锐捷网络精彩亮相GITC2017 “AI+DCN”创造无限可能  

近日，以“大象无形”为主题的全球互联网技术大会（GITC 2017）在北京国家会议中心举行。锐捷网络在大会上斩获“互联网最佳技术创新奖”，同时还以“智能时代数据中心网络架构实践与趋势”为主题发表精彩演讲。

近日，以“大象无形”为主题的全球互联网技术大会（GITC 2017）在北京国家会议中心举行。作为中国数据通信解决方案领导品牌，锐捷网络在大会上斩获“互联网最佳技术创新奖”，同时还以“智能时代数据中心网络架构实践与趋势”为主题发表精彩演讲，针对AI、大数据分析等高性能计算应用给数据中心网络带来的新挑战，进行深度剖析并分享了实践经验。

高性能无损网络支撑AI应用

GITC 2017开设有主会场及运维、大数据&人工智能、基础架构、前端技术等十大专题分会场。来自全球的140余位演讲嘉宾们，围绕大数据应用、人工智能、IOT、运维、互联网金融、基础架构、移动互联网等多维度多领域，全面解析大数据时代的技术风口和最佳实践，共同探索技术带来的无限可能性。在运维专场，锐捷网络互联网系统部技术副总监权熙哲发表了题为“智能时代数据中心网络架构实践与趋势”的主题演讲。

锐捷网络互联网系统部技术副总监权熙哲发表演讲

权熙哲表示：“在大数据、万物互联、计算性能大幅提高的背景下，AI迎来了黄金发展期，众多厂商开始朝着AI这片‘黄金海域’扬帆起航。但我们也看到，在AI技术的应用过程中，各个公司都在寻找能够实现高性能计算的解决方案，其中RDMA RoCEv2 凭借其性能和成本优势成为了主流技术，而RoCE v2技术是基于UDP协议的，因此提供一套高性能无损网络在AI应用的实现中变得尤为重要。”

拥有无损网络的数据中心可为AI应用提供高性能网络，无损网络的实现取决于三个要素，包括：无带宽收敛（1:1）的网络架构设计、基于PFC和ECN功能的优先队列管理和拥塞管理，以及依靠智能手段确保网络性能的运维能力。同时，AI技术也可服务于网络本身，助力智能化网络运维，两者结合将创造无限可能。据权熙哲介绍，锐捷网络已经布局将AI技术应用到网络产品及方案中，进而协助用户建立更高效、更敏捷、更易管理、更精益智能化的运维体系。

创新永不止步，助力互联网产业腾飞

技术创新不仅是企业的生存之本，还会对我们当下或未来的生活和工作产生深远的影响。在GITC2017年度评选中，锐捷网络旗下的RG-S6500系列25G/100G数据中心交换机荣获最佳技术创新奖。

RG-S6500系列数据中心交换机是锐捷网络面向下一代25G/100G网络应用推出的全新产品，包含RG-S6510与RG-S6520两大系列。RG-S6500系列产品采用了Broadcom当前最新的芯片进行设计，可提供高密度的25G和100G接口接入服务，支持RDMA低延时无损网络，全面满足AI、大数据、存储等业务的快速转发需求。其中，RG-S6510-48VS8CQ作为25G网络接入交换机，提供48个25G网络接口， 固化8个100G接口。而RG-S6520-64CQ则是迄今为止业界最高密度的100G BOX设备。25G/100G是下一代最主要的IDC网络架构，RDMA、硬件可视化、可编程特性将获得全面的应用，锐捷网络RG-S6500系列产品可以满足未来发展趋势。

锐捷RG-S6500系列数据中心交换机

一直以来，锐捷网络深入业务创新方案，针对互联网IDC、办公网、CDN、商业Wi-Fi等场景陆续推出创新产品和解决方案，并广泛应用于百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎360、今日头条、网宿科技、爱奇艺、美团等互联网企业。截至目前，锐捷网络已为200余家互联网企业提供优质的服务，得到客户的认可和好评。