现交通管理的规范化和精细化是目前的大势所趋，那么如何实现？可以从下面几个方面入手。

一、顶层设计三步走

城市化的快速推进，使得交通问题已经成为城市管理中最核心的一环，不再是通过修路、增加交通警力就能解决的问题，而是需要通过人、车、路三个层面的建模和分析，构建路与环境的互动模型，确定每个城市在不同层面的问题和建设重点，从而实现最优化的智慧交通，避免重复建设和低效运营。

目前各个城市的智慧交通的建设分为三个阶段：

第一、完善前端设备，提升感知能力：通过增加摄像头、信号灯、线圈等，不断补全道路交通的感知盲点，或者对现有模拟、标清摄像头升级到高清摄像头，强化前端的感知能力。

这也给安防企业带来了巨大的市场机会，海量的前端市场让很多厂商都能活得很滋润。

第二、数据汇聚，统一分析和调度：将离散在各个NVR等前端设备中的数据（视频、图片）等汇聚到云端，实现数据的统一调度。

这需要企业在云计算与网络能力方面具备较多的积累，能够给交通部门提供快速部署、快速上线、便捷运维的云能力，以华为的视频云为代表的方案在这方面最为成熟和完备。

第三、大数据分析，AI创新应用：在数据汇聚的基础上，对交通领域的视频和图片进行结构化处理，识别出违法行为等，并通过大数据分析和碰撞，形成众多的创新应用。

这个阶段需要企业具备AI计算、分析能力，同时能提供高效能的大数据分析平台，从而满足交通部门在业务开展中的各种需求。

不同的阶段，智慧交通的建设目标和需求都有巨大的差异，需要对城市的交通状况和诉求进行针对性的分析，量体裁衣地给出诊断方案和规划方案，让每个城市的智慧交通实现最优的发展策略。

二、AI为交通应用创造红利

从应用角度看，城市交通的发展经过了“看得见、看得清、看得懂”三个阶段，对应着“模拟/标清摄像头、高清摄像头、AI+摄像头”。

目前，很多城市已经完成了高清摄像头的升级，诉求重点已经转移到基于AI的业务应用，希望AI能够完成以前由人脑完成的工作，甚至能够完成人脑无法完成的任务。

以目前的交通领域AI应用为例，主要聚焦于图片识别功能，借助该功能可以识别各种违法行为。这个领域中的算法和应用正在快速推进，节约了大量的人力。

当违法图片的总量达到百万级以上，就不是简单地增加人力所能解决的，必须由AI对这些图片进行识别和过滤。

在其他方面，AI同样可以产生积极的作用。例如，仅仅做统计和分类无法分析出从宏观区域到微观卡口的出行规律，而利用强化学习的方式，可以快速形成不同维度的交通出行规律模型，这也是AI应用的一大场景。

在无人驾驶领域，AI也发挥了巨大的作用。在今年的交通年会上，有关无人汽车的各种应用和发展速度令人耳目一新。一方面是无人汽车本身的AI应用，另一方面是无人汽车与视频识别相结合，形成智慧警车。此外，AI与信号灯形成互动系统，可以实现路权的最优管理。

基于AI的应用正在释放出巨大的红利，给智慧交通带来一个全新的发展空间。

三、路口创新，提升通行效率

在交通出行的总体控制当中，路口的控制和管理非常关键。各地交警在路口创新方面提出了众多的思路并落地实践，形成了一系列的成果，但交警依靠经验和车流情况优化路口通行效率，这需要交警个人具备丰富的交通管理经验，无法复制。

本质上，路口创新是对交通路权的管理，把空间的利用效率做到最大，把通行时间分配到最优，把每一个路口，每一条道路的通行潜力发挥到最大。深圳、成都、西安等城市实践了很多提高路口通行效率的创新方法，例如排阵式通行、可变车道、潮汐车道、借道左转、拉链式交替通行、双待叠加等。

现在，可以通过AI与交通仿真结合的方式验证不同的路口通行方式，部分城市也在探索这方面的实践，有了阶段性的成果。

小结

本次交通年会作为2017年交通领域最后一个大型论坛，起到了承上启下的作用，总结了2017年的交通领域的优秀实践和成果，也对2018年的趋势和发展进行了展望和预测。2018年，更多的创新和实践将会纷至沓来，城市交通将更加安全、有序、畅通、智能，出行可以预见。