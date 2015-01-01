华为助力自治区推动制造业与互联网融合发展产业对接会成功召开

由新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会指导，华为技术有限公司承办的以“融合创新·智造未来”为主题的新疆推动制造业与互联网融合发展产业对接会于近日在乌鲁木齐成功召开。

由新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会指导，华为技术有限公司承办的以“融合创新·智造未来”为主题的新疆推动制造业与互联网融合发展产业对接会 于近日在乌鲁木齐成功召开，130余名来自新疆和上海两地的制造企业代表以及专家学者齐聚一堂，探讨如何深入推动制造业与互联网融合发展。

大会现场

自治区经信委党组书记、主任胡开江在对接会上表示：“新疆要加强与国家智能制造、工业强基、绿色制造等重点专项的对接。同时，骨干企业要充分发挥主体作用，积极与内地企业加强合作，抢抓发展机遇和技术创新。借助此次对接会，也希望疆外各企业代表结合新疆工业和信息化发展现状，为新疆制造业“量体裁衣”。”

2017年10月，新疆官方印发了《新疆维吾尔自治区深化制造业与互联网融合发展实施意见》。按照《实施意见》要求，到2020年,新疆将力争实现完成20个以上“双创”平台建设，制造业重点骨干企业互联网“双创”平台普及率达到60%，分行业培育20家智能制造示范企业、30个数字化车间，两化融合发展指数达到68。

据自治区经信委信息化推进处处长郭玉峰介绍，2018年，新疆将聚焦智能制造、个性化定制、网络协调和绿色制造，在工业大数据、工业电商、工业云、工业互联网等领域发展，开展制造业与互联网融合发展试点。同时还要推动新疆制造业重点行业骨干企业互联网“双创”平台建设，提升新疆企业整体创新能力和水平。

华为乌鲁木齐企业业务部高级产品经理王苏亮在主题演讲《华为云，联接企业的现在与未来》中表示，当前制造企业整体存在自动化程度低、企业分布碎片化、信息化改造费用高以及制造成本优势失去等一些问题，集约化、低成本的信息化实践是产业升级的必由之路。云服务的模式是一种合理的道路。华为云的商业模式选择“靠技术和服务变现”，恪守业务边界，尊重客户数据主权不碰客户数据。同时针对企业云化提出了做云服务能力的演进，从面向互联网原生业务的云服务形态转化到面向企业需要适配的新的云服务形态。华为云聚合30年的制造经验积累，匠心打造开放组件、聚合数据、携手伙伴的“智造云”，旨在帮助新疆制造企业数字化转型，分享技术进步红利，实现商业成功。

面向未来，华为还将继续与自治区经信委联合起来，深入推进新疆制造业信息化发展，为自治区智能制造发展做出贡献。