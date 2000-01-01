深圳：一座年轻、开放的城市正在焕发“智慧”魅力

深圳是中国最年轻的城市，它青春、前卫，富有朝气与活力。在中国建设智慧城市如火如荼的今天，作为改革开放的前沿阵地，深圳勇于探索和创新，已经走在了智慧城市建设的前列。

深圳是中国最年轻的城市，它青春、前卫，富有朝气与活力。在中国建设智慧城市如火如荼的今天，作为改革开放的前沿阵地，深圳勇于探索和创新，已经走在了智慧城市建设的前列。

根据国内和国际信息化的测评报告，深圳信息化发展水平处于国内领先水平，连续多年在中国智慧城市发展水平评估中位居前列。在国家信息中心发布的《中国信息社会发展报告2016》中，深圳以0.8510的信息社会指数位居第一，是唯一进入信息社会中级阶段的城市。

如果说走出了一条经济发展特色道路的“深圳模式”令世界瞩目，那么深圳智慧城市建设的“智慧深圳”模式同样值得探索和借鉴。

深圳市经信委信息化处副处长林毅

早在2011年“十二五”规划时深圳就提出加快建设智慧深圳，深圳市经信委信息化处副处长林毅在近日召开的“华为智慧城市峰会2017”上表示，深圳长期重视并把信息化发展提高至举足轻重的位置。“十二五”期间，深圳全面加强信息化建设，把信息化作为解决现实紧迫问题和发展难题的重要战略措施，信息化整体达到全国先进水平。

2015年深圳提出围绕建设现代化国际化创新城市的新目标，打造国家新型智慧城市建设新标杆。根据要求，深圳加强统筹规划和顶层设计，编制了顶层设计方案《深圳市新型智慧城市建设工作方案》，开展了政策措施和标准规范制定工作。至此，深圳开启了加快建设国家新型智慧城市的步伐。

一个大型城市的智慧建设模式

正是因为深圳在信息化上的投入和重视，其拥有了建设智慧城市的一个好底子。作为国家首批“宽带中国”示范城市，深圳实现了“百兆到户、千兆到企、百米光接入”。在LTE、NB-IoT等网络上，深圳均建设了国内领先的信息基础设施。此外，深圳一直坚持信息基础设施的集约建设、统一管理，构建了党政机关网络、机房、应用支撑平台在内的统一信息化支撑体系，特别是在政务云方面，深圳和华为合作建设了统一的政务云平台，构建了集约共享的信息化应用支撑体系，从而让各个部门在统一的支撑体系下开展信息化应用。

如果说一个完备的信息基础设施并不能代表深圳的独特之处，那么一个统一的信息资源共享体系则是“智慧深圳”的重要体现，这在很多城市不容易也并没有实现。然而深圳建设了管理制度、绩效评估、信息资源库、共享平台、共享应用的信息资源共享体系。包括人口、法人、楼栋、管线、公共设施等，深圳汇集的数据总量接近200亿条。如此庞大的数据量并非象征性地存在政府部门的数据库中，如何充分发挥它的价值才更重要。事实上，政府共享平台每天交互的数据超过2000万条，这对于提升政府办事效率、简化流程、节约资源起到了非凡作用。据深圳市经信委有关负责人介绍，政府办事事项中需要其他部门提供的信息超过90%是通过共享平台获取的。

基于深圳搭建的信息资源共享体系，并借助于其高度发达的互联网，深圳搭建起了七大惠民服务体系，包括智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧气象、智慧生活、以及智慧的户政与出入境，养老金刷脸认证、自助申请实时办证等，真正实现为百姓提供便利，提升民生服务水平。

此外，在推动城市治理模式上，深圳也进行了诸多的创新，例如深圳已经建成城市运营管理中心，实现城市全面感知、态势预测、事件预警，从而更好地支撑城市治理的联动与协同。在智慧警务方面，利用全市130多万个摄像头，通过建设视频联网共享平台，深圳构建了全方位、多层次、立体化的信息感知“科技护城墙”，例如龙岗公安局与华为合作的“视频+大数据”平台，采用动态人脸识别侦破的刑事案件超过60%；同时在交通管理方面，交警利用大数据手段主动推送嫌疑车辆，做到精准定位和预测；在环境治理上，深圳实现了“一张图”对污染源在线监测等等。

深圳建设国家新型智慧城市新标杆

对于深圳来说，其目标是建设现代化国际化创新型城市，面向未来，深圳提出新型智慧城市建设的总体思路。即通过建设五大体系、十大工程，实现“五个一”发展目标，成为国家新型智慧城市建设新标杆。

深圳市经信委有关负责人详细阐述了深圳致力于打造国家新型智慧城市新标杆的“五个一”目标：一是“一图全面感知”，构建全面感知体系，实现城市态势监测一张图；二是“一号走遍深圳”，通过构建电子公共服务体系，个人通过身份证号+生物识别、企业通过社会信用代码+数字证书即可办理各类公共服务事项；三是“一键可知全局”，通过构建基于大数据和人工智能的决策分析平台，实现安全、经济、社会运行一键可知；四是“一体运行联动”，构建反应快速、预测预警、业务协同的城市运行管理体系；五是“一站创新创业”，通过构建数据开放和大数据交易平台，为企业提供数据开源创新生态和一站式创业服务，提升数字化产业经济活力。

如何实现这个目标？深圳正在开展十大智慧工程，例如全面感知体系工程、城市大数据工程、智慧城市运行管理工程、公共服务提升工程、智慧产业发展工程、城市治理优化工程等等。

根据《深圳市新型智慧城市建设工作方案（2016-2020年）》，深圳进一步明确了新型智慧城市建设的目标和任务，深圳将力争到2020年构建起宽带、泛在、融合、安全的智慧城市基础设施，形成高效便捷、无处不在的信息服务。基于此，一座大型城市之上形成的“智慧新标杆”正重新焕发深圳魅力！