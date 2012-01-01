 西部控股与华为签订战略合作协议 建设智慧生态、宜居宜业的美好新城

西部控股和华为将以此次签约为新的起点，强强联合、优势互补、持续创新、深化在产业新城等建设和运营上的数字化和智能化合作，为产业新城的经济发展、城市发展和民生保障做出应有的支撑和贡献。

2017年11月24日下午，西部发展控股有限公司（简称“西部控股”）与华为技术有限公司（简称“华为”）在宁夏石嘴山市签订战略合作协议式。双方将以互相尊重、互惠互利、优势互补、互利共赢为宗旨，充分发挥各自的业务领域优势，在全国范围内对西部控股的智慧城市、特色小镇、产业园区、文创产业基地、科创孵化基地、大数据服务器基地、云中心、影视云和产业集群打造等方面进行战略合作，树立创业创新示范城市标杆。

西部控股和华为将以中国首个数字影视全产业链基地—宁夏石嘴山黄河国际数字电影小镇作为试点，进行智慧小镇的整体建设，充分实现其公开透明的作品托管交易功能，打造数字电影大数据服务器中心，提供真正的创作、制作、发行、金融全链条综合服务，打造专业化互联网影视综合服务平台，为用户带来全新的互联网影视美好生活体验。黄河国际数字电影小镇也是文化旅游、智能科技、智慧小镇，生态生活体验和高科技数字化应用的大型综合运营类项目，它的建成将推动石嘴山数字智能化产业的发展和石嘴山地区的经济发展，并将智能数字化产业建设成为辐射宁夏自治区的重点项目。

双方首个合作项目--黄河国际数字电影小镇的揭牌仪式

出席战略合作签约仪式的领导有：西部控股董事局主席陈远东、西部控股董事局主席助理吴琨、西部控股副总裁兼lT总师李兆阳、西部控股文旅产业部总经理夏文玲、西部控股宁夏公司副总裁刘劲、西部控股lT副总师余雪、华为EBG中国区大企业业务部总经理姚茳、华为EBG中国区渠道部副总经理钟家献、华为EBG中国区大企业业务部部副总经理刘建刚、华为宁夏区域企业业务部总经理铁会来等。

在签约仪式上，陈远东先生表示:“西部控股在产业新城的建设和运营、华为在信息与通信技术解决方案均位于业界领先水平。双方将共同推动合作业务的发展，为产业新城建设美好环境、发展美好产业、提供美好产品、传播美好文化、服务美好生活。”

姚茳先生表示: “华为将充分发挥在ICT产品及解决方案、大数据分析、智慧城市和云计算等方面的优势，协助西部控股构造业界领先的信息化能力；并依托在电子信息产业和智慧城市产业链的优势地位，联合生态体系上下游的合作伙伴，协助西部控股实现其健康、生态、文化、金融等类型产业新城的产业导入，促进生态圈的良性发展，助力西部控股建设产业高度聚集、城市生活功能配套完善、生态环境优美的新城区。”

西部控股和华为将以此次签约为新的起点，强强联合、优势互补、持续创新、深化在产业新城等建设和运营上的数字化和智能化合作，为产业新城的经济发展、城市发展和民生保障做出应有的支撑和贡献。