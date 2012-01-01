全球IPv6测试中心发布《2017 IPv6支持度报告》

近日，我国下一代互联网国家工程中心下属全球IPv6测试中心（www.ipv6ready.org.cn）发布《2017 IPv6支持度报告》，对全球范围内的IPv6网络设备、终端、应用、网站等支持度情况进行测试、更新和分析。

近日，我国下一代互联网国家工程中心下属全球IPv6测试中心（www.ipv6ready.org.cn）发布《2017 IPv6支持度报告》，对全球范围内的IPv6网络设备、终端、应用、网站等支持度情况进行测试、更新和分析。报告显示，整个产业已经做好全面接入IPv6的准备，支持范围涵盖网络设备、终端产品和各类应用。其中网络设备和终端产品的IPv6支持度最高，全球已有2137款/系列网络设备通过IPv6 Ready Logo认证，90%以上的终端操作系统支持IPv6。此外，小部分基础应用已经可以接入IPv6，能够满足基本使用需求。目前Alexa全球排名前50的网站IPV6支持率为42%，我国排名前50的网站里仅1家支持稳定的IPv6访问。

网络设备IPv6支持度极高，已做好全面接入准备

随着全球范围内的IPv6快速部署，网络设备主流厂家近年来已经发布了大量的IPv6产品，类型丰富，基本涵盖原有IPv4产品（包括路由器、交换机、接入服务器、防火墙、VPN网关、域名服务器等），能够满足商用部署需求。

据IPv6 Ready Logo测试认证数据显示，截至2017年10月，全球已有2137款/系列设备通过IPv6 Ready Logo Phrase-2认证，并且呈稳定增长趋势。在获得IPv6 Ready Logo的设备中，我国路由器、交换机、防火墙、网关等设备遥遥领先其他类型的产品，相比于其他网络设备大户如美国、韩国、日本，中国在路由器、交换机、安全设备等设备较多，超过70%，其他设备类型，特别是终端设备方面的申请相对较少。

终端设备基本支持IPv6，家庭网关成阻碍发展的最后一道关卡

谁能率先在IPv6方面有所作为，谁就能够在未来的竞争中占据有利地位。从硬件层面上看，近两三年来推出的手机和PC等终端产品基本都已完全支持IPv6。而操作系统作为各种应用的基础，是支持IPv6至关重要的环节，因此，全球IPv6测试中心对当下30种常见操作系统版本进行测试，结果显示，包括手机、PC和服务器在内的常用操作系统基本都能够适用IPv6，支持率高达90%。

在参与测试的30种常见操作系统版本之中，Android 4.2、iOS 4.1、Windows Phone 6.5、Symbian 7.0等手机系统版本及之后推出的新版本都已经支持IPv6；个人PC计算机常用的微软Windows系列、苹果Mac OS X以及Linux等操作系统全部支持IPv6，并且微软Windows和Redhat的Linux内核操作系统大部分还通过了IPv6 Ready Logo测试认证，更加强有力地证明了IPv6接入能力。

虽然操作系统的IPv6支持度整体较高，但是在具体功能和实现方式上，不同操作系统间还存在较大差异，默认安装IPv6协议栈的操作系统比例在75%左右，DHCPv6（IPv6动态主机配置协议）支持度在65%左右，ND RDNSS（递归DNS服务器自动发现）则稍低一些，约为50%。

相比之下，家庭网关CE设备的支持情况则稍显落后，作为IPv6 Ready Logo 下的一个扩展测试项目，全球仅有17款来自美国网件、中兴、博通等企业的CE设备通过了IPv6 Ready Logo CE Router认证。运营商虽然很早就开始执行严格的网络设备采购需求，强制要求网络设备都支持IPv6, 但从测试结果来看，市面上用户自己采购的CE（家庭网关、无线路由等）设备却大都不支持IPv6，成为家庭用户接入IPv6最后一公里的关键所在。

多类型PC应用支持IPv6，可满足基本使用需求

《2017 IPv6支持度报告》中还体现出由于IPv4的广泛存在，目前IPv6-Only网络还比较少，只有小部分应用能在支持IPv4的同时也支持IPv6。不过，必须要指出的是，虽然应用软件对IPv6的整体支持度并不高，但确实已经可以满足普通用户的基本需求。

部分支持IPv6的主流PC应用软件

类型 软件名称 浏览器 IE、Chrome、360、Mozilla Firefox、Safari、Opera、Konqueror、netscape navigator、紫狐、搜狗、傲游、QQ等 文件传送（FTP） FileZilla Client、konqueror、SmartFtp、SecureFX、lftp、tnftp、cftp、ncftp、fget、ftpcopy、ftpmirror、AbsoluteTelnet、UploadFTP等 邮件客户端 Outlook、Apple Mail、Thunderbird、imap-uw、Postfix、pine、mutt、KMail、mozilla-mail、Lotus Notes等 多媒体播放 RealPlayer、Windows Media Player、VLC media player、XMMS、Quicktime、Adobe Flash Player、Winamp等 即时通讯 Google+ Hangouts、IBM Sametime、Pidgin、Meebo等

海外网站IPv6支持度高 中国前50网站仅1家支持

当前，支持IPv6的网站正在不断增加，包括Google、Facebook、雅虎、微软Bing等网站现已提供永久IPv6访问服务。为鼓励更多的应用和服务支持IPv6，全球IPv6测试中心设计开发了IPv6 Enabled Logo认证。统计数据显示，从2009年4月该项目发布开始到2017年10月，全球已有2550个网站通过测试并获得IPv6 Enabled Logo认证。

全球IPv6测试中心监测数据也表明，Alexa全球排名前50的网站IPv6支持率为42%，谷歌、维基百科、雅虎等网站都可以通过IPv6稳定访问；相比之下，我国网站大部分都没有接入IPv6，排名前50的网站里仅腾讯网1家有稳定的IPv6访问地址。

下一代互联网国家工程中心下属全球IPv6测试中心从终端、网络、应用等不同层次对IPv6支持度进行了全面的测试分析，从《2017 IPv6支持度报告》中来看，网络设备、终端设备以及操作系统等的IPv6支持度较好；应用方面由于IPv4的长期存在，还需要加大升级力度，以促进IPv6的大规模推广与应用，尤其是各类网站，需要加快接入IPv6的脚步。产业链同仁也应多重视这些短板，共同促进IPv6快速平滑过渡，迎接万物互联的智能化时代到来。

下一代互联网以IPv6为基本特征，但IPv6并不是下一代互联网的全部，而只是下一代互联网的起点。以拥有庞大地址空间的IPv6为技术基础，在新的技术平台上不断加入新的思想和元素，通过创新和突破，解决重大技术挑战，下一代互联网必将演进和发展得更加智能化，一个广阔的市场也必将全面打开。

免费获取完整版《IPv6网络发展报告》，请点击以下链接：http://www.ipv6ready.org.cn/public/download/ipv6.pdf